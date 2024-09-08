中國放寬外資准入製造業限制清零　｢出版物須由中方控股｣措施取消

2024年9月8日，國製造發展改革委、商務部發布《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》，持續放寬外資准入，尤其對製造業領域的外資限制措施實現「清零」。



據北京日報報道，今年內地《政府工作報告》提出，繼續縮減外資準入負面清單。將有利於增加高質量產品和服務供給，促進國內市場良性競爭；也將為跨國公司在中國發展提供更廣闊空間，促進國際合作、互利共贏。

近年來，中國不斷放寬外資準入，2017年至2021年連續五年修訂全國和自貿試驗區外資準入負面清單，兩個清單的限制措施分別由93條、122條縮減至31條、27條，在製造業、採礦業、農業、金融業等領域推出了一系列重大開放措施，其中自貿試驗區外資準入負面清單製造業領域限制措施已於2021年率先實現「清零」。

「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煆等炮制技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」措施取消。（視覺中國）

《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2024年版）》持續擴大對外開放。與2021年版相比，2024年版全國外資準入負面清單刪除了製造業領域僅剩的2條限制措施，一是「出版物印刷須由中方控股」，二是「禁止投資中藥飲片的蒸、炒、炙、煆等炮制技術的應用及中成藥保密處方產品的生產」。本次修訂後，全國外資準入負面清單的限制措施由31條壓減至29條，製造業領域外資準入限制措施全面取消。

本次負面清單修訂後，中國製造業領域外資準入限制措施實現「清零」，高水平對外開放取得了新進展。

擴大服務業對外開放

擴大服務業對外開放將有助於提升服務業多元化供給能力。國製造發展改革委將會同有關部門持續推動服務業擴大開放，努力實現外資不僅可以「進得來」，而且能夠「發展好」。

一方面，中國將創新方式放寬服務業外資準入。今年以來，相關行業主管部門在增值製造等領域啟動了開放試點工作。後續，國家製造展改革委將與相關行業主管部門結合自由貿易試驗區、自由貿易港等平台建設，紮實開展相關領域開放試點工作。另一方面，將持續優化外資促進政策。國家製造發展改革委正在研究修訂鼓勵外商投資產業目錄，重點方向之一就是繼續增加服務業條目，引導更多外資投向服務業領域。

據悉，2024年版全國外資準入負面清單將於2024年11月1日施行。國製造發展改革委將會同商務部等部門、各地區，嚴格按照外商投資法及其實施條例要求，切實做好負面清單落實工作，確保新開放措施及時落地。

對於新開放領域，將按照內外資一致原則實施管理，而不是「一放了之、只放不管」。外商來華投資新開放領域項目，需與內資同樣遵守相關法律法規、監管規定、行業準則等。將在確保安全的前提下擴大開放，實現高質量發展和高水平安全良性互動。