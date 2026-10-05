外國遊客帶空箱赴華爆買　China Haul開箱熱爆　科技潮品成新寵

近日，海外社交媒體上一條關於中國的詞條「China Haul」悄然興起。眾多海外博主在影片中分享自己在中國旅行買到的好物，還有網民評論留言稱，「勸大家去中國旅遊時盡量帶空行李箱，因為你會在那裏買到筋疲力盡」。《人民日報》指出，從茶葉、絲綢、熊貓玩偶「老三樣」到如今的無人機、智能眼鏡等科技潮品，背後是「中國製造」與「中國智造」帶來的硬實力。



眾多海外博主紛紛錄製「開箱影片」，曬出自己在中國採購的中國商品。（Instagram）

從「到此一遊」到「空箱掃貨」：中國製造顛覆外國遊客購物車

綜合《人民日報》《中國新聞網》報道，「China Haul」意為「中國購物開箱」。眾多海外博主紛紛錄製「開箱影片」，曬出自己在中國採購的中國商品。例如，葡萄牙中醫博主卡塔琳娜．奧利維拉（Catarina Oliveira）在影片中分享自己買的「東方神藥」，包括枇杷膏、感冒靈等等；英國博主艾略特．佩吉（Elliot Page）分享自己在廣州、深圳購買的中國品牌的運動鞋和運動服。

此外，無人機、運動相機等各類數碼產品，潮玩、絲綢等文創產品和紀念品也成為外國遊客的採購爆品。

潮玩、絲綢等文創產品和紀念品也成為外國遊客的採購爆品。（Instagram）

海外博主分享在購買的中國香氛產品。（Instagram）

海外博主分享在購買的中國美妝產品。（Instagram）

報道指出，過去很長一段時間，外國遊客來中國，購物車裏的「老三樣」是茶葉、絲綢、熊貓玩偶。如今，智能眼鏡、摺疊屏幕手機等科技潮品成了外國遊客的新寵，其背後是「中國製造」與「中國智造」帶來的硬實力。

眾多海外博主紛紛錄製「開箱影片」，曬出自己在中國採購的中國商品。（Instagram）

海外博主分享在購買的中國美妝產品。（Instagram）

240小時免簽、即買即退：沉浸體驗中國生活

據國家移民管理局消息，目前中國單方面免簽國家增加至50國，對57國實施240小時過境免簽政策。數據顯示，2026年上半年，入境外國人達2291.4萬人次，同比增長20.4%；其中免簽入境外國人1781.5萬人次，佔入境外國人的77.7%，同比上升30.6%。

眾多海外博主紛紛錄製「開箱影片」，曬出自己在中國採購的中國商品。（Instagram）

與此同時，離境退稅的門檻也不斷下降。截至2026年上半年，全國離境退稅商店已超過1.5萬家，商品品種達356類，增長近四成。離境退稅新政施行一年來，辦理人數同比增長367%，退稅商品銷售額和退稅額同比增長90%。