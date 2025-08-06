中國上半年汽車出口超日本104萬輛　連續3年世界第一　惟仍有短板

汽車出口的初級階段是產品貿易，進階則應該在當地建廠、生產和銷售。



日本，一直是全球級別的汽車大國。但前兩天，日本汽車工業協會發布報告承認，今年1-6月，中國汽車出口量高達308萬輛，增長10%，連續3年位居世界第一。而日本出口量只有204萬輛，增長也只有1%。也就是說，這半年，日本就比中國少出口104萬輛汽車。

而且，該協會還預測，2025年，中國繼續保持世界出口第一的可能性很大……

2023年，中國汽車出口第一次超過日本，成為全球第一大汽車出口國（當年中國出口491萬輛、日本出口442萬多輛）。且今年中國汽車極有可能要創造一個新的紀錄：全年出口銷量超過600萬輛。

600萬輛是一個標志性的門檻，去年，中國全年出口銷量是585.9萬輛。但日本在2008年實現出口672萬輛後，年度出口量一直低於500萬輛。日本汽車工業協會就表示，「中國已成為將具有競爭力的車型推廣到全球的基地。」

近十年中國汽車出口量及增長率。

一切都很好，但也不是沒有隱憂。最直接的問題是，中國的汽車企業賺錢能力不強。做個比較。2024年，中國汽車出口1174億美元，對應的是585.9萬輛汽車。

日本呢？2024年，日本汽車出口差不多1100億美元，對應的是421萬輛汽車。簡單算一下，日本每出口一輛汽車平均要比中國貴30%左右。所以，網上有個說法，我們國家一年造3000萬輛汽車，但利潤比不過豐田一家。

我們的汽車工業大，但還不夠強。還有一個更深層次的問題：我們的汽車工業出口還處於比較初級的階段。

為什麽這麽說？要知道，日本、德國、美國等汽車強國的大部分車企早已在海外實現本土化經營，比如，在當地建廠、生產、銷售。

圖為比亞迪在泰國羅勇開設的電動車工廠。（Reuters）

舉個簡單的例子，就像豐田在中國分別和一汽、廣汽合作，豐田在美國有11家工廠，其中肯塔基工廠是豐田最大的工廠，生產凱美瑞、RAV4混動版、雷克薩斯ES 350及ES 300h等車型。

但這部份數據，沒有算上日本汽車廠的出口量。

我這里找到一個數據：2022年，日本明面上汽車出口是381.3萬輛，但海外產量則高達1695萬輛，是本土出口量的4倍多！

海外這部份數據雖然不算出口，但錢卻實實在在是被日本人賺走了。

汽車出口的初級階段是產品貿易，進階的則應該在當地建廠、生產和銷售。因為，本土化才能更好滿足當地消費者，而且，也能為當地創造就業、GDP和稅收，避免貿易壁壘，真正成為全球化的汽車企業。

這些年，中國車企已經開始走出去，在歐洲、東南亞、南美、墨西哥等地區建立工廠。這是一個很好的開頭。但，要完全融入當地，實現在地化經營，我們的車企們還有很多路要走。

文章轉載自公眾號「正解局」。

