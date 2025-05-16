美智庫警告：北京視賴清德比蔡英文更危險　台海恐重蹈陳水扁路線

美國智庫專家撰文，指北京認為賴清德的路線並非延續前任蔡英文，反而更接近陳水扁時期的做法。他們認為，若北京對美國對台承諾存疑，可能會加大對台施壓，進而提高誤判風險。



美國智庫創辦的期刊《外交事務》5月15日刊登一篇由華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計劃主任林碧瑩（Bonny Lin）、CSIS中國專家哈特（Brian Hart）和布魯金斯學會資深研究員庫爾弗（John Culver）共同撰寫的文章。

文章以「台海戰爭風險高且持續上升」為題，指出台海局勢在賴清德上任後變得愈發緊張。

北京將賴清德視為分離主義者、戰爭煽動者和兩岸和平的破壞者。文章稱，北京將賴清德「去人性化」（dehumanise）的努力，凸顯中國大陸對兩岸關係走向的焦慮，尤其擔憂賴清德有意推動台灣走向獨立。

2024年台灣大選：民進黨選前造勢場合。圖為蔡英文（右）為民進黨總統候選人賴清德（左）站台。（梁鵬威攝）

文章指出，中國大陸對賴清德的汙名化，與20年前對時任陳水扁的態度如出一轍。當時，北京將陳水扁稱為「頑固分裂分子」「麻煩製造者」，同時不斷加大外部壓力，並與台灣在野黨合作，壓制陳水扁的政治生存空間。

文章稱，中國大陸正在以對待陳水扁的方式施壓賴清德，對台軍事威嚇的力道也持續加強，同時也比20年前更有能力對台動武。文章認為，北京目前的態度應引起華盛頓的高度關注。

2024年10月10日，蔡英文與陳水扁出席台灣總統府前雙十典禮。（台灣總統府提供）

文章說，目前美國總統特朗普政府在處理台灣問題上存在明顯分歧，進一步加劇台海局勢緊張。若北京對美國護台承諾產生懷疑，可能會激勵中國大陸加大對台施壓，甚至可能在2027年武力犯台。

文章還說，北京與台北未來可能將進入一個更為危險的階段。中國大陸專家認為，賴清德可能會在2028年台灣總統大選前採取更激進的措施推動台獨。如果賴清德的民調成績不理想，分析人士擔心他會像2008年的陳水扁那樣，透過強化反北京的立場來爭取選民支持。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

