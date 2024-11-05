火箭軍後再視空降兵軍　習近平連番強調備戰「劍歸一處」

央視報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平本月4日視察了空降兵軍，強調空降兵在軍隊力量體系中的重要作用，並要求全軍深入貫徹新時代強軍思想，加強軍隊戰備建設，全面提升空降作戰能力。這次視察是習近平繼10月17日前往安徽視察火箭軍某旅後，再次前往重要軍事單位，這既是釋放大力提升解放軍現代化作戰能力信號，也意在強化解放軍對美台的戰略威懾，件件與台海情勢發展息息相關。



綜合央視、《新京報》微博「政事兒」等內媒報道，習近平於4日下午三時抵達湖北空降兵軍機關，受到熱烈歡迎，並親切接見了空降兵部隊官兵代表，隨後與大家合影留念。合影後，習近平詳細檢視了空降兵部隊的作戰和保障裝備，聽取了關於武器裝備的性能介紹。習近平對空降兵武器體系的進展表示滿意，並指出必須進一步強化作戰需求導向，持續加強裝備的標準化、系列化和通用化建設，提升空降作戰的全新作戰能力。

習近平親切接見空降兵軍官兵代表。（央視新聞）

隨後，習近平參觀了空降兵軍軍史館，聽取該部隊在歷史上的重要貢獻。作為一支經歷多場重大戰役的英雄部隊，空降兵軍在抗美援朝、上甘嶺戰役中屢立戰功，並在和平時期出色完成了多項重大任務。習近平強調，要用好紅色資源，引導官兵傳承光榮傳統，堅持做新時代的英雄傳人。

習近平在視察時還強調，空降兵應進一步加強聯合作戰能力，針對現代戰爭的特點創新作戰思維和兵力運用，強化基礎訓練和艱難課目訓練，並在與其他軍種的協同作戰中提升綜合戰鬥力。習近平特別指出，要聚焦空降核心作戰能力的提升，推動新技術賦能，確保到建軍百年目標順利達成。

習近平參觀空降兵軍軍史館。（央視新聞）

回顧習近平在10月17日於安徽視察火箭軍某旅時，也強調了戰略導彈部隊在國家安全和戰略威懾中的關鍵作用，提出要把握現代作戰模式，全面提升實戰能力。《香港01》彼時即撰文分析，依火箭軍「戰區主戰」原則，該行旨在強化東部戰區對美台的戰略威懾。

綜觀這一連串的軍事視察行程，清楚釋放官方就提升中國軍事現代化和強化戰備的堅定決心。尤其在台海局勢日益緊張的背景下，習近平的視察行程無疑是對外界展示中國軍隊的戰鬥準備能力，也讓台海問題成為不可忽視的潛在關聯因素。