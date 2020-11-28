別了香腸!　植物肉能扭轉歐洲人的飲食規律？

提起德國美食，相信許多人可能會首先想起咸豬手、炸豬排（schnitzels）和各式各樣的香腸。將來，素食或許也成為這份名單中的一份子。根據科學期刊《食品》（Foods）今年9月的調查發現，除了上述一些傳統德國食品，素食如今也不再小眾，成為德國人的日常食品。此外，這股素食和減少食肉的風潮也遍及歐洲多國，或長遠改變地區對傳統肉食、素食以至肉食替代品的看法？

來自德國、英國和法國等三個國家的研究團隊發現，約42%受訪者表示他們刻意減少進食肉類，並採取諸如素食（Vegetarian）、純素（Vegan）、不吃肉類但吃海鮮（pescatarian），和彈性素食（flexitarian）的其他飲食習慣，其中主要以肉食為主食的人士在德國首次成為少數。

另一方面，作為德國人「搵食」重地的購物商場，素食漢堡近年也成為飲食新趨勢，正如28歲的零售助理Tatjana Kröger表示，自己正嘗試每星期三天不吃肉，她說：「若我們去食快餐，我們也許會不吃牛肉來讓自己感覺好一些。」

主要以肉食為主食的人士在德國首次成為少數。(Getty Images)

除了傳統素食盛行，植物肉近年亦快速進入主流巿場，基於產品質素提升，吃起來跟真肉差不多，價錢亦不比真肉貴，讓關注健康的大眾提供了莫大誘因轉投購買植物肉。

有份參與研究的英國心理學家Christopher Bryant表示，德國對肉類消費態度的轉變較原先設想的要早得多。另一個歐洲肉食大國的法國，則有68.5%人聲稱以肉食為主食，較德國要多。Bryant表示，德國的研究結果對社會的影響可能非常深遠，他解釋：「人類作為食肉動物是『正常』的觀點，是合理化繼續吃肉的推理一部分。一旦持有這種觀點的人成為少數，並且肉類替代品選擇變得更便宜和美味，這種趨勢很可能會朝反方向發展。」

調查的另一個發現是，法德兩國對實驗室生產的養殖肉類存在相當大的潛在市場。其中，德國消費者較願意接受這一概念，尤其是若果能夠保證這些肉食不會受到基因改造。這種趨勢在農業和肉類工人中的接受程度亦顯著較高，表示從事肉類生產或加工的人更傾向選擇替代肉。

素食店如今在德國的購物商場非常普及，圖為當地一家素食蛋糕店。(Getty Images)

由德國遍及整個歐洲

原本從事管理顧問的Christian Kuper，於2014年在音樂節上以食品卡車創辦了素食店Vincent Vegan。這家在柏林和漢堡擁有四間分店的食肆，全部開設於商場而非購物大街，正如他們於社交媒體以#veganisnotatrend標籤所表明的態度。他表示：「我們想要直接走入主流，因為我們知道這裏將會是需求所在。」

Kuper表示看好純素食長遠可以獲利，否則他不會放棄原本的大好職業。其最新一間位於柏林普倫茨勞貝格（Prenzlauer Berg）購物中心的分店，之前原本是一間烤肉店。的確，德國素食的風氣正在轉變，當地的快餐店Burger King現正提供由荷蘭生產商Vegetarian Butcher生產的植物性的雞塊，去年5月德國的麥當勞亦在餐牌裏添加了純素漢堡。

德國的肉類消耗依然很高。(Getty Images)

總體而言，德國和法國的肉類消費量目前仍高於發展中國家，隨着這些國家的經濟發展和購買力的提高，預料對肉類消費會更多，預計於2027年增長15%，並抵銷這些歐洲國家的下降趨勢。Bryant指出，法德兩個這種飲食結構的轉變仍然重要，因為兩國是歐洲農業政策的主要構成國。

而且，素食品生產商Veganz進行的另一項調查更發現，素食的趨勢在其他歐洲國家也在發生。調查分析了德國、法國、奧地利、比利時、葡萄牙和丹麥等七個歐洲國家2600人的飲食習慣，報告指出德國的純素食者人數最多，從2016年的130萬增加到2020年的260萬，增加了一倍，佔總人口的3.2%。緊隨其後的是丹麥和瑞士，分別佔人口的2.7%和2.6%。而法國則排在最後，只有0.9%的人吃純素食。

歐洲人近年流行素食，相關人口比例不斷增加。(Getty Images)

在這七個國家中，平均有1.9%人是純素飲食、3.1%人屬素食者、2.9%不吃肉但吃海鮮、22.9%彈性素食，還有69.1%完全雜食為主。其中，彈性素食在全部七個國家也都增長，連一向以肉類為主要傳統飲食的葡萄牙，亦有28.6%的人減少肉類消費。由此可見，歐洲素食風氣盛行的情況漸趨普遍。

彈性素食增 有利肉食替代品市場？

上述的研究均顯示，歐洲人除了健康因素外，動物福利和環境的關注也是減少肉食的主要原因。而且，彈性素食者認為，購買食物時可持續性和環境保護很重要，較一般素食者更為關注。由於歐洲二氧化碳消耗量二成四來自動物性飲食的習慣，因此若改為彈性素食將很大程度減少地區的肉食消耗，有利地球環境。

植物性肉類在歐洲大有可為？(Getty Images)

近年，彈性素食獲得環保界人士的廣泛支持，如英國氣候大會最新的報告也提倡，人們透過減少進食肉類和奶製品20%至40%來改變飲食，而不是完全放棄食肉。

雖然，上述的研究規模人數偏少，或影響到數據的代表性。但從種種跡象表明，歐洲人的確正在減少肉類消耗，而且最重要的一點是，他們並非完全排除肉類，只是減少進食肉類，或尋找肉食的替代品。因此，除了養殖肉類大有可為之餘，相信近期流行的植物性肉食未來亦將會成為歐洲人飲食的新趨勢。