墨西哥7歲女受虐　煙頭燙全身下體撕裂　哭求醫生：別救我

墨西哥近日發生一起駭人聽聞的虐童案，年僅7歲的女童亞茲（Yaz）自2019年就經常受到親生父母虐待，鄰居看不下去多次將女童送醫救治，然而卻因苦無證據，無法將女童救出苦海。日前鄰居又再度發現全身多處被香煙燙傷的亞茲，連忙再度將她送醫，怎知女童在迷茫之際卻告訴醫生，「我想要死……不要救我……我不想再被打了。」讓醫生氣得報警處理。另一方面，醫生也在亞茲的下體發現疑似是遭到性侵的傷痕。

綜合外媒報道，現年7歲的墨西哥女童亞茲因身上多處遭到香煙燙傷，日前被好心鄰居送到醫院診治。然而醫生在治療時，卻意外在亞茲的身上發現多處可疑傷痕，除此之外還有內出血、肺部塌陷，下體更是有撕裂傷，疑似遭到性侵，讓醫生大為震驚。正當醫生準備要替亞茲治療時，卻聽到亞茲虛弱地說，「我想死……請不要救我……我不想要回到爸爸媽媽身邊……我不想再被打了。」

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事實上，亞茲的鄰居早就懷疑她遭到家人虐待，然而卻因沒有證據，警方又不肯硬起來辦案，束手無策。如今東窗事發，社工緊急介入，警方也深入調查相關嫌疑。然而最令人震驚的是，亞茲其實還有一個3歲的妹妹，不過早在6月就「意外」因窒息死亡。警方懷疑，妹妹的死因也不單純。

亞茲的父母遭警方約談後坦承，兩姊妹出生後經常受到他們的虐待，兩人不但會持棍棒毆打她們，還會以香煙燙小姊妹的身體，警方隨即將兩人逮捕。亞茲的父母稱，亞茲下體的撕裂傷是叔叔造成的，警方雖已要求他到案說明，但亞茲的叔叔至今仍逃之夭夭。另一方面，亞茲目前已經被社福團體另行安置。

La @FiscaliaPuebla obtuvo vinculación a proceso y prisión preventiva contra Rafael N. y Alejandra Viridiana N. por los delitos de violencia familiar y abandono de persona en agravio de su hija, hospitalizada en el IMSS La Margarita.



Detalles: https://t.co/kWodcP1VlJ pic.twitter.com/lBSM6MhloA — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 3, 2020

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