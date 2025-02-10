外資大規模撤離中國？人民日報：沒跟上中國市場變化的外資撤出了

疫情之後，不論是外媒還是內地自媒體，都有報道指「外資從中國撤離」「中國對外資吸引力急劇減弱」。對於這些說法，內地官媒《人民日報》今日刊登頭條文章表示，中國市場已今非昔比，外資企業必須拿出看家本領才能站穩腳跟，部份沒有跟上中國市場變化的外資撤出了，但更多技術含量高的外資進入中國市場，只有快速反應跟上中國市場變化的外資企業才能獲得成功。



文章以美國沃爾瑪在中國的數據為例，「沃爾瑪撤離中國」的新聞雖層出不窮，但2024年12月18日，沃爾瑪山姆會員店在浙江溫州開設了全國第五十二家門店。而2024年第三季度，沃爾瑪在中國的凈銷售額同比增長17%。

文章指出，這恰恰反映了中國市場的變化：在消費需求個性化、多元化趨勢下，在本土零售企業強勢崛起下，傳統商業模式在中國行不通了，快速反應跟上中國市場變化的外資企業才能獲得成功。

12月18日，沃爾瑪山姆會員店在浙江溫州開設了全國第五十二家門店。（視覺中國）

文章表示，目前中國進入高質量發展新階段，從過去側重引進外資，轉向「引進來」和「走出去」並重，尤其加快構建開放的國內國際雙循環，外資仍是關鍵樞紐。而一個持續發展、動能強勁的中國，一定是外資眼中的「香餑餑」，「下一個『中國』，還是中國」。

文章指出，近年來，中國出台了更大規模、更高水平的自主開放和單邊開放舉措：舉辦進博會、鏈博會，縮減外資準入負面清單，給予外資國民待遇等等，都讓外資進入中國市場的門檻不斷降低，愈來愈多的中小外資企業進入中國市場，這是新設外資企業數量較快增長的重要原因。

開設在江蘇常州的外資品牌實體書店「大眾書局」。（視覺中國）

何出台如此多利好政策，引入外資規模仍有下降？文章分析指，產業投資是面向長期的理性經濟行為，受中長期多重因素影響，數據上下波動符合經濟學規律。短期來看，2021年以來，中國連續3年引資規模超1萬億元（人民幣，下同），外資大量流入，集中釋放了投資需求，2024年有所收縮也在正常範圍內。長期則全球跨國投資呈現出服務化、輕資產化趨勢，利用外資規模與新設企業數量之間也會出現階段性反差。尤其目前，中國服務業利用外資規模占七成左右，服務業輕資產屬性明顯，對引資規模影響不小。

文章表示，近年來，美西方一些人將經貿問題政治化，全球跨國投資持續低迷，這對中國吸引外資帶來了不小挑戰。外部環境越是嚴峻，越需要以更高質量的發展、更高水平的開放，應對外部不確定性。但堅定開放、互利共贏，中國是認真的，與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來。