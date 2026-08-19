中國紀念江澤民和悼念朱鎔基　凸顯政治傳承與改革開放政策連續

多年以來，相比於許多國家和地區的政策經常變來變去，中國政策的穩定性和連續性格外引人注目。尤其是1978年到現在，在將近50年的時間裏，中國將改革開放和現代化建設作為國家發展的核心政策，讓國家發展面貌發生翻天覆地的變化。



最近中國對於已故領導人江澤民的紀念和朱鎔基的悼念，展現出政治傳承、團結穩定和政策連續的面向。8月17日是江澤民的百年誕辰，為了紀念這位在1989年至2002年擔任中共中央總書記的已故最高領導人，中國舉行了最高規格紀念活動，比如參照毛澤東、鄧小平的規格，播出十二集文獻紀錄片《江澤民》，發行江澤民誕辰100周年紀念幣，召開隆重的紀念大會，舉行江澤民生平和思想研討會。

中國最高領導人習近平在紀念大會上給予江澤民極高的評價，認為江澤民「樹立了永遠值得我們學習、永遠激勵我們前進的崇高風範」。

習近平在五個層面把學習江澤民與今天中國的現實聯繫在一起。第一，他將江澤民的政治信仰與「治國必先治黨、治黨務必從嚴」的觀點與今天中國「堅持黨的全面領導和黨中央集中統一領導」聯繫在一起。第二，他將江澤民的為民情懷與「立黨為公，執政為民」的論述與今天中國「堅持以人民為中心的發展思想」聯繫在一起。

第三，他將江澤民與時俱進的創新精神今天中國的「兩個結合」聯繫在一起。第四，他將江澤民的戰略思維與戰略機遇期的論述與今天中國提出的「世界百年未有之大變局」聯繫在一起。第五，他將江澤民在重大歷史關頭和關鍵時刻果斷決策的膽略與今天中國「樹立底線思維」、「應對風高浪急甚至驚濤駭浪的重大考驗」聯繫在一起。這五個聯繫既是適應今天國內外現實的新變化，又是凸顯中國政治的穩定與連續。

中共中央總書記習近平8月17日在紀念江澤民誕辰100周年大會上發表講話。（新華社）

8月12日，曾與江澤民搭檔、共同創造合作佳話的前總理朱鎔基逝世。朱鎔基在1991年擔任國務院副總理，1998年擔任國務院總理，2003年退休。朱鎔基在江澤民的支持下領導中國經濟轉型和改革，為社會主義市場經濟建立基本框架，主持中國加入WTO的談判，讓中國經濟全面進入發展快車道。朱鎔基雷厲風行，擅長「啃硬骨頭」，他不僅成功清理三角債，讓通貨膨脹危機「軟着陸」，有效應對亞洲金融危機衝擊，又進行了影響深遠的分稅制改革、金融體制改革、國企改革。

今天中國面臨的內外形勢與朱鎔基時期有明顯不同。如果說當年朱鎔基的工作重心是解決發展不充分的問題，是進行市場改革和融入全球貿易體系，那麼今天中國除了有發展不充分問題之外，還有日益突出的發展不平衡問題，需要解決發展過程中遺留和新產生的問題。儘管內外形勢存在不同，但朱鎔基的改革為今天中國打下堅實基礎。正因這樣，在朱鎔基逝世後，中國政府在訃告中給予他非常高的評價，並且在訃告中多處用到「主持」、「推進」來稱讚他所進行的一系列改革。

2002年1月14日，印度新德里，中國總理朱鎔基檢閲印軍儀仗隊。（VCG）

改革開放是改變中國國運的歷史性事件，是讓中國從以農業人口為主的落後貧窮國家崛起為世界第二大經濟體和第一大工業國的偉大事業。偉大事件的推進往往需要長時間的努力，需要數代人的堅持。鄧小平那代人是開創者，他們將中國送上崛起之路，江澤民、朱鎔基那代人是建章立制，他們為中國經濟體制建立基本框架。

中共中央黨史和文獻研究院在紀念江澤民百年誕辰的文章中引述習近平說過的一段話：「堅持和發展中國特色社會主義是一篇大文章，鄧小平同志為它確定了基本思路和基本原則，以江澤民同志為核心的黨的第三代中央領導集體、以胡錦濤同志為總書記的黨中央在這篇大文章上都寫下了精彩的篇章。現在，我們這一代共產黨人的任務，就是繼續把這篇大文章寫下去。」

習近平的這段話已經說明改革開放以來中國政治的穩定性與連續性。現實往往處於變化之中，具體的改革措施要因時因地而異，但在與時俱進的變化之外，中國依舊存在不變的面向，那就是以久久為功的心態來推進現代化事業。對江澤民百年誕辰的紀念，對朱鎔基的高度評價，將江澤民、朱鎔基時期與今天中國進行聯繫，正是展現中國的政治傳承。