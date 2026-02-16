這69座城市用礦山油氣森林撐起中國工業化　自己卻陷資源枯竭危機

中國版圖上，有69處資源枯竭的告警紅點。你能想像嗎？中國近700座城市裏，竟然有十分之一揹負着「資源枯竭」的標籤。它們用礦山、油氣、森林，撐起了共和國的工業化，而在高強度開發後，留下的卻是資源陷阱的深坑。



這69座城市，大致可以分成三組，其資源稟賦和歷史進程各不相同。他們能否擺脱枯竭的宿命？又能否在轉型突圍中逆天改命？

中國南北方礦產枯竭有甚麼分別▼▼▼

無論是東北的煤油林枯竭，還是北方的一煤獨大，都遠沒有南方這樣紛繁複雜。南方枯竭的資源可謂五花八門，大致歸為三大類：有色金屬（金銅鎢汞鉛鋅錫銻）、能源和黑色金屬（煤鐵油氣）、以及其它非金屬礦產（磷瓷石灰）。這裏面最有南方特色的，毫無疑問是十大有色金屬枯竭城市。包括4座銅枯竭，2座錫枯竭。金、鎢、汞、銻、鉛鋅各1座。而銅和錫之所以能佔到半壁江山，說到底還是咱們挖得太早太多了。

銅都錫都，命途多舛

作為人類最早開發的金屬之一，銅的優點是易於加工，缺點是太軟了。但如果摻入一定比例的錫和鉛，就能降低熔點並提高硬度。所以銅錫在3000年前，就已經是戰略資源，也成就了商周的青銅時代。一言九鼎、鼎足而立、鼎力相助......青銅，早已烙入中華文明的DNA。即使後面大量改用鐵器，銅依然是主要的貨幣金屬。在明清時期，雖然大額通貨是白銀，但小額基本是銅。而且中國白銀產量極低，主要靠貿易輸入。一旦通貨緊縮，「錢荒」的壓力就要靠銅來支撐。南方的銅礦，就要加大力度竭澤而漁。

南方的銅礦還是很多的，如果我們把南方這些大銅礦標出來，就會發現它們大多沿長江分佈，而四大銅枯竭城市，就兩兩分佈其中。在長江中下游，安徽銅陵和湖北黃石，這兩位都是開採了上千年的「遠古級老工業基地」。幾座大礦山的銅可以直入長江，轉運全國。

姓銅的銅陵從商朝就開始挖銅，一直挖到當代，煉出了新中國第一爐銅水，第一塊銅錠。在計劃經濟時代，銅產量一度佔到全國一半。到90年代末，這座只有60多萬人的工礦小城，光12家枯竭破產的礦企裏，就有近九萬職工下崗。當時，重工業在銅陵佔比超過九成，到處是冶煉廠的刺鼻黑煙，還有時不時降下的酸雨。有色金屬冶煉很發達，銅礦卻快挖沒了。

為了自救，銅陵開始滿世界找礦。直到2019年，在僅僅一洋之隔的南美厄瓜多爾（Ecuador）雨林裏，挖出了一個超級大礦——米拉多銅礦。每年能出29萬噸銅精礦。而全中國一年才173萬噸，一個米拉多就是1/6箇中國。但這無窮無盡的南美銅能變成銅陵銅，關鍵還要感謝長江。裝載銅精礦的萬噸級海輪。可以從16000公里外的馬查拉港裝船。跨過半個地球，通過長江直送全球最大的單體礦銅冶煉廠——銅陵金冠銅業。

這裏每年能煉出68萬噸銅，排放的廢氣還可以生產硫酸，尾渣可以生產水泥，硫磷化工和水泥建材也就順便發展起來了。枯竭的銅陵，靠着南美銅礦，成功堂堂續命。情況類似的還有黃石，從商朝就開挖的銅綠山銅礦，在上世紀末逐漸枯竭。多虧長江強悍的通航能力，萬噸級船能直達黃石港。南美的礦，走江海聯運過來也不難

長江強悍的通航能力，令萬噸級船可以直達黃石港。（Getty Images）

多虧家門口還有一條長江，大批高品位的銅金礦，可以從澳洲、智利、巴西裝船，江海聯運拉到黃石新港旁邊的弘盛銅業。產出的高純度陰極銅，再從這座億噸大港順江而下，送到江浙滬生產晶片、家電、新能源車。除了靠海外礦山續命，黃石還緊緊抓住旁邊的武漢，雖然黃石經常被描述成一個被武漢虹吸的外掛血包。

緊靠武漢這個巨無霸，湖北一眾中小城市表示壓力略大。但這幾年成都、武漢已經到了一個新的階段，從純粹的虹吸進化到開始外溢，終於可以「先富帶後富」了，黃石就吃到了這一波紅利。作為中部六省的經濟第一城，武漢正在自己的優勢領域構築產業鏈壁壘，黃石作為1+8的核心成員，這幾年就融入了「光芯屏端網」產業鏈，在手機和車用PCB板上拿下了相當份額。靠着發達的銅冶煉加工和武漢產業外溢，黃石牢牢守住了自己的經濟地位。

靠着發達的銅冶煉加工和武漢產業外溢，黃石牢牢守住了自己的經濟地位。（Getty Images）

在湖北5個資源枯竭城市裏，吃到武漢紅利的也不止一個黃石。潛江在江漢油田枯竭後，建了一座全球最大的光纖預製棒廠，給光谷的光電子產業做配套，在武漢的小龍蝦市場上也佔有相當的地位。潛江溝汊遍佈，河湖密集，很適合養殖小龍蝦。

如果說長江中下游的兩座銅城基本轉型成功，那雲南的銅都就慘多了。雲南東川市，從西漢就開始採銅鍊銅，到了明清更加繁榮，清朝一大半（70%）銅錢都是用東川銅鑄造的。新中國成立後，繼續加大力度，將東川銅礦列入「一五」重點項目，還在1958年專門設立了地級東川市，車牌雲B，僅次於昆明雲A，可見當時地位之顯赫。

但長此以往，生態環境持續惡化，2/3的土地水土流失，母親河小江兩岸遍佈泥石流溝，蔣家溝一年要發生幾十次泥石流。銅礦枯竭後，全市過半居民陷入貧困，四成城鎮職工下崗，失業率比慘烈的東北阜新還要高。而且東川深處內陸，幾乎不可能靠海外資源續命。雖然門口是金沙江，但水運條件和重慶以下完全不可比，當地工廠只能破產倒閉。

真正的深山老林，交通十分閉塞。到了1998年，陷入絕境的東川被撤銷建制，降級為昆明下轄的一個區，靠着省會的轉移支付過活，「雲B」也就此成為歷史。雲南的另一個銅都易門縣，連金沙江都沒有。銅礦挖光後主要靠給玉溪供應煙葉，外加種菌子、柑橘維持生計

受制於交通閉塞，雲南的資源枯竭城市簡直就是天生的苦命，但果真如此麼？東川、易門、箇舊，不僅深居內陸，地形還陡峭險峻。20%以上的坡度比比皆是。在雲南的「世界錫都」箇舊，雖然錫礦已經挖得差不多了，但隔壁的緬北還有大量的錫。中國不光缺銅，錫也很缺。一大半錫精礦都要進口，其中七成 都來自緬北。很少有人知道，除了販毒、電詐這些傳統藝能，開礦也是緬北的支柱產業。尤其是緊靠雲南的佤邦曼相礦區，有罕見的地表高品位錫礦，挖出來3個小時就能運到中國。靠着緬北錫礦，箇舊的支柱企業——雲南錫業成功續命，精錫產量穩居世界第一。

湘贛兩省，渾身有色

除了傳統的銅和錫，更多的有色金屬還要看湘、贛兩省。首先是「渾身有色」的湖南，不管是常見的銅鋁鉛鋅錫，還是小眾的鎢銻汞鉬鉍，三湘四水之地都是應有盡有。

不管是常見的銅鋁鉛鋅錫，還是小眾的鎢銻汞鉬鉍，湖南都是應有盡有。（地球知識局提供）

同時，這裏還有鉛鋅枯竭的常寧，以及銻枯竭的冷水江。常寧水口山鎮的鉛鋅產量，曾經佔到全世界的三分之一，其礦冶史甚至能上溯到西周。資水河畔的冷水江更猛，坐擁世界第一的銻礦——「錫礦山」，巔峰期產出了全球六成的銻。靠着老天爺賞飯，有色冶金很早就是湖南的經濟支柱。但隨之而來的，是廢水廢渣廢氣的隨意排放，鎘、砷、鋅、銅、鉛順江而下，整條湘江幾乎都被污染。治理後，湘江重現綠水青山。而優質的生態本底，才是真正的金山銀山。

治理後，湘江重現綠水青山。（Getty Images）

好在從2011年開始，湖南投入真金白銀，開始治理重金屬污染。十年來關停了1200多家企業，終於全流域恢復優良水質。

在湖南隔壁，江西的重點是贛州，而贛州的重點是稀土和鎢，尤其是在出口管制名單上能卡美國脖子的稀土，其實也屬於有色金屬。包括7種輕稀土、10種中重稀土，僅贛州一市，就供應了全球90%的中重稀土。雖然以前也有私挖濫採屢禁不止的問題，但從2010年起，贛州開始礦山整合，中國稀土集團也把總部設在了贛州。

「阿卡林省」的稀土是如此重要，是不可能輕易枯竭的，但是鎢就不一樣了。作為全國唯一一個鎢枯竭城市，贛州的大余從1907年就在西華山採鎢了，中華鎢礦公司的鎢砂更是中央蘇區的經濟支柱。如今大余自己的鎢雖然不多了，可整個贛州還有大把大把的鎢礦，市內分工就能解決問題，總之，江西的礦實在是太多了。

南方煤城，多元轉型

最後，再看看我們的老朋友——煤。南方雖然總體缺煤，儲量只佔全國16分之一，但也存在着大量分散的煤城。其中有3個在雲貴川渝分區，9個在華南貧煤分區，這裏面最引人注目的就是廣東韶關。廣東雖然是中國第一有錢省，但珠三角有多富，非珠地區有多窮，一直是個大問題。耀眼的廣深佛莞之外，是不太好過的粵西、粵東、粵北。

珠三角有多富，非珠三角地區就有有多窮。（Getty Images）

粵西陽江有「索馬里高速」，粵東在「三分潮汕」後一蹶不振，粵北五市的GDP常年吊車尾，光一個深圳就相當於22個韶關。而韶關，正是粵北的核心所在。作為煤鐵雙重枯竭的工礦城市，韶關的經濟長期離不開挖礦+冶煉。

廠區很龐大，煤鐵卻日漸枯竭

作為龍頭的韶鋼，看似可以走銅陵的老路，順着北江一路南下，從300公里外的珠海高欄港進口原料。只可惜，北江只能走300噸的小船。等北江建成千噸級航道，連年虧損的韶鋼早已經被寶武收購十幾年了。

連綿起伏的崇山峻嶺，限制了韶關的進一步發揮。為了續命，寶武把韶鋼的鋼鐵產能轉移到了更南的湛江，在東海島上建了座千萬噸級鋼鐵基地，至於韶關本地的高爐，絕大部分只能停產倒閉。好在韶關背靠廣東，珠三角的轉移支付足夠給力，而且是「東數西算」八大樞紐之一，佔住了大灣區關鍵配套基建的位置，也算是趕上了AI的末班車。

一座數據中心的複雜程度，不亞於一座小城鎮。（示意圖，Getty Images）

一座數據中心的複雜程度，不亞於一座小城鎮。其實煤鋼聯合體，通過進口海外煤鐵來對抗資源枯竭是大勢所趨，就連收購韶鋼的寶武鋼鐵本身也是如此。其前身可以追溯到著名的漢冶萍公司，漢陽的鐵廠+大冶的鐵+萍鄉的煤，組成了這家中國最早的煤鋼聯合企業。今天的大冶和萍鄉雖然是枯竭城市，但日子也不難過。大冶靠着冶金和汽車成了全國百強縣，一百多萬人口的萍鄉也有武功山和特色農產品。南方其他煤城，基本也都靠多元化走出了一條新路，比如六盤水，以前是「煤都」，現在「涼都」，牢牢拿住了南方人的夏季剛需。

總體來看，南方的資源枯竭城市，以有色為主，煤鐵為輔。這些默默奉獻的銅都、錫都、鉛都、鎢都、煤都，撐起了新中國工業化的半壁江山。雖然資源逐漸枯竭，但靠着便利的海運河運，靠着南方几大經濟中心的帶動，總體上轉型難度要比東北華北更容易。

雖然69座城市我們無法全部詳述，但通過從北到南的幾十個案例，還是能理解中國城市這獨特的十分之一。他們的貢獻不應被忽視，他們的榮光不該被塵封。何況，還有更多的城市，此刻也走在這漫漫長路的某一點上。

