俄羅斯西伯利亞地面離奇出現直徑逾20米巨洞　竟與病毒有關？

俄羅斯的亞馬爾半島極為偏遠，位於北極圈內，據以往介紹，年均有300天被冰雪覆蓋。而就是這樣的地球極點，最近引起了科學家的擔憂，因為大家發現該地區又突然增加了一個大坑，它看起來深不見底。

這麼大的深坑形成的悄無聲息，最初是由一家媒體在空中不經意間發現的。隨後，一組科學家對它進行了考察。據考察隊伍中的專家Evgeny Chuvilin介紹，這個大坑是新形成的，直徑超過20米，深度超過30米。也有其他報道認為，它的深度預計在50米左右，也就是相當於10至17層樓左右的高度。Evgeny Chuvilin表示更詳細的研究結果，會在之後的論文中發布（點圖放大瀏覽）：

消息一出，已經有網友在開「腦洞」了，有人猜測是武器試驗造成的。也有人指是外星人所為，隕石撞擊，或者地底怪獸出沒。很多網友腦中也都出現了一個疑問：是不是地球又「藥丸」了？所以這個大坑出現的原因，到底是什麼？

從目前推測來看，這樣的巨型深坑，很有可能是由於西伯利亞地區溫度升高，導致永久凍土層融化，地下產生大量甲烷氣體，在壓力過大後衝破土地表面形成的。聽起來就像是氣球吹爆了一樣，當然，它比氣球爆炸的危險程度要大得多。

那麼，什麼是永久凍土？簡單理解的話，永久凍土就是連續凍結兩年或兩年以上的土壤，岩石，或者沉積物。永久凍土不一定非要是位於地表被白雪覆蓋，也可以深入地下幾米到上百米。它們也會出現在高山中或者深海中，面積分佈極廣。而在西伯利亞，隨着環境溫度升高，凍土開始融化，原本被凍結的的微生物復甦，開始重新活動，並會分解原本一些被冰層覆蓋，困在沉積物中的腐爛植物殘骸或者動物殘骸，釋放甲烷等溫室氣體，最終在地下慢慢變成了一個高壓氣體空間。同時隨著壓力的增加，覆蓋層的「蓋子」被擠飛，也就出現了這個巨坑。

而在這次的深坑周圍百米，研究人員也發現了疑似被震飛後散落的碎石。除此之外，之前另一項研究也表明，在亞馬爾半島下發現過7000個內部甲烷濃度很高的氣泡，據推測也與永久凍土解凍相關。一些科學家指出，事實上這不是該地區第一次出現這樣的深坑，數量目前已經達到了17個。據說上一次發現可以追溯到2014年，情況和它極為相似，彷彿是地球留下的「痘印」。讓科學家比較擔憂的是，這種大坑出現的同時意味著向大氣輸送了更多的甲烷，也就是增加了更多溫室氣體，加劇氣候變化的惡性循環。

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不過目前還沒有科學家觀察到過深坑產生的具體過程，這種深坑一般都在無人居住的地方形成，一般發現的時候，坑都已經出現一段時間了。這對研究造成了一定的困擾，所以暫時也沒法對氣候變化的具體影響、巨坑形成的確切原因、過程下定論。

其實如果你有注意新聞，就會發現近幾年一直有「北極的凍土因溫度變化而融化」這類消息。而凍土融化也已經給人類帶來了一些影響，例如在地質方面，巴塔蓋卡巨坑就是最知名的變化之一，整個地形都被改變了。除了改變地貌，永久凍土層的融化也可能會釋放出原本被困在冰層中的細菌和病毒。

例如2016年，俄羅斯西伯利亞地區爆發了一宗神秘的炭疽疫情，導致數十人住院，一名兒童死亡，2000多頭馴鹿感染了病毒。據研究，罪魁禍首來自一具被炭疽桿菌殺死的馴鹿屍體，問題是它原本已經被埋了70多年。但隨着溫度變化，永久凍土層融化了，馴鹿的屍體浮到了地面，病毒隨機傳播到了附近的馴鹿身上，導致了疫情出現。而這件事，也發生在亞馬爾半島，之前人們稱這裏的土地就是天然的冰箱，但高溫貌似在逐漸讓冰箱失靈。

另外，凍土層融化導致的人類事故，在幾個月前就剛剛發生過。6月初，俄羅斯柴油洩露造成大範圍污染，釀成了北極歷史上最大的洩露事故。而目前的事故原因之一，正是由於永久凍土融化，導致一根柴油儲油罐的支柱斷裂，然後造成了油罐破損洩露。當然，這些都是零散的個例，還說明不了什麼。不過明年、10年後、50年後的溫度變化會是怎樣的，又會因此發生些什麼？還真是令人好奇又有點擔憂。總之，希望一切安好吧。

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