特朗普學弟、蘇寧太子爺、前國米班主　歐洲最紅中國90後慘成老賴

前幾天，上海的一場時裝大秀上，一位年輕華人富豪的突然亮相，出乎現場所有人意料，轟動程度絲毫不輸遠道而來的Rihanna和安妮夏菲維（Anne Hathaway）。這位年輕人，就是曾被稱為「最帥富二代」的蘇寧公子張康陽，現年33歲，父親是蘇寧創始人、身價千億（人民幣，下同）的張近東。



球迷們對張康陽都不陌生，過去8年時間裡，他作為意甲豪門國際米蘭的董事和主席，帶領球隊奪得7座冠軍獎盃。這樣的輝煌留洋履歷，在幾個月前草草收場——因為無法償還橡樹資本3.95億歐元債務，國際米蘭被對方接管。張康陽落了個「老賴」的名頭，身後還有一批債主在全球狙擊。

在這次高調亮相上海時裝秀、曬出和Rihanna合影之前，他已經從居住了8年的米蘭消失了大半年。米蘭奢侈品街上，不見了那輛深灰色帕加尼的轟鳴，和戴著百達翡麗一擲千金的豪氣身影。

張康陽高調亮相上海時裝秀。（IG@stevenzhang91）

張康陽高調亮相上海時裝秀。（IG@stevenzhang91）

張康陽高調亮相上海時裝秀。（IG@stevenzhang91）

張康陽高調亮相上海時裝秀。（IG@stevenzhang91）

張康陽高調亮相上海時裝秀。（IG@stevenzhang91）

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意大利最紅中國人 精英教育一路名校 和特朗普女兒是同學

遠在中國的普通人，可能很難了解意大利人對於這位蘇寧公子哥的狂熱。簡單來說，張康陽可能是近10年來亞平寧半島乃至整個歐洲最有名的中國90後。有媒體曾經下過這樣的定義：

對當代中國快速發展缺乏認知的意大利，通過張康陽來了解中國和中國資本。常住米蘭城的他，極大程度成為中國向意大利文化輸出的一扇窗口。

《米蘭體育報》曾寫過一篇針對這位神秘90後富豪的專題文章，以英文名Steven稱呼他，形容張康陽為人透明，說話直接。

這方面Steven不太中國，納比（Marcello Lippi，意大利名帥，曾任中國男足和恆大俱樂部主教練）說過中國人說話愛繞彎，談一件事先說其他三件別的……Steven也有很中國的一面，例如謙虛謹慎。他飛快地融入意大利生活，像一塊海綿，吸收新事物速度驚人。

關於這一點，最直接的表現就在於，當張康陽被父親的公司授予國際米蘭董事職位，搬到米蘭的前一刻，他對意大利語和足球都一竅不通，完全是從零開始。

1991年，張康陽出生於南京。那時父親張近東才剛創辦蘇寧，在寧海路賣冷氣做小本生意。等上了國中，蘇寧已經在深交所上市，張近東成了全國知名的企業家。

張康陽國中在名校南京外國語學校就讀，和奶茶妹妹章澤天同校。坊間也傳言兩家人家有聯姻安排，無從證實。

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初三時張康陽決定到美國留學，張近東則極力反對。為此父子倆鬧了很久冷戰，最後張近東妥協了，放手讓16歲的兒子到大洋彼岸看世界。張康陽2018年在Instagram上發了一張母校照片，稱「回到一切開始的地方」，定位賓夕法尼亞州的傳統精英高中莫斯堡中學。高中畢業後，他繼續留在賓州，進入大名鼎鼎的華頓商學院（特朗普（Donald Trump）母校），成了偶像馬斯克（Elon Musk）和巴菲特（Warren Buffett）的校友，同學裡還有特朗普的三女兒（伊萬卡，Ivanka Trump）。

2015年大學畢業，張康陽進入摩根史丹利實習，本準備不急不慢地繼續從零做起，不料重任突然從天而降。

特朗普與女兒伊萬卡。（Twitter@Hilary Wens）

買支外國球隊當玩具？8年拿下7座冠軍

2016年，國內「金元足球」燒錢正旺，大量中國資本舉旗出海，收購了10多家海外著名俱樂部。6月6日，張近東在媒體會上高調宣布，蘇寧以2.7億歐元買下了意甲豪門國際米蘭70%股權。身為蘇寧的首席代表，年僅25歲的張康陽被派駐米蘭，進入國米董事會。兩年後，不到27歲的張康陽正式成為國米主席，意大利媒體叫他「中國少爺」，給他起了意大利名字Stefano （最後大家還是習慣叫他Steven ），富二代登上國際舞台。

從外界角度來看，張近東之所以做出這樣決定，除了能拓展蘇寧的海外商業版圖外，更重要的就是給沃頓商學院畢業的兒子搭建一個實戰舞台，培養他作為蘇寧接班人的能力。當時的國米可謂內憂外患，資本管理階層經歷如此動盪，連年虧損債務纏身，戰績更是連續5個球季沒進意甲前三名。球迷絲毫不覺得這個啥都不懂的中國小孩能做出成績：

球隊變成了富豪爸爸買給他的玩具。

但張康陽在球隊老闆這個位子上做得很盡職，火速在國米總部邊上的布雷拉買房定居，每天行動軌跡就是主場梅阿查和維多利奧的餐廳兩點一線，每場比賽都親自督戰。他非常善於和人打交道，前主席莫拉蒂評價他「反應迅速，思維敏捷」，主帥史巴列堤稱讚他超越年紀的領袖力。他很快就融入了意大利的運動圈，和亞特蘭大俱樂部老闆父子也打成一片，經常聚餐。

從零基礎到能用意大利語流利致辭，張康陽只花了一年時間。 2017年底的聖誕晚宴上，他向全隊打氣道：

我們經歷了高低起伏，真正的國米正在回歸，我們要去統治未來。

很重要的一點是，張康陽並沒有盲目自負、大包大攬，而是選擇相信專業人才，尊重體育發展的科學法則。他對意甲第一經理人馬羅塔予以絕對信任，俱樂部全權交由對方打理，在轉會市場上靠有限預算就組建起一支即戰力極高的球隊。在張康陽擔任董事的2年和球隊主席6年的共8年時間裡，國際米蘭一共拿下了2個意甲冠軍、2個意大利杯冠軍以及3個意大利超級杯冠軍，成績相當出色。

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頂級時尚資源 名車名錶只是日常

賽場外，身處時尚之都米蘭，張康陽持續發揮海綿般的吸收能力，成為歐洲富豪時尚圈的一份子。米蘭時裝週的名人局，總能看到他穿著國米配色高定西裝的身影，與LVMH董事長Arnault家族、開雲集團高管們都有深交，這也是他為蘇寧和國米拓展業務版圖的一部分。從國際米蘭那些年的贊助名單上，能看到張康陽個人品味的痕跡。例如2019年將俱樂部正裝贊助商升級為Hugo Boss，以及兩年後與Moncler的深度合作。所以這次他亮相在上海的Moncler「天才之城」大秀，一切都有跡可循。

張康陽身上有著許多的複雜性——一方面他行事風格低調，幾乎從不接受媒體單獨採訪，另一方面他在「身外之物」上幾乎符合我們對超級富二代的所有想像。上文提到的帕加尼Huayra BC，只是他豪華汽車收藏的一小部分。在法拉利總部透過學習拿到賽車資格證，車庫裡還有敞篷拉法、麥拿倫Speedtail特別版等，都是有錢都買不到的稀世珍品。他對名錶也相當狂熱，200萬的愛彼白陶瓷萬年曆、400萬的百達翡麗5104P只道是尋常、「億萬富翁入場券」理查德米勒RM52-05……堪稱行走的錶展。

這樣的場外形象，傳遞給球迷一個明顯的訊號：我們的老闆很有錢，很捨得花錢，球隊因此會更進一步。的確，在一座又一座獎盃背後，是大手筆的招募和教練投入，球迷們很滿意。然而隨著時間推移，張康陽的資金壓力逐漸失控，為幾年後的劇變埋下伏筆。

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泡沫破滅足球夢碎 最帥富二代成「老賴」

進入2020年代，「金元足球」的泡沫破滅。被電商時代甩在身後的蘇寧，更早開始從山頂墜落，到這一年已經連續虧損四年，四年裡累積虧損達680億元。國內的江蘇蘇寧俱樂部，在2021年中超奪冠後，第二年竟然宣布解散，創造了一個尷尬的紀錄。那邊廂，無法繼續依靠蘇寧輸血的國際米蘭，卻在繼續大手筆燒錢，2021年虧損達2億多元，同樣創下意甲最高虧損紀錄。同一年，張康陽曝光了信用污點，以「貸款合約是員工頂替簽字」為由拒絕償還建行（亞洲）等境外銀團2億多美元貸款，後經筆跡鑑定，合約簽名為張康陽本人。建行被迫開始在全球向他追債，張康陽此時已成了老賴，進一步陷入融資困難的境地。

為了球隊的繼續運轉，他和美國的橡樹資本簽訂了一份如今看上去條件過於嚴苛的借款協議，抵押國米全部股份換來僅2.75億歐元貸款。3年過去，這筆貸款到期，加上利息膨脹到了3.95億歐元。無力償還的張康陽，只好任由橡樹資本接手球隊。對此，外界有許多猜測。有人說張康陽在拿到橡樹資本2億多藉款後，並沒有直接劃入國米賬戶，而是擠牙膏式小筆打給國米，他自己還剩下不小一部分。

另外，如今「還不起錢導致珍愛的俱樂部被美國資本收走」，其他債主對其就更無從下手了。而如果是直接變賣俱樂部的話（國際米蘭作為資產價格可遠高於3.95億歐），各方債主當然很快會追過來。在國米上月底發布的賽季財報中，曝光了建行對張康陽新的起訴。繼在中國香港和美國之後，建行在米蘭提起訴訟，要求沒收張康陽擔任國米主席時每年91.4萬歐的薪水。這同樣是無功而返，因為張康陽早已放棄領取這一薪水，半澤直樹來了都拿Steven無可奈何。

儘管在資本運作上存在著各種爭議，但在國米球迷看來，8年7座冠軍獎盃是實在擺在那裡的。而張康陽為國米未來幾年的穩定運營都鋪好了路，新拉來了卡塔爾航空等大手筆贊助，23/24賽季上半年財報甚至有2230萬歐元盈利。

張康陽國米辦公室被清空的那天，國米死忠球迷團體「北看台」發文，深情表達了對這位90後前主席的感激。