廣交會2026｜服務業和製造業深度融合　重塑中國品牌出海版圖

高新技術服務商與製造業企業攜手亮相廣交會（Canton Fair，中國進出口商品交易會），重塑中國品牌出海版圖。



過去幾天，第139屆廣交會一期線下展在廣州火熱舉行。穿梭於展館之間，一個悄然興起的新群體正吸引着全球採購商的目光——高新技術服務商。從設計、金融到檢驗檢測、技術認證，它們與製造業企業同台亮相，構成了「中國智造」出海的新風景線。

看看近期如火如荼的廣交會：

這並非偶然。當全球消費市場的不確定性加劇，傳統外貿模式下「大批量、長周期、高庫存」的粗放邏輯已然失效。製造業與服務業——這對曾經各自前行的「兄弟」，正以一種「你中有我、我中有你」的深度融合，為中國品牌高質量出海開闢一片新藍海。

從「代工」到「品牌」：服務業為製造業架起橋樑

「中國企業從以前以代工為主，到現在的品牌出海，這中間最大的變化在於ESG（環境、社會和公司治理）。」在廣交會現場，SGS管理與保證事業部南區及中西區總監張秋妹對記者表示。

代工時代，企業更多是以「被動應付審核」來響應品牌方的要求；但品牌出海，企業必須有「主動主導全生命周期ESG治理」的理念和價值觀，並將其植入自身及供應鏈。然而，這條轉型之路並非坦途。張秋妹分析，當前製造業出海面臨三大挑戰：頂層設計上，全球ESG要求碎片化，不同國家和地區門檻各異；意識轉型上，企業需從被動應對轉向主動構建自身的ESG體系；供應鏈管理上，ESG專業人才缺少，製造業供應鏈長導致供應鏈數據獲取困難。

「ESG是品牌價值觀和理念的載體。如何把這個理念傳遞給消費者？做自己的品牌，必須從企業頂層設計着手建立ESG專門的團隊。」張秋妹強調。

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德賽西威（desaysv）質量管理中心體系流程部經理李學華對此深有感觸。她告訴記者，過去找其他機構做披露，對港交所、深交所及海外國家地區的要求解讀不夠全面，報告數據也有缺失，「有些議題只是勉強沾邊」。與SGS展開合作後，德賽西威的可持續發展報告數據更加完整，SGS還指出了德賽西威的不足之處和可優化方向。

「有了SGS的支持，我們能更快更穩地『走出去、走進去、紮下去』。」李學華說。

在本次廣交會上，SGS與中國科學院青島能源所聯合發布了《「中國綠造」產品出海一站式賦能方案》。該方案覆蓋從產品綠色設計、碳足跡核算、國際認證到海外市場對接的完整出海鏈路，旨在幫助更多中國品牌獲得走向全球市場所需的「綠色通行證」。正如張秋妹所言，服務業像「騎士」為企業「護航」——通過檢驗、測試和認證，傳遞產品符合海外市場法規、標準和環保要求的信任。

從「產品」到「方案」：製造業的服務化躍遷

如果說服務業為製造業出海架起了信任的橋樑，那麼製造業自身的「服務化」轉型，則正在重塑「廣東造」在全球價值鏈中的位置。

在廣交會家電展區，格力（Gree）電器展台前人頭攢動。從零下40℃到68℃超寬温域運行的空調，到獲日內瓦發明金獎的超靜音技術，這家連續31年參加廣交會的企業，正用一項項「全球首創」詮釋着廣貨的全新內涵。

格力電器CMO朱磊將這一變化總結為「三個轉變」：從中國製造向中國創造轉變，從中國速度向中國質量轉變，從中國產品向中國品牌轉變。「早期格力出海也做貼牌、做低端製造，但2012年後我們堅持轉型。現在大家可以看到，格力從製造到創造的變化非常清晰。」

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在朱磊看來，兩業協同對製造業而言是一個重要命題，也讓製造業打開了一個嶄新的局面。對於格力，非常典型的就是「製造的服務化」和「服務的製造化」。

「製造的服務化，就是出口的不僅是單一產品。」朱磊解釋道，今天格力既是設備售賣商，也是服務提供商。對一個家庭而言，過去買一台空調就是製冷製熱，現在格力的空調搭載了動態節能技術，可以為全屋提供家庭能源管理解決方案。放眼全球，格力在全球佈局的光伏、儲能和柔性直流電解決方案中，空調只是其中一環。「從家庭到樓宇級、社區級的解決方案，格力已經是一個大的服務行業概念了。」朱磊說。

與此同時，生產格力空調的全自動化生產線、工業機器人和智能裝備都是格力自己製造的。「格力不僅有能力生產高質量的空調，更有能力建造一座生產空調的超級工廠。當我們將這個能力輸出時，就是用製造能力為他人提供服務，這就是製造的服務化。」

格力在巴西的實踐印證了這一路徑的價值。在巴西，格力幾乎是整條產業鏈都放在當地，上下游全部打通。有趣的是，巴西格力幾乎成了一個巴西品牌，很多當地消費者認為格力是巴西品牌，市場佔有率超過40%。「不管在哪裏生產，只要是廣東製造、廣東創造，就代表着中國製造和中國創造走向世界，它就是廣貨行天下。」

從「鏈主」到「生態」：平台型企業重塑新範式

如果說SGS和格力分別代表了專業服務賦能和製造企業自身轉型的路徑，那麼希音（Shein）與廣州增城服裝產業帶的深度融合，則展示了一種更深層次的協同形態——平台型企業與產業帶的「雙向奔赴」，正在重塑傳統外貿的生產關係。

在廣州增城服裝產業帶，這種顛覆正通過一件件具體的工具變得觸手可及。女裝供應商李靈娜的工廠在2020年加入希音供應鏈體系時，面臨的是中小工廠普遍遇到的技術困境：複雜的繡珠面料車縫容易斷針、鑽鏈裝飾全靠手工效率極低、高難度款式不敢接單。希音的服裝製造創新研究中心沒有停留在提供標準化的數字化管理軟件上，而是深入到縫紉機旁的方寸之間。

針對珠繡面料，研發團隊設計出一種形如鳥喙的微型壓腳，只有幾毫米寬，車縫時能自動推開凸起的珠子，從間隙中穿過，徹底解決了斷針和面料破損的行業難題。針對鑽鏈縫製，他們定製了人字車鑽鏈壓腳，讓原本需要熟練工耗時5分鐘手工縫製一條鑽鏈的工作，變成機器同時縫製6條，成本驟降至原來的三分之一。這些看似微小的創新工具，截至2025年底已累計開發超過180種，交付7500件，平均提升工序效率35%。

支撐這些工藝創新的，是一套貫穿全鏈路的數字化協同機制。來自全球160多個國家和地區的即時消費數據，替代了傳統的銷售預測和人工訂單。每個款式的首單僅以100到200件起訂，投入市場後，是追加返單還是立即中止，完全由消費者的點擊和購買行為決定。這套「小單快反」模式得以落地的關鍵，在於希音將自主研發的數字化工具免費開放給供應商——從開發、生產到倉儲、物流，全鏈路訊息即時同步，過去依賴Excel和郵件傳遞的訂單排期、品控標準，如今變成了線上系統裏的即時指令。

這種深度協作還體現在人才培養上。希音面向供應商建立了常態化的培訓體系，2025年全年開展賦能培訓近600場，覆蓋近3.7萬人次。截至2025年6月，希音發起的「500城產業帶出海計劃」已覆蓋近400個城市，廣東21個地市實現全覆蓋。

第一太平戴維斯（Savills plc）華南區董事長吳睿指出，服務業是製造業的「智慧外腦」與「空間底座」，二者共生互哺——製造為服務提供場景與需求，服務為製造賦能升級、降本增效。