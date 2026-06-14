中式菜刀紅遍歐美　廣東的刀產量究竟有多恐怖？

中年男人在短片平台最愛看什麼？小姐姐跳舞？



那你可就想錯了——鍛刀大賽（《Forged in Fire》）才是中年男人真正的「減速帶」。在某短片平台，「鍛刀大賽」話題下的播放量高達75億，妥妥頂流了。更別提有多少賬號是靠解說《鍛刀大賽》片吃飯的。

在內地某短片平台，「鍛刀大賽」話題下的播放量高達75億。（《Forged in Fire》劇照）

為什麼中年男人這麼喜歡看鍛刀比賽？除了放鬆解壓之外，更多的是對硬核手工技藝的崇拜與興趣、在殘酷競技中獲勝的快感，以及刻在基因裏對殺戮的一種渴望。

中國的刀具產量獨步全球，單位都得用億來計算，其中光是廣東生產的刀具就超過了全球的四成，要說中國造出來的刀活躍在全球各地一點兒也不過分。

中式菜刀 火向全球

西式廚刀講究的是各司其職，一把刀幹一件事，如主廚刀、麪包刀、剝皮刀、切片刀、抹刀、雕刻刀、牛排刀、斬骨刀……各有其功用，廚房恨不得是個兵器庫。

相比之下，中式菜刀則主打一個「一刀在手，天下我有」，不管是切、剁、拍、碾、刮，都能用一把刀搞定。

不管是切、剁、拍、碾、刮，都能用一把中式菜刀搞定。（Getty Images）

前陣子小紅書中西「大對賬」運動，讓不少「洋抖難民」在學習正經中餐做法之餘，還領略到了中式菜刀便宜但全能的魅力，網購平台上中式菜刀銷量大增。

在美國亞馬遜上，來自中國廣東省的「十八子作」品牌的某款中式菜刀，就有1500多條點評，綜合評分達到4.6，好評率相當不錯，過去1個月內銷量超過200把。

Amazon上的商品頁面▼▼▼

這裏簡單翻譯幾個熱門評論：

「這把刀不可思議地鋒利，可以精確、省力地切肉和骨頭。這是一款多功能且可靠的工具，在廚房表現出色。」

「刀刃非常鋒利，可以長期保持良好的鋒利度……裝配與表面處理可以與高質量德國刀、日本刀相媲美。」

開箱就非常鋒利，刀很容易能磨得很快……平坦的刀刃，可以用於把蔬菜和肉切丁或切碎……如果你想要一把鋒利的全能廚刀，買這把不會讓你失望。

除了亞馬遜海外用戶的好評之外，海外媒體也開始關注中式菜刀的全能魅力。比如《紐約時報》消費品評論網站上這篇《為什麼我使用中式菜刀的頻率高於其他刀具》中，有這麼一段話，相當有代表性：

「中式菜刀是力量與精準的結合：同一把刀既能斬斷雞骨，也能在蘑菇傘蓋表面輕劃花紋。中式菜刀尤其全能——既能勝任劈砍等大開大合的動作，又能處理切絲、切片等精細操作，堪稱廚房中的萬能工具。」

2020年，全球廚房刀具總交易額達到了2.89億美元，而廚房刀具最大出口國正是中國，佔了將近2億美元。

中國出口廚房刀具的大頭出自廣東陽江。（Getty Images）

非常有意思的是，中國出口廚房刀具的大頭是來自廣東省一個名不見經傳的地方——陽江。

刀具之都的自我修養

有句話叫做「世界刀剪看中國，中國刀剪看陽江」，陽江就是中國的刀剪之都。早在清代、民國時期，陽江就遍佈着大大小小的製刀作坊，「陽江小刀」彼時就打出了名氣。

解放後，陽江本地的製刀作坊先被合併為生產合作社，後於1958年組建了陽江縣地方國營小刀廠等一批國營刀具廠，從手工鍛打進化為機械化生產。

陽江市刀具工廠流水線。（廣東省稅務局）

20世紀80年代末90年代初，這批國營刀具廠逐漸衰落，幾十年來國營刀具廠培養的人才，以及從外地被吸引而來的人才紛紛下海創業，建立私營刀具小作坊繼續做刀具生意。

如今，陽江本地刀剪企業數量已超過1500家，佔全國總數的一半以上。陽江不僅是全國最大的刀剪生產與出口基地，多年的持續耕耘更使其擁有菜刀、剪刀、小刀等刀剪以及相配套的鋼材、塑料、機械生產設備的五金刀剪產業集群。

簡單來說，在陽江，從鋼材、塑料、木材的原材料供應，到模具與加工設備，再到五金刀剪生產製造，乃至滿世界找生意的貿易商，都是大把大把的，根本不用去外地找。

廣東豐富的林木資源也為刀剪產業的發展提供了助力。（Getty Images）

不過，陽江的刀剪產業集群發展也並非一帆風順。21世紀初，這裏基本還是以給國外代工做刀剪為主。

隨着歐盟提高刀剪的衛生安全標準，陽江刀剪產業集群並沒有團結應對，而是開始了無休止的相互壓價搶單和以次充好降低成本，給當地的刀剪產業造成不小衝擊。

無形的手不給力，就需要有形的手來救場。近年來，陽江市先後建立了2個五金刀剪產業產學研創新聯盟、6家五金刀剪領域新型研發機構，以及多達52家市級五金刀剪領域工程技術研究中心。

2024年2月，「陽江市先進材料科技創新和成果轉化產業園」在當地上馬。儘管陽江號稱「中國刀剪之都」，但整體還是以中小企業為主，年銷售額上十億的都很少。

中小企業的優勢是船小好掉頭，但缺點則是做大做強不易，難以吸引高技術人才，企業資金投入也比較有限，或者乾脆不願意投資，產品全靠山寨。

產業園建成的目的是依靠政府的力量解決高端材料落地，滿足當地中小企業需求，實現先進材料成本自由，歸根結底就是提升本地企業的競爭力與定價話語權。

並不是所有的鋼材都可以用來鍛打菜刀。（Getty Images）

為什麼要先解決先進金屬材料的需求呢？很多人以為中國鋼產量這麼大，供給製刀領域完全綽綽有餘，但實際情況並不完全是這樣。

好鋼不止在刀刃

2023年全年，我國粗鋼產量高達10.28億噸，刨去河北、江蘇這樣超過1億噸的大戶，廣東省也有3千萬噸以上的產能。

我國鋼產量如此之大大，做一般的刀顯然是不缺的。但實際上中國比較缺做高端刀用的特種鋼材，某種程度上也是一種「卡脖子」的情況。

2015-2024年中國粗鋼產量。（地球知識局授權使用）

這並不是說我國的鋼鐵企業做不出來高端刀剪需要的鋼材，而是這些刀剪企業用量小，鋼鐵企業不太願意做，所以只能靠進口。

俗話說「好鋼要用在刀刃上」，但實際上好鋼不止是在刀刃上。

對此，陽江製刀企業「十八子集團」選擇與陽江合金材料實驗室共建科創基地，自建刀剪專業煉鋼廠，主打一個不靠別人靠自己，而第一批成果則是被稱為「三好鋼」的產品。

「三好鋼」是一種含氮馬氏體不鏽鋼，因其用於刀具生產後初始鋒利度佳、鋒利保持度好、耐腐蝕性強的特點而得名。目前，這種「三好鋼」已被陽江本地多家刀剪企業採用。

相比做刀剪常用的50Cr鋼，「三好鋼」的成本要低約20%，鋼材含氮又能使其性能提高約10%-20%，性價比可以說是相當高了。

雖然大品牌刀具售價並不便宜，但代工廠從中獲得的的利潤微薄，這也並非是長久發展之計。（Getty Images）

陽江刀具產業集群要想走高端路線掙大錢，除了手裏傢伙什要硬，還得創出自己的品牌，擺脱過去走低端代工掙微薄利潤的路子。

其實，陽江本地刀具企業已經在給諸如雙立人、WMF這樣的國際大牌代工了，說明其品質已經得到了對方的認可。奈何代工一把中高端小刀只能賺二三十美元，大頭都讓人家拿去了。

2009年在陽江成立的拓必拓，走的是出海路線，其創立的「KIZER」品牌一開始就主打海外市場。為了擺脱「山寨」抄襲路線，拓必拓先後與100多位海外刀具設計師簽約，設計出更符合海外用戶使用習慣的高端小刀。

儘管有着原材料成本上漲的客觀現實，但拓必拓卻逐漸打開了海外市場。更重要的是，高端小刀售價可達80~200美元，利潤要比貼牌做代工高出兩倍以上，更大的利潤空間顯然能夠幫助企業成長、擺脱低效價格內卷。

高端小刀售價可達80~200美元，利潤要比貼牌做代工高出兩倍以上。（截取自Amazon）

陽江的崛起，其實就是中國製造業從汗水到智慧的成長史。儘管我們已經坐穩了產能寶座，但高端刀具品牌依舊被德、日等國壟斷，陽江刀具要走的路還很長。

中國現在已經是「世界工廠」，但距離「品牌帝國」尚需時日。「德國製造」、「日本製造」同樣走過了從粗製濫造到精工細作的過程。中國刀具不僅要做好產品與品牌，更要向海外講好故事，可謂任重而道遠。

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