台海有戰事｜ 「政治演員」沈伯洋
一流的政客都是一流的演員。但沈伯洋是個例外，他是個還不入流的政客，已經是個一流的演員。
台灣「九合一」選舉還有三十多天，台北的選情變化格外引人關注。今年5月27日的TVBS民調，國民黨候選人蔣萬安還以58%對30%大幅領先民進黨候選人沈伯洋，到10月8日，同一家機構的民調數據顯示，沈伯洋已經差距縮小到只有8個百分點，以41%比49%迅速逼近蔣萬安。而根據另一家顏色偏綠的「台北市信民兩岸研究協會」調查，雙方在9月下旬，就已經只剩1.2%的差距。
二者差距迅速拉近，固然有蔣萬安和國民黨的原因，比如蔣萬安在一開始恃民調優勢，採取保守策略應對，被對手掌握主導權；所提競選議題比較空泛，和普通市民利益連結不夠緊密；運氣不好，在選舉造勢階段爆發食安事件；國民黨不團結，戰鬥藍趙少康等為強化個人IP通過助力沈伯洋破圈、抨擊蔣萬安發泄怨氣等。民進黨籍候選人沈伯洋的原因也不容小覷。
沈伯洋採取了一套經過高度包裝的非典型選戰策略，為打破過去在兩岸議題上的激進台獨「戰狼」印象，並突圍台北市「藍大於綠」的傳統政治版圖，他的競選團隊啟動了一場大規模的形象重塑戰，極力淡化其極端意識形態標籤，成功在島內掀起被稱為「洋流」的討論聲浪。
首先在視覺與形象上，沈伯洋改頭換面，把自己從黑熊戰狼重新包裝為「暖男乖孫」。過去沈伯洋常以一頭亂髮、表情嚴肅、身穿無領黑T的形象出現在立法院或國安講座中，給人高度對立、緊繃的印象。選戰開打後，他剪了整齊的短捲髮，改穿淺色西裝、甚至休閒的花襯衫，臉上時刻保持笑容。他還在競選主視覺中刻意棄用民進黨傳統的綠色，改以代表温暖、活力與日出的橘色作為主色調，藉此降低中間選民與藍營支持者的排斥感。台灣媒體形容，這種外型修將他成功塑造成了「天龍國（指台北）阿公阿嬤喜歡的乖孫」形象。
在選舉議題中，沈伯洋也全面轉向，主打民生與市政理性牌。「抗中保台」是沈伯洋的標籤，其激進台獨立場為台人所共知，長期以極端言論攻擊中國。他因此還登上了中國大陸的台獨黑名單，被中國大陸明令制裁通緝。但是在這場選舉中，沈伯洋搖身一變，修正激進言論，展現理性論述，從「抗中保台」轉而為城市治理提供解方，在選戰中大幅降低提及「認知作戰」、「境外滲透」等意識形態口號，將攻防焦點轉移到民生柴米油鹽與現任市長蔣萬安的治理能力上。
他還拋出具體科技與民生政策，利用自己的博士背景，將市政規劃包裝成「理性科學」的論述，並針對台北市民最頭痛的都市更新、交通死結、排水防洪、平價住宅等基層痛點，拋出具體的執行計劃。
在媒體及宣傳戰略上，沈伯洋將自己塑造為「開放、不預設立場」的學者形象。比如，採取了罕見的突圍手段接受偏藍媒體人王偉忠、及趙少康的專訪。 在藍媒質問下，故意展現出學者的開放姿態，軟化對抗形象。在被問及過去對「中國籍配偶言論自由」的爭議言論時，他否認曾將「陸配」列為高風險族群，並強調陸配也需要保護；在兩岸雙城論壇議題上，他也表示「若不預設政治條件與九二共識，雙城論壇就可以辦」。
除了電視及網絡空戰，他密集走訪傳統的市場、夜市、宮廟，並結合台北市不同選區的民進黨籍市議員組織力量進行車隊掃街，營造庶民人氣。
當然，選舉形象的轉變，並不妨礙其繼續通過炒作兩岸議題爭取選民支持。當有機會可以吃兩岸這碗飯時，他也會毫不猶豫吃下去。比如，蔡康永到沈伯洋造勢現場舉旗支持，被中國內地媒體和網友質疑，沈伯洋及綠營媒體就順勢而為，將此宣傳包裝成「中國」對「台灣」的霸凌，通過煽動激起台北年輕人對中國大陸的對抗心理，爭取到不少中間選民支持。
正是通過這些打法，沈伯洋在民調上取得了顯著成效。支持度一度逼近現任市長蔣萬安。
但問題也恰恰在這裏。國民黨的無能大家都知道。沈伯洋是個什麼樣的人，這些年人們更是看在眼裏。沈伯洋在選戰中透過重塑外型、橘色視覺、聚焦民生政策、勇闖藍營節目等一系列高度精準的營銷手段，確實成功在表面上褪去了激進標籤，轉化為理性的非典型學者，但這種形像翻轉究竟是成功的城市治理藍圖，還是一場精密的假面包裝，在台北市民及兩岸輿論中充滿巨大爭議。
沈伯洋是中國大陸明令通緝、制裁的「頑固台獨分子」，立場激進的黑熊學院院長，「抗中保台」是他一直以來最鮮明的政治標籤。他長期污名化陸配，將陸配稱為「中配」並指責陸配是台灣安全的風險群體。他一直是一個持極端意識形態的激進政客，在高呼抗中的同時在立法院大打罷免戰，從來沒有關心過民生議題，也根本沒有任何市政經驗。他能出來競選市長，也是民進黨在無人可選的情況下，推出一個願意拋頭露面的人，抱着「有棗沒棗打一杆子」，贏了大賺，輸了也無所謂的心態來與國民黨競爭。但為了選舉，他硬是設計了一個完全不同的「人設」出來，那麼到底哪個沈伯洋的才是真的？
所以，國台辦揭露沈伯洋為「兩面人」，藍營與反對者痛批其為「政治演員」，國民黨及部分學者指沈伯洋這場選戰充滿了「持劇本演出的虛假性」，一點沒錯。他過去的激進行為，根本無法一筆勾銷。但諷刺的是，體現在民調數據上，這種營造政治人設的公然造假行為又相當有效。而且選舉政治中，經常會出現這種現象。「九合一」選舉還有三十多天才有結果，儘管現在還不能確定誰能當選，沈伯洋顯然已經成為蔣萬安的大麻煩。