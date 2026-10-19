台海有戰事｜ 「政治演員」沈伯洋

一流的政客都是一流的演員。但沈伯洋是個例外，他是個還不入流的政客，已經是個一流的演員。

台灣「九合一」選舉還有三十多天，台北的選情變化格外引人關注。今年5月27日的TVBS民調，國民黨候選人蔣萬安還以58%對30%大幅領先民進黨候選人沈伯洋，到10月8日，同一家機構的民調數據顯示，沈伯洋已經差距縮小到只有8個百分點，以41%比49%迅速逼近蔣萬安。而根據另一家顏色偏綠的「台北市信民兩岸研究協會」調查，雙方在9月下旬，就已經只剩1.2%的差距。

二者差距迅速拉近，固然有蔣萬安和國民黨的原因，比如蔣萬安在一開始恃民調優勢，採取保守策略應對，被對手掌握主導權；所提競選議題比較空泛，和普通市民利益連結不夠緊密；運氣不好，在選舉造勢階段爆發食安事件；國民黨不團結，戰鬥藍趙少康等為強化個人IP通過助力沈伯洋破圈、抨擊蔣萬安發泄怨氣等。民進黨籍候選人沈伯洋的原因也不容小覷。

沈伯洋採取了一套經過高度包裝的非典型選戰策略，為打破過去在兩岸議題上的激進台獨「戰狼」印象，並突圍台北市「藍大於綠」的傳統政治版圖，他的競選團隊啟動了一場大規模的形象重塑戰，極力淡化其極端意識形態標籤，成功在島內掀起被稱為「洋流」的討論聲浪。

首先在視覺與形象上，沈伯洋改頭換面，把自己從黑熊戰狼重新包裝為「暖男乖孫」。過去沈伯洋常以一頭亂髮、表情嚴肅、身穿無領黑T的形象出現在立法院或國安講座中，給人高度對立、緊繃的印象。選戰開打後，他剪了整齊的短捲髮，改穿淺色西裝、甚至休閒的花襯衫，臉上時刻保持笑容。他還在競選主視覺中刻意棄用民進黨傳統的綠色，改以代表温暖、活力與日出的橘色作為主色調，藉此降低中間選民與藍營支持者的排斥感。台灣媒體形容，這種外型修將他成功塑造成了「天龍國（指台北）阿公阿嬤喜歡的乖孫」形象。

台灣資深媒體人趙少康卻因近日兩度專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，引發國民黨內部不滿。（沈伯洋FB）

在選舉議題中，沈伯洋也全面轉向，主打民生與市政理性牌。「抗中保台」是沈伯洋的標籤，其激進台獨立場為台人所共知，長期以極端言論攻擊中國。他因此還登上了中國大陸的台獨黑名單，被中國大陸明令制裁通緝。但是在這場選舉中，沈伯洋搖身一變，修正激進言論，展現理性論述，從「抗中保台」轉而為城市治理提供解方，在選戰中大幅降低提及「認知作戰」、「境外滲透」等意識形態口號，將攻防焦點轉移到民生柴米油鹽與現任市長蔣萬安的治理能力上。

他還拋出具體科技與民生政策，利用自己的博士背景，將市政規劃包裝成「理性科學」的論述，並針對台北市民最頭痛的都市更新、交通死結、排水防洪、平價住宅等基層痛點，拋出具體的執行計劃。

在媒體及宣傳戰略上，沈伯洋將自己塑造為「開放、不預設立場」的學者形象。比如，採取了罕見的突圍手段接受偏藍媒體人王偉忠、及趙少康的專訪。 在藍媒質問下，故意展現出學者的開放姿態，軟化對抗形象。在被問及過去對「中國籍配偶言論自由」的爭議言論時，他否認曾將「陸配」列為高風險族群，並強調陸配也需要保護；在兩岸雙城論壇議題上，他也表示「若不預設政治條件與九二共識，雙城論壇就可以辦」。

除了電視及網絡空戰，他密集走訪傳統的市場、夜市、宮廟，並結合台北市不同選區的民進黨籍市議員組織力量進行車隊掃街，營造庶民人氣。

當然，選舉形象的轉變，並不妨礙其繼續通過炒作兩岸議題爭取選民支持。當有機會可以吃兩岸這碗飯時，他也會毫不猶豫吃下去。比如，蔡康永到沈伯洋造勢現場舉旗支持，被中國內地媒體和網友質疑，沈伯洋及綠營媒體就順勢而為，將此宣傳包裝成「中國」對「台灣」的霸凌，通過煽動激起台北年輕人對中國大陸的對抗心理，爭取到不少中間選民支持。

2026年10月，沈伯洋掃街拜跳票。（facebook@沈伯洋）

正是通過這些打法，沈伯洋在民調上取得了顯著成效。支持度一度逼近現任市長蔣萬安。

但問題也恰恰在這裏。國民黨的無能大家都知道。沈伯洋是個什麼樣的人，這些年人們更是看在眼裏。沈伯洋在選戰中透過重塑外型、橘色視覺、聚焦民生政策、勇闖藍營節目等一系列高度精準的營銷手段，確實成功在表面上褪去了激進標籤，轉化為理性的非典型學者，但這種形像翻轉究竟是成功的城市治理藍圖，還是一場精密的假面包裝，在台北市民及兩岸輿論中充滿巨大爭議。

沈伯洋是中國大陸明令通緝、制裁的「頑固台獨分子」，立場激進的黑熊學院院長，「抗中保台」是他一直以來最鮮明的政治標籤。他長期污名化陸配，將陸配稱為「中配」並指責陸配是台灣安全的風險群體。他一直是一個持極端意識形態的激進政客，在高呼抗中的同時在立法院大打罷免戰，從來沒有關心過民生議題，也根本沒有任何市政經驗。他能出來競選市長，也是民進黨在無人可選的情況下，推出一個願意拋頭露面的人，抱着「有棗沒棗打一杆子」，贏了大賺，輸了也無所謂的心態來與國民黨競爭。但為了選舉，他硬是設計了一個完全不同的「人設」出來，那麼到底哪個沈伯洋的才是真的？

所以，國台辦揭露沈伯洋為「兩面人」，藍營與反對者痛批其為「政治演員」，國民黨及部分學者指沈伯洋這場選戰充滿了「持劇本演出的虛假性」，一點沒錯。他過去的激進行為，根本無法一筆勾銷。但諷刺的是，體現在民調數據上，這種營造政治人設的公然造假行為又相當有效。而且選舉政治中，經常會出現這種現象。「九合一」選舉還有三十多天才有結果，儘管現在還不能確定誰能當選，沈伯洋顯然已經成為蔣萬安的大麻煩。