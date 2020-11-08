美國大選2020｜拜登成功當選總統　打破多項紀錄

美國前副總統拜登（Joe Biden）三度參選總統，最終成功在2020年入主白宮。他在選舉期間已成為全國史上投放最多金錢來刊登政治廣告的候選人。今次他當選總統，還會打破最年長美國總統及美國大選普選中得票率最高總統之紀錄。他亦會成為1960年以來唯一同時在俄亥俄州（Ohio）及佛羅里達州（Florida）落敗的總統當選人。

最年長美國總統

拜登生於1942年11月20日，他於2020年11月20日迎來78歲生日。本來美國史上最年老的在任總統是前總統列根（Ronald Reagan），他1989年離任時為77歲；他就職總統時為69歲。總統特朗普（Donald Trump）2017年就職時為70歲。如果拜登當選，會同時打破列根創下的最年長在任總統紀錄及特朗普保持的最年長新任總統紀錄。

普選得票率最高

美國新聞網站沃克斯（Vox）11月6日報道，拜登當時已在普選中取得逾7,400萬票，打破了奧巴馬保持的紀錄。前總統奧巴馬（Barack Obama）在2008年的大選普選中取得約6,950萬票，成為當時史上得票率最高的總統。

↓美國大選點票相關圖輯：美國大選．圖輯｜全國多市出現集會 波特蘭示威者持步槍燒國旗

+ 3 + 3 + 3

破俄亥俄州金身

拜登登上總統寶座，他成為自1960年來首名同時在俄亥俄州及佛羅里達州落敗的總統當選人。拜登在俄亥俄州的得票率為45.2%，特朗普的得票率為53.4%；他在佛羅里達州的得票率為47.8%，特朗普的為51.2%。

俄亥俄州一直被視為選情風向標。自前總統甘迺迪（John F. Kennedy）在1960年大選中於俄亥俄州不敵共和黨候選人尼克遜（Richard Nixon）後，之後每屆大選的總統當選人也能在俄亥俄州普選中勝出。拜登或能打破俄亥俄州的「金身」。

前總統老布殊（George Bush Sr.）在1992年大選中奪得佛羅里達州，令民主黨候選人克林頓（Bill Clinton）成為當時首位在佛羅里達州落敗的總統當選人。

↓重溫各候選人參與美國大選辯論及拉票的情況，請點擊放大觀看：

投放最多金錢來登廣告

《紐約時報》11月6日報道，拜登由8月1日至當日期間，已籌得近7.5億美元選舉資金。WNCN電視台10月23日指，拜登當時已成為美國史上投放最多金錢來刊登政治廣告的候選人。

廣告分析公司（Advertising Analytics）10月23日公布報告，指拜登在2019年至2020年期間，已投放逾5.82億美元在傳統媒體刊登政治廣告。單在10月10日至10月16日期間，拜登已投放1,270萬美元來刊登電子廣告。《紐約時報》指，紐約市前市長、富豪彭博（Michael Bloomberg）在100天內豪花5億美元來刊登傳統政治廣告，一度成為投放最多金錢來登廣告的候選人。惟拜登已成為最新的紀錄保持者。