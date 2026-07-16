長沙市體育局幹部霸車位、講大話：醜陋的中國官僚文化

撰文：資新羽
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在這片有着幾千年「民怕官、官管民」歷史慣性的土地上，官員群體長期扮演着「牧民者」的角色。即便步入現代社會，龐大官僚體系中衍生出的特權傲慢、訊息封鎖、以及對底層民眾的「天然優越感」，依然如附骨之疽般頑固。

近日，長沙市體育局彭某某（公職人員）霸佔他人私家車位、留虛假電話、甚至在業主和警方催促下仍安睡一宿的「佔車位事件」，在中文網路引發了海量聲討。知名寫手對此有一段極具穿透力的分析：普通人的行為邏輯是「總有一種力量會收拾我」，因而在向內約束中如履薄冰；而某些體制內不少官員則恰恰相反，他們潛意識裏天然認為「沒有力量可以收拾我。甚至，我就是『力量』本身。」

這一層被剝開的潛規則心態，不僅戳中了這樁社會糾紛的病灶，更如同一面鏡子，照出了當下中國官場在公私層面普遍缺失的「道歉文化」，以及深陷權力傲慢而無法自拔的結構性病態。

霸車位兼講大話拒挪車　長沙體育局幹部遭停職

在強者面前滑跪，在弱者面前橫行

在佔車位事件中，彭某某面對普通業主的抗議、物業的調解和警方的傳喚，表現出了令人匪夷所思的「鎮定」和不妥協。因為從頭到尾，她就沒打算「解決事」，她滿腦子想的都是「怎麼搞定人」。

體制內的某些人擁有極度靈敏的「力量感應器」：如果電話那頭叫她「小彭」，她會根據對方的來頭，迅速決定是點頭、哈腰還是滑跪；如果對方是「彭處」，那也屬於「體制內的自己人」，她會麻利挪車並寒暄幾句。偏偏打電話的是個普通業主，在她的特權座標系裏，跟這種平頭百姓「拱手作揖、平起平坐」，乖乖挪車甚至道歉，不僅丟了面子，更是「壞了規矩」。

中共中央政治局於12月25日至26日召開民主生活會，會議稱中央政治局的成員要堅決防止和反對特權思想、特權現象，帶頭不搞任何形式主義、官僚主義。（資料圖片）

這正是當下官場中許多官員心態的真實寫照——在權力的上游面前温順如羊，在權力的下游面前驕橫如狼。他們不是不懂規矩，而是把規矩和尊嚴劃分了嚴格的階級。

扭曲的「鬥爭」：「解決問題」不如「解決人」

在如今的中國政壇，「鬥爭精神」被屢屢提及。然而，這種旨在克服發展阻力、攻堅克難的宏大政治詞彙，到了廣大的基層和地方官員手裏，卻由於其自身的無能與認知的狹隘，被徹底歪曲和濫用。

很多地方官員根本搞不清「鬥爭」的真正內涵，他們不願去跟發展中的實際困難作鬥爭，反而為了向上面表忠心、找靶子，在潛意識裏把「鬥爭」的矛頭對準了普通民眾。上級說鬥爭，他們就滿世界找對手——找來找去，最好欺負的、最順手的，不就是老百姓嗎？

於是，維權成了「找碴」（找麻煩），監督成了「添亂」，正常的訴求反饋被當作挑釁。在一些地方，村民反映路燈不亮、自來水發黃，結果被鎮幹部帶民警上門威脅「拘留15天」。問題沒解決，提問題的人先被「解決」了。

長沙挪車事件同樣淪為了「不許民維權，只許官護權」的權力防禦戰。更令人瞠目的是，後期官方通報出來後，字裏行間居然還在有意無意地「護彭貶閔」——說彭某某是「未到現場、未挪車」，說業主閔某是「拒絕到場、拒絕挪車」。侵權者被粉飾成了「溝通不暢」的無辜者，受害者倒成了「不依不饒」的難纏主。

這種捂蓋子、壓聲音、堵嘴巴的基層思維，在中國基層屢見不鮮。真誠道歉就能在5分鐘內解決的小事，非要用行政力量去生拉硬扯，最後捂不住了，徹底炸了。

北京付款：地方官僚主義的「政治惡果」

這種地方官僚的傲慢與無能，其破壞力絕不僅僅停留在基層。不要小看任何一起由地方官僚一手炮製、升級的公共事件。

當一個佔車位、一個食品安全質疑、或者一次村民維權，因為地方政府的捂蓋子、選擇性通報和「死不道歉」而發酵成全網熱搜時，事情的性質就發生了質變。在這個訊息碎片化的時代，不明就裏的老百姓，以及在暗處尋找機會的境外輿論力量，絕不會只把賬算在「長沙體育局某科長」頭上。

中國政府一直將「為人民服務」作為政府的宗旨。（網上圖片）

他們會極其順理成章地將這一樁樁地方上的劣跡，上升到體制層面，上升到「北京的管轄無能」和「系統的全面腐敗」。境外輿論會藉此大做文章，用地方官員的橫行霸道來向全球論證中國治理模式的失敗。地方官僚為了維護自身私利和麪子而玩的政治手段，最終噁心的、付款的，全都是北京。

時代變了，民智已開。中國官員應當學會不僅在大會發言上「為人民服務」，更應當學會在辦錯事、決策失當或私德失範時，坦蕩、真誠地向社會和民眾說一聲「對不起」。當官員們真正學會在社會層面、用接地氣的方法向民眾彎下腰，而不是把槍口對準提問者時，那個醜陋的「權力感應器」，才有可能真正失效。

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