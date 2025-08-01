郭惠光接任香格里拉CEO：亞洲糖王郭鶴年女兒　小紅書擁42萬粉絲

日前，香格里拉（亞洲）在港交所公告，現任公司主席及執行董事郭惠光將由今（1日）起獲委任為公司首席執行官。



該公司在公告中表示，在郭惠光的領導下，結合主席及首席執行官之職能，預期將確保各級領導層均能秉持統一及一致之願景，增強公司之策略協同與營運執行。根據其現在與公司僱傭合約，郭惠光每月可獲得基本薪金57.6萬港元，另加酌情花紅及退休金。

公開資料顯示，郭惠光是馬來西亞首富郭鶴年的女兒。郭惠光在2016年加入香格里拉（亞洲）擔任執行董事，2017年起接手家族旗艦奢華酒店產業，擔任香格里拉（亞洲）董事會主席。

郭惠光接任香格里拉（亞洲）首席執行官。（香格里拉官方圖片）

郭惠光（右）的父親郭鶴年是馬來西亞首富，被稱為「亞洲糖王」，早年以經營白糖與米糧業務在馬來西亞起家。（小紅書）

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現年47歲 2017年任董事會主席

公開資料顯示，郭惠光現年47歲，畢業於哈佛大學，從年輕的時候就被郭鶴年予以重任，朝着接班人的方向培養。

郭惠光當年大學畢業之後並沒有回集團工作，畢業後她曾在投資銀行摩根大通任職，2004年回到了家族產業工作，在《南華早報》任職，起初郭惠光也是從普通職位做起，一年後成為該公司執行董事，後又晉升為董事總經理及行政總裁。從執董一直攀升到董事總經理。2014年她被父親召回到香格里拉酒店集團，被視為作為接班人的開始。

郭鶴年最早讓次子郭孔演擔任香格里拉集團的主席，不過郭孔演表現失準，郭鶴年只能將他撤下主席之位，改讓長子郭孔丞接替。2013年郭孔丞成為了香格里拉主席，但卻在2017年主動退位，由郭惠光接任。

值得一提的是，郭惠光很少接受媒體採訪，卻在小紅書平台非常活躍，目前粉絲已超40萬，她分享的視頻中，將個人IP與企業形象深度綁定。香格里拉（亞洲）在委任公告中表示，郭女士自2016年6月獲委任為執行董事，以及於2017年1月出任主席以來，在本公司發揮了關鍵的領導作用。彼主要負責制定本公司的戰略重點，並引領本公司實現其目標。在郭女士領導下，結合主席及首席執行官之職能，預期將確保各級領導層均能秉持統一及一致之願景，增強公司的策略協同與營運執行。

香格里拉集團總資產近千億元

郭惠光的父親郭鶴年是馬來西亞首富，被稱為「亞洲糖王」，早年以經營白糖與米糧業務在馬來西亞起家。上世紀50年代，郭鶴年發現白糖比大米價格波動更大，所以開始專注做白糖買賣。

上世紀60年代，郭鶴年開始壟斷馬來西亞糖業市場，得名「亞洲糖王」的稱號。通過做糖業生意賺了幾桶金之後，郭鶴年開始朝着多元化的產業發展，其中就包括香格里拉酒店業務，1968年他獲得了10%的香格里拉酒店股份，最初在新加坡創立香格里拉酒店，之後又發展到中國香港，經過數十年的發展，香格里拉酒店集團已經成為了郭鶴年旗下的重要產業，酒店開遍全球。

據不完全統計，從白糖、酒店、房地產、船務、礦產、保險、銀行、傳媒到糧油，郭鶴年建立起一個龐大的商業王國，以他為首的郭氏家族在馬來西亞、新加坡、菲律賓、中國等國家的嘉里建設、豐益國際、香格里拉、物流公司KLN等多家上市公司中控股或投資。其中豐益國際旗下擁有金龍魚、胡姬花等糧油品牌。2020年10月，金龍魚運營主體益海嘉里金龍魚食品集團股份有限公司正式登陸創業板，最新市值超1600億元人民幣。此外，北京國貿、上海靜安嘉里中心、深圳嘉里建設廣場、前海嘉里中心等知名樓盤，都是郭氏家族的手筆。

據披露，香格里拉旗下擁有或租賃的酒店共84家，管理的酒店共22家，發展中的酒店共7家。財報顯示，截至2024年12月31日，香格里拉集團總資產約134.98億美元（約合1059億港元）。

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