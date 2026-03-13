歐洲淪為歷史進程旁觀者？政策失誤和官僚主義成阻礙發展的關鍵

一串串對比數據說明，在經濟活力和軍事實力等方面，歐洲國家已被遠遠甩在後頭。這個曾經統治世界的大陸會否淪為歷史進程的旁觀者？



2025年5月13日，伊隆．馬斯克（Elon Musk）的SpaceX在一天之內成功將28顆衛星送入軌道，這是美國去年逾100次成功的軌道發射之一。自去年1月至9月，中國已將40餘枚火箭送入太空。就連深陷烏克蘭戰爭泥潭的俄羅斯也發射了10枚火箭。而歐洲僅僅發射了四枚。即便如此，這已是不小的進步：在超過一年的時間裏，歐洲大陸一直依賴SpaceX來發射關鍵基礎設施。

馬斯克（GettyImages）

歐洲迷失了方向。在太空競賽中落後，只是其中一個小小的例子。這個非凡的大陸（不包括俄羅斯）僅佔地球陸地面積的4%，卻在過去500年間比任何其他區域都更加深刻地塑造了人類歷史，當然，這其中既有積極影響，又有消極影響。歐洲列強曾征服並統治地球上多達80%的疆域，通常是採取暴力手段。歐洲列強發動的戰爭奪走了數百萬生命並重塑了世界版圖。歐洲還孕育了現代資本主義與工業革命，為人類帶來汽車、火車、電報和青黴素。歐洲的藝術與音樂至今仍在世界各地的博物館和音樂廳中陳列或縈繞。

但如今的歐洲，尤其是西歐正陷入迷航。這個逐漸衰老的大陸慢慢喪失了經濟、軍事和外交影響力。「歐洲塑造過歷史，但如今的風險是，我們日後會淪為歷史進程的旁觀者，」法國前外交官熱雷米．加隆（Jérémie Gallon）說。德意志銀行（Deutsche Bank）的數據顯示，歐洲經濟已在基本停滯的狀態中蹉跎了15年左右，這可能是工業革命以來最長的經濟停滯期。德國的經濟規模較2017年末僅增長了1%，而同期美國經濟增長了19%。

世界銀行（World Bank）的數據顯示，以美元現值計算，歐洲在全球經濟產出中所佔份額從2005年的約33%降至2024年的23%。這種相對衰退主要是因為中國和印度的崛起（如果採用其他產出指標來衡量，則降幅沒那麼大），但美國在全球產出中的份額則堅挺得多。荷蘭格羅寧根大學（University of Groningen）追蹤經濟史的數據庫麥迪遜項目(Maddison Project)顯示，如今，歐洲在全球經濟中佔比可能已降至中世紀以來的最低水平。

歐洲經濟增長的疲軟態勢長期持續，導致美歐收入差距顯著擴大。自2009年以來，歐洲家庭財富增幅僅為美國家庭的三分之一。目前，美國的人均GDP為8.6萬美元，而德國和英國只有5.6萬美元和5.3萬美元。

美元走強在一定程度上扭曲了這種比較，在歐洲，醫療保健等一些重要商品的價格也比美國便宜得多。歐洲人壽命更長，閒暇時間更多，收入差距更小，而且常常居住在歷經好幾個世紀建造的絕美城鎮。但美國人的生活水平越來越高。美國人的人均居住面積比歐洲人高出50%以上。逾五分之四的美國人家裏有空調和烘乾機，而僅有五分之一到三分之一的歐洲人家裏有這些電器。紐約市行政助理的薪資與倫敦的專科醫生不相上下。

在經濟幾無增長的背景下，歐洲福利國家（其福利支出佔全球的一半）將因人口老齡化而承受日益沉重的壓力。歐洲人的平均年齡接近45歲，而美國人僅為39歲；預計到2050年，歐洲的勞動年齡人口將減少近5,000萬，為不斷增加的退休者埋單的勞動力越來越少。

迄今為止，大多數歐洲政府並沒有削減開支，而是選擇提高稅收，這種做法損害了經濟增長。如果沒有實質性改革，歐洲今後將面臨財政危機，在憤怒的選民尋求答案之際，歐洲的政局也會越來越不穩定。

歐洲必須覺醒，否則在許多方面都是死路一條。

英國資產管理公司Pension Insurance Corporation即將退休的首席執行官特蕾西．布萊克韋爾（Tracy Blackwell）說。正如摩根大通（JP Morgan）首席執行官佔美．戴文（Jamie Dimon）近期在都柏林的演講中所言：「你們正在輸掉這場競爭。」

壞運氣和壞政策

過去15年，歐洲經濟增長的主要引擎——製造業出口——屢屢因無法控制的事件而遭受重創，其中包括美國主導的貿易戰，中國的重商主義政策，以及俄羅斯入侵烏克蘭導致歐洲能源價格暴漲。

原狀是怎樣的？美國保障我們的安全，俄羅斯為我們提供能源，中國為我們提供出口市場。猜猜怎麼着？這一切都不復存在了。

英國曆史學家尼爾．費格遜（Niall Ferguson）2025年3月表示。

但歐洲經濟缺乏活力還有更深層的原因。稅收和監管不斷加碼；自2010年以來，歐盟法規總量翻了一番。繁瑣的規則保護着老建築、既得利益企業和年齡漸增的消費者，限制了新基礎設施和產業的創建。正如意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所言：

美國創新，中國模仿，歐洲監管。

英國官僚主義的繁文縟節極其嚴重，電力公司Scottish Power耗費了12年之久，才獲得跨蘇格蘭高壓輸電線路許可。倫敦郊外的泰晤士河新隧道項目到目前為止已經花費了3.4億美元，這還僅僅是規劃許可方面的支出——相關文件總計多達35.9萬頁。快速發展的遊戲公司Games Workshop在總部新建停車場的計劃被迫延期，只因停車場附近棲息着一隻蝙蝠。

2026年2月13日，慕尼黑安全會議（MSC）期間，德國總理默茨、法國總統馬克龍和英國首相施紀賢在一家酒店樓頂會面。（Reuters）

另一個問題是能源。德國的工業用電成本是美國的三倍；英國的工業用電成本更是美國的四倍。如今，英國的人均用電量低於中國，德國的整體用電量甚至低於柏林牆倒塌前的水平。但德國卻禁止了核能，英國則叫停了新的海上油氣勘探項目。歐洲各國的政策制定者推出了雄心勃勃的可再生能源計劃，宣稱這些計劃終將降低能源成本、助力應對氣候變化並創造綠色就業崗位。但事實證明，轉型是痛苦的。

總部位於德克薩斯州的化工製造商亨斯邁（Huntsman Corp.）曾將全球運營總部設在布魯塞爾，並有半數員工在歐洲工作。如今，由於歐洲能源成本高企以及官僚主義管理，該公司僅有三分之一的業務設在歐洲。

對許多行業來說，歐洲已經沒有投資價值。

首席執行官彼得．亨斯邁（Peter Huntsman）說。該公司5月份宣佈，將關閉德國西部的一家化工廠，轉而通過佛羅里達州和路易斯安那州的工廠來服務歐洲客戶。

十年前，歐洲有四家企業躋身全球營收前十強。如今，歐洲大陸市值最高的企業——德國軟件公司思愛普（SAP）僅位列全球第28位。德意志銀行（Deutsche Bank）數據顯示，自2000年以來，美國在全球股市市值中的佔比始終穩定在48%，而歐盟的佔比從18%跌至10%，英國則從8.3%降至2.6%。

歐洲的經濟下滑伴隨着軍事力量的萎縮。過去幾十年，歐洲側重福利支出而非國防建設，在全球軍事力量中所佔份額已降至中世紀以來最低水平。如今，面對想要收復失地的俄羅斯，歐洲領導人誓言加強國防建設，但在擴充軍力方面面臨重重困難。一個温布利球場(Wembley Stadium)便能輕鬆容納英國整個陸軍部隊。

其結果是地緣政治影響力的明顯衰落。儘管俄烏戰爭就發生在歐盟的家門口，但歐洲領導人在美俄的烏克蘭和平談判中僅扮演配角。中國沒表現出多少要與歐洲大陸加強聯繫的興趣。今年7月，歐盟屈從於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對歐洲輸美商品徵收15%關稅的要求——這種投降姿態與中國採取的報復性回應形成鮮明對比。

舒適的衰落？

在網路平台或雲計算等一些產業，歐洲要彌補差距可能為時已晚。但許多經濟學家指出，如果歐洲能夠發揮規模經濟效應並釋放創業活力，在其他領域仍然很有希望迎頭趕上。歐洲央行前行長馬里奧．德拉吉（Mario Draghi）去年在里程碑式的歐盟報告中提出了一系列這類舉措，包括建立泛歐資本、儲蓄與能源市場，減輕初創企業監管負擔，以及通過大規模公共支出計劃加速創新、基礎設施、能源與國防建設。

但這些提案立馬就遭遇了阻力。德國反對德拉吉提出的通過歐盟共同債務來負擔部分支出的方案；北歐低負債國家不願為負債較重的南歐鄰國埋單。各國工會和行業遊說團體往往不希望有來自歐洲鄰國企業和勞動力的競爭，因此，它們會阻撓歐洲形成單一市場。 儘管歐盟已協調統一了多項法規，但在商業執照、職業許可、稅收以及環境和健康標準等領域，各國的規則仍然存在差異。舉例來說，這些摩擦導致德國顧問或電工更難以在法國工作，意大利食品生產商更難以在西班牙銷售商品。

「你們對公共債務說不，對單一市場說不，對建立資本市場聯盟說不。不可以事事都說不，」德拉吉今年2月在歐洲議會發表演講時流露出明顯的挫敗感：

所以當你們問我，『現在怎樣做最好？』我的回答是，『我不知道。但得做點什麼！』

改革之所以舉步維艱，一大原因在於未來數十年間，大多數歐洲人將繼續享受舒適的生活方式。「從全球視角看，相對的衰落不可避免，但歐洲可能仍然是很不錯的地方，對吧？」歐洲改革中心（Center for European Reform）的經濟學家桑德．託杜瓦爾（Sander Tordoir）說。

許多歐洲選民可能認為，經濟實力的相對下降是值得付出的代價——畢竟，歐洲人比美國人工作時間少，社會不平等程度更低，而且享有更完善的社會保障網和更高的環境標準。

自德國總理弗里德里希．默茨（Friedrich Merz）2025年3月放鬆該國的債務限制以來，託杜瓦爾對歐洲前景的悲觀情緒有所緩解。此舉允許德國通過大規模借貸來提振消費，並投資國防與基礎設施建設。託杜瓦爾指出，歐洲近年來經濟疲軟，在很大程度上歸結於德國經濟的停滯。

2026年2月13日，德國慕尼黑，德國總理默茨（Friedrich Merz）出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference，MSC）期間發表演說。（Reuters）

但德國新出台的約1萬億美元支出刺激計劃並不能改變製造業面臨困境的根本原因，其中包括能源價格居高不下，來自中國的競爭加劇和嚴重的官僚主義。「這隻會帶來幾條漂亮的高速公路，但無法治癒德國經濟的病根，」布魯金斯學會（Brookings Institution）的經濟學家羅賓．布魯克斯（Robin Brooks）指出。

在經濟增長乏力的背景下，歐洲各國政府將面臨兩難抉擇：要麼進一步增稅，要麼大幅削減福利。布魯塞爾的智庫布魯蓋爾（Bruegel）指出原因：人口老齡化將導致由勞動年齡人口承擔的醫療和養老金費用大幅增加，而從現在到2050年，預計勞動年齡人口將以年均200萬人的速度持續減少。

歐洲國家可以採取的解決方案之一是鼓勵年輕勞動者移民。但到目前為止，歐洲做得更好的是接納低技能的尋求庇護者及其家屬，而不是高技能的工程師和醫生。整個歐洲大陸正掀起一場針對移民的政治反對浪潮，在意大利、芬蘭和荷蘭等國，極右翼或反移民政黨正進入政府，在英國、法國和德國，這類政黨首次在民調中佔據領先地位。

與此同時，依靠稅收和債務來支撐福利支出的現行策略已經難以維繫。經合組織（OECD）數據顯示，德國稅收收入佔經濟產出的比重已達38%，意大利為43%，法國為44%，而美國僅為25%。英國的年度債務利息支出高達近1,500億美元，為國防開支的兩倍。在英國，隨着債務逼近年度經濟產出的100%，借貸成本已經有所上升。

「我們面對這種可怕的局面：經濟增長低迷……債務水平相當高，利率相當高，稅收負擔創歷史新高，」牛津大學皇后學院（Queen's College at Oxford University）院長、財政專家保羅．約翰遜（Paul Johnson）說：

一切都變得更難了。

但也有例外。瑞典已經通過削減福利國家開支悄然推動了經濟增長——瑞典收緊了政府支出，改革了養老金體系，並大幅降低了企業和個人的稅率。如今，該國人均收入持續攀升，並湧現出創業熱潮。由於科技初創企業蓬勃發展，遊戲產業推出了《我的世界》（Minecraft）和《糖果粉碎傳奇》（Candy Crush）等風靡全球的產品，瑞典億萬富豪在總人口中的佔比甚至超過了美國。

但事實證明，在大多數歐洲國家，此類改革仍面臨巨大阻力。歐洲人一貫將選票投給維護現狀、擴大社會福利的政客。在法國這個50多年來一直未能實現財政收支平衡的國家，政府支出在GDP中的佔比高達57%，而美國僅為36%。國家補貼涵蓋度假和兒童開學用品等方方面面；敦刻爾克和蒙彼利埃等許多城市還為居民提供免費公共交通。

削減開支的嘗試往往引發大規模抗議。2025年5月，法國出租車司機便因一項削減接送患者往返診所的國家補貼的提議而在巴黎舉行了罷工。

英國曆史學家安德魯．羅伯茨（Andrew Roberts）認為，歐洲有五分之一的機會採取行動化解危機。「20世紀70年代，情況相當糟糕，後來里根和撒切爾當政扭轉了局面，」他說。「但這需要意志和勇氣，需要有能力告訴民眾，他們不能獲得免費的東西，而目前沒有任何人說這些話。」

