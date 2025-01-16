「美國難民」能改善中美關係嗎？

「TikTok難民」湧入小紅書引發的討論還在繼續，這一網路奇觀究竟會帶來怎樣的變化，從國內外主流媒體到廣大網民，都在拭目以待。

據路透社消息，僅在兩天內，就有70多萬新用戶加入了小紅書。另據「感應塔」數據分析公司評估，本周小紅書在美國的下載量按年增長超過200%，較上一周增長194%。1月14日，蘋果應用商店免費榜上，位居第二的是字節跳動旗下的另一款社交媒體平台Lemon8，該應用的下載量上月也經歷了類似的激增，2024年12月，這款應用的下載量猛增190%，達到約340萬次。

美國民眾為何對中國社交媒體的應用如此追捧？最直接的原因自然是TikTok可能面臨的封禁，他們以「TikTok難民」的集體身份自居，也說明這就是一場針對美國封禁TikTok的報復。「我們的政府一直在說中國在竊取我們的數據，所以TikTok需要被禁掉。但我們想說，和美國比起來，我們更信任中國拿到我們的數據，這裏是我的數據，來，中國拿走吧。」小紅書上的「TikTok難民」這樣說。

TikTok將在美國被封禁之際，大量美國網民下載並註冊了面向華語人士的社交平台小紅書。（網上圖片）

這樣的報復不僅讓這些「TikTok難民」收穫了意想不到的成就感、價值感和流量，也倒逼着候任總統特朗普兑現競選承諾。據兩名知情人士透露，特朗普上任後或簽署行政命令，該命令將解除拜登政府19日在全國範圍內禁止該應用程序的禁令，暫停執行TikTok銷售或禁止法60至90天。特朗普表示，在這個平台上他受到廣泛擁躉，擁有超過1400萬粉絲。他希望能夠兑現此前的競選承諾。

雖然對於「TikTok難民」湧入輿論鬧哄哄，處在「蜜月期」的兩國網民也不吝讚美，但這些「美國難民」並不會改善已經陷入結構性衝突的中美關係。中美關係說到底，是崛起大國與守成大國的衝突，一方的崛起勢必引發另一方的警惕、擔憂乃至恐懼。雖然中共高層接連對「修昔底德陷阱」說不（更多內容可參考《從習近平到王滬寧 中共高層接連對「修昔底德陷阱」說不》），但仍無法抵消美國的顧慮和擔憂，貿易戰、訊息戰、科技戰等料在特朗普第二任期內延續並層層加碼。

美國參議員盧比奧（Marco Rubio）15日在出席國務卿確認聽證會是針對中國問題的表態，就很能說明問題。盧比奧在聽證會上重申他對中國的強硬立場，稱中國是「美國曆史上最具威脅的相近對手」，並警告如果美國不改變對華政策，未來幾乎所有對美國至關重要的事物，從藥品到電動車電池，都將取決於中國意願。他強調，必須改變這一現狀，強化美國的內部競爭力，尤其是在關鍵供應鏈的控制方面。「我們不能讓中國繼續享受國際體系帶來的所有利益，同時又不履行相應的義務。」盧比奧說，美中之間的不平衡，已經成為全球安全與繁榮的最大風險，並可能引發貿易衝突甚至軍事衝突。

2024年11月4日，美國前總統、共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）與共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）出席在北卡羅來納州舉行的競選活動時握手。（Reuters）

盧比奧用「美國曆史上最具威脅的相近對手」來定義中國，並不意外，過去幾年，類似的定義頻頻，比如「最嚴峻競爭對手」、「最嚴重長期挑戰」、「最重大地緣政治挑戰」、「最重大系統性挑戰」、「唯一既有意圖也有實力重塑國際秩序的競爭對手」，類似的說法一方面說明中國確實實實在在的崛起了，且切實改變着國際秩序，另一方面也讓美國更加篤定奉「修昔底德陷阱」為圭臬，認定這樣的中國就是要挑戰美國的地位，就是要顛覆現存的國際秩序。連「修昔底德陷阱」這一理論的提出者——美國哈佛大學教授格雷厄姆·艾利森（Graham Tillett Allison）也說，中國在奧運會上的崛起，反映了中國作為美國21世紀裏最重要的地緣政治對手的幾乎全方位崛起。

盧比奧聽證會前，即將卸任的美國總統喬·拜登（Joe Biden）在國務院發表演講中指出，按照目前的趨勢，中國將永遠無法超越美國，且美國在與中國的長期競爭中，正處於更佳的戰略位置。「我可以向美國人民報告，在與中國的長期競爭中，我們的戰略地位比我剛上任時更好。你們都記得，許多專家曾預測，中國經濟將不可避免地超過我們，根據許多預測，這種情況將在2030年或之後不久發生……但這不會發生，現在，根據最新預測，按照中國目前的發展方向，他們永遠不會超過我們，就是這樣。」拜登說。類似的說法，也出現在告別演說中。

一邊是盧比奧憂慮重重的「中國是美國曆史上最具威脅的相近對手」，一邊又是拜登洋洋自得的「中國將永遠無法超越美國」，這也是過去幾年美國在看中國時頗為分裂的奇觀，一會是「中國崩潰論」、「中國經濟見頂論」，一會又是「中國威脅論」。可以預料，只要中美的結構性衝突在，這種分裂就不會改變。

圖為2025年1月13日，美國總統拜登（Joe Biden）在國務院舉行的活動中發表講話。（Reuters）

如此複雜的結構性衝突，自然也不是「美國難民」湧入小紅書這一民間互動可以改變的。但這一網路奇觀或將帶來的可能性仍值得期待。至少目前來看，仍是利大於弊，仍是積極的試驗。對小紅書和中共來說，如何處理這一奇觀帶來的改變和挑戰，某種程度上決定着中國網路管理未來的走向。