吹海螺兼浸泥漿浴可抗新冠肺炎？印度議員推抗疫奇招後確診

印度議員蘇克比爾（Sukhbir Singh Jaunapuria）聲稱在泥巴水中沐浴，並吹奏海螺就可以預防新冠肺炎，結果在9月14日被驗出對COVID-19病毒呈陽性反應。

印度有議員聲浸泥漿浴及吹海螺可防疫，惟及後卻確證患上新冠肺炎：

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《每日郵報》報道，印度拉賈斯坦邦（Rajasthan）的國會議員蘇克比爾日前在個人Facebook頁面上傳了一段奇怪的短片，影片中他上身脫個精光，下半身只用一條布巾包裹地坐在泥濘的水田裏，並且吹奏着海螺，如此一來就可以對新冠肺炎病毒免疫。

接着，蘇克比爾中斷了他的泥巴浴走到附近的樹叢，以摘取不明植物食用，用印地語說，有人因為做了這些事情就獲得免疫，「走出去，在雨中淋濕，坐在泥巴裏，在農場幹活，吹海螺……並吃『desi』之類的東西。」

然而，當地媒體於9月14日報道，印度有24名議員被爆出肺炎確診，聲稱吹海螺就可以防疫的蘇克比爾也在列其中。

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事實上，蘇克比爾並不是印度唯一一個提出古怪方法來治療新冠肺炎的政治人物，來自阿薩姆邦（Assam）的另一位議員哈里普里亞 （Suman Haripriya）提倡用牛的尿液和糞便來對感染地區進行消毒。北方邦（Uttar Pradesh）首長阿迪蒂亞納特（Yogi Adityanath）則表示，瑜伽也是一種治療方法。

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