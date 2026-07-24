揭秘Kimi創始人楊植麟：清華學霸兼玩搖滾　放棄留美回國創業

7月16日，月之暗面科技有限公司發布新一代模型Kimi K3，參數規模達2.8萬億。這是目前全球參數最大的開源模型，標誌着我國人工智能模型發展邁出新的一步。



月之暗面科技有限公司的創始人之一楊植麟，本科畢業於清華大學計算機系。隨着Kimi K3火爆全球，楊植麟在本科期間曾組建搖滾樂隊的消息也在網絡上引發熱議。

據悉，2013年6月，楊植麟作為聯合創始人在清華大學組建了搖滾樂隊Splay，名字來源於數據結構「Splay Tree」，也是他們對技術宅的音樂夢想寄予的期望。

2013年6月，楊植麟作為聯合創始人在清華大學組建了搖滾樂隊Splay。（翻攝自網易雲音樂）

成立以來，Splay多次在學校學生節上進行演出。擁有若干原創曲目，也在2014年清華大學校歌賽上獲得「最佳原創歌曲獎」。

2023年4月，鼓手楊植麟和主音吉他周昕宇共同創立了北京月之暗面科技有限公司‌，公司名字源自Pink Floyd的經典專輯《The Dark Side of the Moon》；6個月後，Kimi AI助手上線‌，憑藉20萬字超長上下文處理能力一鳴驚人。

Kimi創始人楊植麟大學曾組樂隊▼▼▼

+ 2

介紹頁面顯示，楊植麟是Splay樂隊的聯合創始人、歌手。楊植麟的介紹下還強調「學分績第一、paper無數」。此外，該樂隊的貝斯手徐持衡，是商湯科技聯合創始人兼主任工程師。

目前，Splay樂隊在網易雲音樂上還能被搜索到，且有四首可以播放的歌曲。其中，Daydream和Bleeding兩首歌的詞作者都顯示是Kimi（楊植麟）。

有網友發現，月之暗面公司的會議室都以搖滾史上的傳奇樂隊命名，其中也包含楊植麟自己的樂隊Splay。網友評論：都叫月之暗面了……

值得一提的是，Kimi AI智能助手的會員套餐並不是以傳統的Pro，Plus，Ultra命名，而是以Andante，Moderato，Allegretto，Allegro等樂曲演奏速度的專用術語命名。

KimiAI智能助手的會員套餐，以樂曲演奏速度的專用術語命名。（翻攝自Kimi）

隨着K3大模型的亮相，楊植麟2014年清華特獎答辯視頻在網絡流傳開來。在清華大學獎學金答辯現場，智譜創始人、導師唐傑這樣介紹他：

這是我多年來見過的最傑出、最有天賦的學生。

在答辯現場，楊植麟介紹，科研過程中，音樂給了他很多幫助。他曾在實驗室推導了一個星期的公式都沒推出來，在他從實驗室回宿舍的路上，一直重複在聽一首他很喜歡的歌曲，「聽着聽着我就知道該怎麼推了」。回到宿舍後，楊植麟馬上把公式推完，也順利完成了論文。

在被問到「在過去幾年遇到的最大的挫折和最大的失敗是什麼？」楊植麟提到，他的本科生活過得比較順利，最大的遺憾是他的樂隊沒能在原創比賽中獲得冠軍，「只拿了一個原創歌曲獎」。楊植麟補充道：

當然我覺得這沒有關係，因為我們都在通往自己的夢想上竭盡全力，這就是最好的事情。

1992年出生的楊植麟來自廣東汕頭，2015年，他以清華計算機系第一名的成績畢業，前往美國卡內基梅隆大學（Carnegie Mellon University）攻讀博士學位，導師是曾任蘋果AI研究主管的魯斯蘭·薩拉赫丁諾夫。畢業後他先後進入谷歌大腦和Meta AI實驗室，作為核心成員參與了Transformer-XL和XLNet兩項開創性研究。Transformer是今天所有大模型的底層骨架，相當於AI世界的「發動機」。

然而楊植麟在前程一片光明的時刻做出了一個決定：回國創業。他曾對媒體表示，「如果不去親自創業，我以後一定會後悔終生。」他認為留在矽谷大廠、頂尖研究院，待遇優渥、工作體面，但終究只是高級技術僱員；想完整主導大模型研發、產品落地、公司發展，只有回國創業才能實現。

【延伸閲讀】上緯新材發布啟元T1機械人！1機體擁2種形態 可變身人形與機械狗

+ 5

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】