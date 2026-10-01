浙江慈溪電暖器出口破25億　德國簽下逾50萬台　歐洲市場掀補單潮

據《央視新聞》報道，中國主要取暖器生產基地之一浙江慈溪市，今年前8個月，出口取暖器25.5億元（人民幣，下同），同比增長9.9%。因歐洲天然氣價格波動引發的訂單回流，給中國取暖器產業按下「加速鍵」。據悉，當地企業緊貼海外需求迭代產品，依託完整產業鏈配套，在全球市場持續釋放競爭力。



浙江慈溪產電暖器。（浙江衛視）

歐洲掀補單潮：德國超市追加12萬台 慈溪產線滿負荷運轉

報道介紹，浙江慈溪市是中國主要取暖器生產基地之一。今年，多家企業的生產線全線滿負荷運轉。一家取暖器生產企業裏，11條產線同時運轉，260多名工人加緊趕工一款節能靜音取暖器。

據該企業負責人介紹，這批客戶來自德國，上半年簽訂的50餘萬台訂單已發貨完畢，但到了8月，德國客戶又追加了訂單。目前僅一家德國超市的返單量就達到12萬台。此外，法國、西班牙等歐洲市場也在陸續返單。

浙江慈溪產電暖器。（央視新聞）

在另一家取暖器生產企業，工人們正趕製1萬台準備發往西班牙的新款電熱充油式暖爐（內地稱油汀）。企業負責人介紹，這款充油式暖爐採用了新的結構，在產品上增設了管型散熱件，增強了對流效應，大幅提升了加熱效果。據悉，這款充油式暖爐在西班牙的市場銷售價為240歐元，目前已賣出7萬台，公司目前還有26萬台充油式暖爐訂單。今年公司前8個月出口額達6500萬元，同比增長42%。

浙江慈溪市中國主要取暖器生產基地之一。今年，多家企業的生產線全線滿負荷運轉。（央視新聞）

數據顯示，慈溪全市100多家取暖器生產企業的出口量約佔全國的30%。今年前8個月，慈溪取暖器出口25.5億元，同比增長9.9%。其中，對歐洲出口16億元，同比增長12.5%。

浙江慈溪產電暖器。（央視新聞）

慈溪小家電何以「征服」歐洲？

報道介紹，慈溪取暖器產業的增長動能正加速切換。當地企業緊貼海外需求迭代產品，依託完整產業鏈配套，在全球市場持續釋放競爭力。

浙江慈溪市中國主要取暖器生產基地之一。今年，多家企業的生產線全線滿負荷運轉。（央視新聞）

一家電器生產企業負責人介紹，今年公司新推出的冷暖淨風機，集製熱、製冷、空氣淨化、氛圍燈等功能於一體，售價100多歐元，上市半年多銷量已突破5萬台。

一款節能靜音取暖器上線不到一年即售出50多萬台，其通過設計優化，將運行噪音降至35分貝左右，而普通取暖器的運行噪音在50分貝左右。據該取暖器的生產商負責人介紹，企業今年已研發62款新品，從風道優化到殼體減震、從單風機到雙風機，每一處細節的改進都來自客戶的真實需求。