01邊疆記｜400km光伏長城沙漠崛起　NASA關注的死亡之海如何蔥蘢

在中國第七大沙漠——庫布齊沙漠的腹地，一道延綿400公里的「光伏長城」正以驚人速度崛起，征服這片曾經幾乎沒有生命的「死亡之海」。當NASA（美國太空總署）的衛星掠過北緯40度時，直觀地展示了短短幾年內，荒涼沙漠化作波光粼粼的「潛力之海」。在鄂爾多斯市達拉特旗，記者登上12層樓高的眺望塔時，眼前的光伏板一望無際，當中更有一片片綠意盎然，相信這不僅是中國對清潔能源擴展的雄心勃勃，更是一場人類與荒漠化博弈的科技革命。



光伏板。（孫聖然攝）

光伏板下有綠色點綴。（孫聖然攝）

2017年的荒涼沙漠，在短短幾年內已變身為大規模能源供應基地。（孫聖然攝）

2024年12月30日，NASA公開了拍攝於庫布齊沙漠的「光伏長城」衛星圖像。當中顯示，2017年的荒涼沙漠，在短短幾年內已變身為大規模能源供應基地。韓媒《中央日報》亦發表題為「沙漠中那是什麼？」的文章，稱中國在沙漠中鋪展了400公里的藍色光伏板，近20萬塊光伏板組成了一匹駿馬的形狀，象徵中國在奔向清潔能源大國道路上的崛起。

庫布其沙漠作為中國第七大沙漠，位於鄂爾多斯北部，長約400公里、最寬處約50公里，總面積約1.41萬平方公里。這裏年均降水量不足200毫米，卻擁有年均日照時數3100小時的黃金資源，被認為是理想的光伏發電地。

2017年11月，「光伏長城」中部、位於達拉特旗境內的133公里項目獲得國家能源局批覆，並於2018年5月正式開工建設，同年底就實現了全容量併網發電，項目總投資64億元人民幣。達拉特旗能源局幹部楊超介紹，項目目前已全部建成投產，年發「綠電」20億度，年節約煤68萬噸，年減排二氧化碳約165萬噸。

遠處的光伏板一望無際。（孫聖然攝）

「光伏長城」正征服這片曾經幾乎沒有生命的「死亡之海」。（孫聖然攝）

寸草不生的荒漠逐漸煥發生機。（孫聖然攝）

憶述起建設初期的場景，楊超說，「與自然鬥爭是比較困難的，在黃沙中搞建設，可能第一天修的路，第二天就找不到了。」當建設者們面對流動性極強的沙丘時，傳統草方格固沙在狂風面前不堪一擊，為解決此困境，團隊首創的「光伏矩陣固沙法」發揮了重要作用，當光伏板按照特定的形狀和陣列鋪設，就能有效阻擋沙丘移動，同時減少地表水分的蒸發。

事實證明，「光伏矩陣固沙法」確實帶來奇效，光伏板下風速降低42.3%，沙丘移動速度銳減；地表水分蒸發量減少40%，土壤含水率提升300%；光伏板下陰影區溫度較裸沙地低8-10℃。同時，隨着技術的不斷突破，光伏裝機亦從初期1GW需5萬畝土地，壓縮至3萬畝。

除此之外，光伏板下方還別有一片綠色的洞天。考慮到光伏板可以給植物提供遮蔭納涼的環境，團隊將地表表層土壤進行改良，如把煤礦廢棄的紅泥、砂石與生物肥按3:5:2比例摻入沙層，以提高肥沃程度，給植被基礎的生存環境。這種「廢物利用」模式，不僅能恢復生態，還可每年消納礦區固廢270萬噸。而為了保護水資源，灌溉時並不會引用距離較近的黃河水，而是使用疏乾水（即是煤礦開採過程中抽排的地下水），如此每年節約的黃河水量相當於50萬人城市用水。

如今，「光伏長城」不同區域種植的綠植均不一樣，楊超介紹，東邊區域種植牧草，並引進養殖企業，牧草長成後人工收割飼養3000隻奶牛、肉牛。中部區域試種黃芩、黃芪等中藥材，試驗田每畝收益達8000元人民幣。至於動物產生的糞便經生物處理後還田，形成「牧草-畜牧-肥料」閉環，寸草不生的荒漠亦因此逐漸煥發生機，植被覆蓋率提升至58.6%。

近20萬塊光伏板組成了一匹駿馬的形狀。（新華社）

寸草不生的荒漠逐漸煥發生機。（孫聖然攝）

當地已形成「牧草-畜牧-肥料」閉環。（孫聖然攝）

項目目前已全部建成投產，年發「綠電」20億度。（孫聖然攝）

建設「光伏長城」的作用，簡而言之就是生產清潔能源、恢復沙漠生態，將無法產生收入的土地轉化成經濟價值。另外，周邊居民還會得到大量就業機會，如不需要太多技術的運維、光伏板下的種植都需要大量人力。

事實上，光伏發電是中國產業「彎道超車」的典範，從幾十年前的一片空白到成為主導國際市場的領先產業，在全球的能源轉型中發揮了重要作用。而融合了「光伏+生態治理+有機農林+沙漠旅遊」的創新模式，亦吸引了中東、非洲等乾旱地區的代表團前來取經。

2023年6月，中共總書記、國家主席習近平在內蒙古考察時強調，「築牢我國北方重要生態安全屏障，是內業古必須牢記的『國之大者』。要發揮好能源產業優勢，把現代能源經濟這篇文章做好。」

而這座征服「死亡之海」的「光伏長城」恰好證明了，在清潔能源的照耀下，最貧瘠的土地也能生機盎然。

