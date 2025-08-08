01邊疆記｜人均GDP一度超香港　外媒口中｢鬼城｣靠風光破資源詛咒

「鄂爾多斯，溫暖全世界」，這句源於羊毛衫品牌的廣告語，在內地消費市場迴盪了十多年。殊不知，位於內蒙古西南部的鄂爾多斯是一座真正的「暖城」，其憑藉豐富的煤炭資源，人均GDP常年穩居內地第一，更曾於2010年左右超越香港，被譽為「東方小杜拜」。不過，成也煤炭，「敗」也煤炭，鄂爾多斯超前的城市建設與極低的人口密度形成強烈反差，一度被《時代周刊》等外媒貼上「鬼城」的標籤。而今，雖然煤炭產業仍是鄂爾多斯的經濟壓艙石，但在「雙碳」戰略的背景下，眾多清潔能源產業異軍突起，加速了當地產業結構轉型，亦以另一種方式詮釋着「溫暖」的深意。



鄂爾多斯的煤炭資源十分豐富。（視覺中國）

鄂爾多斯的煤炭資源究竟有多豐富？數據顯示，當地已探明煤炭儲量達2535億噸，2023年煤炭產量達8.1億噸，約佔全國總產量的六分之一。全國煤電供應緊張時期，鄂爾多斯以每日產煤200多萬噸、每天發電3.7億度的成績肩負起重大責任。

此外，鄂爾多斯天然氣儲量佔全國三分之一，每日可輸出6300多萬立方米；其還坐擁全國五分之一的羊絨以及內蒙古逾八分之一的高嶺土資源。因此，「羊煤土氣」被視作鄂爾多斯的金字招牌。

《新華社》曾形象地描繪出有關鄂爾多斯「暖城」的含義，在北京，每5盞燈中有1盞由鄂爾多斯點亮；在京津冀，有一半家庭用天然氣來自鄂爾多斯；鄂爾多斯還以一市之力保障了包括長三角地區在內的全國25個省份的能源使用需求。

鄂爾多斯曾被美媒《時代周刊》貼上「現代鬼城」的標籤。（網上圖片）

資源的天賦還帶動了「神話般」的經濟增速，鄂爾多斯的GDP從2002年的200多億元（人民幣，下同）飆升至2024年的6363.03億元。亦是在此期間，鄂爾多斯的人均GDP於2010年左右還一度超越香港。如今，內蒙古經濟總量的四分之一都由鄂爾多斯貢獻。

然而，產業結構嚴重依賴資源開採，形成了「一煤獨大」的經濟畸形，令鄂爾多斯在揚眉吐氣的過程中，深陷「資源詛咒」。2004年，為緩解老城區的擁堵，鄂爾多斯耗資近60億元，進行了一場在荒漠中建造未來之城（即是現時的康巴什新區）的豪賭，規劃人口至2020年達30萬、遠期100萬。但當時新區原址僅有1400名村民。

2010年，鄂爾多斯總人口僅194萬，但康巴什新區實際人口僅2.8萬，彼時已建成的32平方公里現代化城區，卻因「空曠街道上15分鐘不見行人」、「夜間亮燈率不足10%」、「大量樓盤爛尾」，被美媒《時代周刊》貼上「現代鬼城」的標籤。2012年前後，煤炭消費增速放緩、煤價大跌等對鄂爾多斯的經濟帶來重創。

鄂爾多斯人均GDP常年位居內地第一。（視覺中國）

鄂爾多斯康巴什新區的遊人如織。（孫聖然攝）

隨着「雙碳」目標的提出，不能只靠「腳下有煤炭」的鄂爾多斯結合「鬼城」的教訓，還憑「頭頂有風光」開啟一場從黑色煤海到綠色多元的轉型革命，以氫能和光熱發電為代表的清潔能源企業如雨後春筍般出現，試圖為這座因煤而興的城市擺脫「資源詛咒」。

氫能被廣泛認為是一種極具潛力的清潔能源，總部位於廣東的國鴻氫能科技有限公司，2022年在鄂爾多斯總投資220億元，佈局新能源整車製造、氫燃料電池電堆生產、加氫站裝備等，形成風能、太陽能做綠色能源，製氫、儲能來消納綠電，綠電、綠氫再由新能源重卡消耗使用的鏈條。

公司副總經理楊震介紹，鄂爾多斯有綠電製氫的低成本優勢，當地還有33萬輛柴油重卡需要更換為氫能重卡，市場非常龐大。

氫能重卡。（孫聖然攝）

氫能重卡。（孫聖然攝）

氫能重卡。（孫聖然攝）

楊震還稱，內蒙古的製氫成本是全國最低，車輛加氫每公斤僅需25元。而每台氫能重卡每行駛十萬公里，可實現減碳120噸。不過，氫能汽車產業目前處於初級階段，相對油車的價格仍較高，但「兩年內氫能重卡售價將低於電動車。」

另外，在清潔能源競賽中，鄂爾多斯的光熱發電佈局亦極具戰略眼光。值得一提的是，與常見的光伏發電相比，光熱發電是一種利用聚光反射鏡將太陽光聚焦在集熱器上，並將其產生的高溫熱能通過驅動蒸汽輪機轉化成電能的技術。相較於光伏發電，光熱發電最大的優勢在於可利用熔鹽將能量儲存起來，實現24小時連續發電，使其成為電網穩定的關鍵調節器。

百川光熱。（孫聖然攝）

太陽能超白玻璃需經過磨邊、清洗、鍍銀等步驟。（孫聖然攝）

太陽能超白玻璃用以反射太陽光、形成焦點，將光能轉化為電能。（孫聖然攝）

百川光熱科技有限公司作為鄂爾多斯本土代表企業，在沙漠中鋪開龐大鏡場，其50MW光熱項目，年發電量達1.8億度，每年可減排二氧化碳12萬噸。不過，由於光熱發電目前處於產業初期尚存劣勢，其成本不僅與火電基本持平或略高，甚至還可達到光伏發電的1-2倍。但預計經過5年大規模量產，光熱發電的成本有望降至與光伏發電目前的成本持平。

目前，百川光熱的產品已取得多項認證，並成功出口中東等地，其海外市場營收佔公司營收的15-20%。

回望過去20多年的發展，鄂爾多斯這座因煤而興的城市，在國家大力發展清潔能源的進程中成為試驗場，憑藉自身優勢在「煤海」中點燃「綠色」明燈、破繭重生。但煤炭產業仍然是當地的經濟壓艙石，若要完全實現從「一煤獨大」到百花齊放的產業結構轉型，任重道遠。

延伸閱讀：

01邊疆記｜曾目睹殲20翱翔 00後解放軍退役學表演：想做男主角

01邊疆記｜港理工畢業後返鄉創業 蒙古族女孩讓沙漠重生年賺千萬

01邊疆記｜400km光伏長城沙漠崛起 NASA關注的死亡之海如何蔥蘢