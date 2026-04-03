全球最大噸位增程式旋挖鑽機訂金破億！中國高端製造裝備陸續上線

據《央視財經》消息，近日，中國高端裝備製造領域迎來密集突破，全球最大噸位增程式旋挖鑽機首發、全球首艘萬車級雙燃料汽車運輸船試航、世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」成功「上岸」，彰顯了中國自主研發與製造的硬實力。



全球最大噸位增程式旋挖鑽機 訂金已逾1.2億

3月31日，全球最大噸位增程式旋挖鑽機在湖南長沙下線首發，這款鑽機的作業重量達到200噸、扭矩620千牛·米(kN·m)、孔徑3500毫米。

全球最大噸位增程式旋挖鑽機。（央視新聞）

這款鑽機在多個方面實現了關鍵核心技術突破，如多電機同步、瞬變大負載緩衝控制、主卷揚勢能回收等，獲得相關授權專利十餘項，實現了多電機轉速與轉矩雙閉環高精度同步。

此次同步發佈的系列鑽機既保留了純電驅動的節能環保優勢，又解決了傳統純電設備「續航焦慮」的痛點，能耗成本大大降低。鑽桿鑽具壽命延長20%，衝擊震動降低15%，能量回收率達70%以上，單次下放最高可回收5度電，在低溫環境下用於駕駛室供暖和電池輔熱，綜合節能5%~10%。

據了解，鑽杆鑽具壽命延長20%，衝擊震動降低15%，能量回收率達70%以上。（央視新聞）

目前，該鑽機已經收穫意向訂單20台，訂單金額1.2億元（人民幣）。

單船裝車量達萬餘輛 建造技術保持領先地位

3月31日，全球首艘萬車級雙燃料汽車運輸船試航，該船由中船廣船國際為韓國HMM公司建造，船體總長230米，型寬40米，結構吃水10.5米，航速約19節，在高效運輸與穩定航行間實現完美平衡。其中14層車庫甲板設計，可靈活裝載電動汽車、氫能源汽車及重型卡車等多元車型，單船最大裝車量達10800輛。

全球首艘萬車級雙燃料汽車運輸船試航。（廣州日報）

該船採用燃油和LNG雙燃料推進系統，配置軸帶發電機，可以一邊航行一邊完成發電，從而達到節能減排的目的。

據廣船國際相關負責人介紹，汽車運輸船建造難度大、技術含量高。需大量採用薄板建造，且滾裝設備多。廣船國際建造團隊已成功攻剋薄板變形控制的難題，並實現滾裝設備國產化。萬車船完成建造試航，標誌著廣船國際完全掌握了此類船型的建造技術，在該細分市場保持領先地位。

萬車船完成建造試航，標誌著廣船國際完全掌握了此類船型的建造技術，在該細分市場保持領先地位。（中國科技網）

「領航號」完成中國「三最」 實現無人化智能掘進

3月29日，由中國自主研製的世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」順利完成長江水下段11.18千米的施工任務，歷經23個月的安全掘進，順利抵達江蘇太倉，成功「上岸」。

由中國自主研製的世界最大直徑高鐵盾構機「領航號」順利完成長江水下段11.18千米的施工任務。（中鐵工業）

「領航號」盾構機應用於崇太長江隧道掘進施工，其總長148米，總重約4000噸，搭載了世界最強大腦系統——I-TBM系統，配置高水壓密封系統、長壽命主軸承、耐磨刀盤等關鍵裝備，實現了以盾構倉內壓力自適應等核心技術的無人化智能掘進。自2024年4月29日始發以來，「領航號」創造了世界範圍內15米級大直徑盾構首次實現一次性連續掘進11182米的紀錄。

「領航號」盾構機應用於崇太長江隧道掘進施工，其總長148米，總重約4000噸。（央視新聞）

崇太長江隧道是中國「八縱八橫」高速鐵路網沿江高鐵通道、滬渝蓉高鐵滬寧段關鍵控制性咽喉工程，是目前建設標準最高、掘進距離最長、規模最大的世界級高鐵越江隧道。隧道建成運營後，將實現高鐵穿越長江不減速的壯舉。