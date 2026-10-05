深圳鹽田港完成單船近2.9萬標箱裝卸作業　刷新中國港口紀錄

10月2日，雙子星聯盟AE1歐洲航線新漢堡快航輪（HAMBURG EXPRESS）完成28684標箱裝卸作業，再次刷新鹽田港單船作業紀錄，同時也刷新了中國港口單船裝卸箱量紀錄。



10月2日，雙子星聯盟AE1歐洲航線新漢堡快航輪（HAMBURG EXPRESS）完成28684標箱裝卸作業。（微信公眾號@深圳發佈）

據內媒《深視新聞》報道，此次作業正值港口9月底至國慶假期前全年最繁忙節點之一，面對該輪近2.9萬標箱的集中裝卸需求，鹽田港開足馬力，最多同時投入9台岸吊進行裝卸，一共完成28684標箱作業。

10月2日，雙子星聯盟AE1歐洲航線新漢堡快航輪（HAMBURG EXPRESS）完成28684標箱裝卸作業。（微信公眾號@深圳發佈）

據了解，這是鹽田港今年第二次刷新單船作業紀錄。7月20日，雙子星聯盟AE11航線愛莉諾娜馬士基輪（ELEONORA MAERSK）曾以25872標箱創下鹽田港單船作業紀錄。僅兩個多月後，新漢堡快航輪比此前增加超過2800標箱，並刷新中國港口單船裝卸箱量紀錄。

10月2日，雙子星聯盟AE1歐洲航線新漢堡快航輪（HAMBURG EXPRESS）完成28684標箱裝卸作業。（微信公眾號@深圳發佈）

據介紹，雙子星聯盟AE1歐洲航線新漢堡快航輪船長近400米，也是24000標箱級別的全球最大集裝箱船。該輪於9月29日8時20分靠泊鹽田港。鹽田港目前每周運營百條全球航線，其中53條聯通APEC成員經濟體，今年已新增14條聯通APEC經濟體的航線。