「山巔之城」的臆想與癲狂難掩「台獨」本質

賴清德在所謂「中華民國」115周年大會上發表「雙十講話」，以其一貫的堅硬「台獨」立場與悲情民主敘事試圖展現感染力，其政治本質仍然是「務實台獨主義」。他將台灣臆想為「山巔之城」，自比「地上的鹽」，妄圖發出「世界的光」，這些語言話術意涵不清、邏輯錯位。作為台灣地區政治領導人之正式政治演講，且處於中美「大兩岸」戰略企穩與世界大變局結構演變的當口，本次講話不僅展現虛妄無知，更折射自不量力。



2026年10月10日，賴清德發表雙十講話。（直播截圖）

賴清德以「山巔之城」自詡，屬典型的政治臆想和僭越。這一概念具有宗教和政治的雙重意涵：其一，基督教信念，來自《聖經·馬太福音》第五章第14節，清教徒將其作為上帝選民領導世界的宗教理念；其二，美國建國神話，1630年約翰·溫斯羅普率領移民前往新英格蘭的馬薩諸塞灣殖民地，在演說中將該殖民地描述為「山巔之城」，由此逐步形成「美國例外論」的世界帝國理念。賴清德使用西方文明與美國作為世界帝國的精神符號，不知是無意的效仿攀附，還是有意的越位臆求。更進一層，或許賴清德就是要以「山巔之城」的西方宗教與政治意涵極力「去中國化」，極力向西方展示精神媚態，將台灣牢牢系于西方文明與政治的歷史航船上。

實際上，「山巔之城」半是「去中媚西」，半是「臆想癲狂」，這充分證明了賴清德的政治理論之短板與國際政治上的眼光幼稚。賴以「台獨」眼光和心胸自居自縛，井底觀天，不察時變已久。其心胸常有舊式冷戰思維，講話中慣常以「民主」與「威權」對立，慣常以台灣歸屬西方自由民主陣營為榮光，慣常以台灣先進半導體標榜貢獻，慣常以本土悲情與外力「友邦」想像自我陶醉，慣常以中國身份為敵，進行文化與中華民族認同的自戕，肆意割斷台灣族群、社會、文化系統與祖國大陸的民族共同體紐帶，追求臆想中的「台獨」願景及台灣與所謂西方「文明世界」的規範性連接。這種冷戰範式的兩岸關係理解，從歷史縱向來看是數典忘祖，拋棄中華文化與中華民族根脈認同；而從現實橫向來看，是對真正的文明與國際政治演變的無知無感。若台灣跟隨賴的心胸眼光激進求變，則必然帶來悲劇後果。

這是一次典型的「不察時變」的政治演講，以悲情和煽動敘事取代政治倫理與理性。賴清德迷醉于台灣民主和技術先進性，但根本不知在美國的全球秩序中台灣只是次級棋子與產業鏈分工的代工廠，無論文明、制度或技術均非原創，也沒有資格主張「自主權」。從美國對台的「准殖民化」控制、選舉與文化操縱到強制搬遷台積電的「經濟去台化」，及特朗普全球關稅戰中的強勢勒索，無不暴露美國將台灣當作地緣棋子的本質。

西方的宗教與政治敘事並不完美，殖民主義與帝國主義之「惡」至今仍在持續製造貧困、戰亂與不平等。從最新的中美元首會晤確定的「中美建設性戰略穩定關係」的三大規範原則「尊重、公平、對等」來看，中美秉持平等、和平的相處之道，為全球治理提供了新思路。賴清德對此長期回避抵觸，心心念念仍是「台獨」臆想，民主之光，技術神器，美國保護神之類，全然不察中華民族偉大復興及新世界秩序的結構性進展。從全球視角的文明演變來看，若台灣決意「去中國化」而疏離中華文明，無論是虛構「南島語族」敘事，還是做小伏低磕拜西方文明聖壇，皆屬捨近求遠、捨本逐末、舍內趨外、棄明投暗之舉。

通篇觀之，賴清德演講大致區分為「理念」與「政策」兩個部分，政策論述多為經濟民生社會事項，有虛有實，但觀其歷年施政，口惠而難實至，而理念部分則盡數製造對立，煽動衝突，臆想自大，癲狂奔突。背棄中華文明與祖國統一，諂媚西方文明與帝國霸權，台灣不僅絕無可能成為「山巔之城」，更難以分享任何「山巔」榮光。特朗普的「美國優先」及其貿易戰、關稅戰霸淩，台灣必然是重要的犧牲對象。台灣在中華文明與西方文明之間選錯位置與方向，甚至最終兩邊都不靠，喪失大的文明系統的包容與滋養，其民主民粹化、本土癲狂化、技術停滯化與地緣戰場化的黯淡前景，絕非台灣之福。

賴清德的文化與政治世界裡，台灣不是「中西之間」，而是「去中媚西」，以浮誇的民主與想像的盟友體系展開與祖國統一、民族復興及「東升西降」世界大格局的對立，最終可能滑入「不中不西」的地緣博弈戰場。兩岸中國人要做的已然明瞭，堅持「一個中國」原則和祖國統一立場，突破賴「台獨」論述「偽佈道」，懲治「台獨」勢力，反對外部干預勢力，為國家統一、民族復興與人類和平發展做出積極的歷史與時代貢獻。

總之，賴清德「雙十演講」悲情而空乏，臆想而癲狂，於兩岸、區域及世界的和平均為禍端。中美「大兩岸」新型大國關係已然結構性調整，「東升西降」不可逆演變，賴氏世界觀與政治路線落後時代，不合時宜。唯促兩岸統一，才是為中華民族走向復興、人類和平發展貢獻力量的光明大道。

本文作者為中央民族大學法學院副院長、教授，海峽兩岸關係法學研究會理事田飛龍

