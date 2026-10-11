台海有戰事｜韓國瑜的參選演說？

10月10日，台灣雙十慶典，除了民進黨籍的領導人賴清德發表演講，國民黨籍的立法院長兼慶典籌備會主席韓國瑜，亦發表了長約17分鐘的演說。在演說後半段，韓國瑜火力全開，採取脫稿方式，當著台灣正副領導人賴清德、蕭美琴、行政院長卓榮泰，以及各政黨政治人物與來賓的面，直言台灣民主出現裂痕，呼籲朝野化解對立。還重話強調「台灣的民主絕對不能被全世界認為是假民主、真獨裁」，令人大呼原來那個人們熟悉的韓國瑜要回來了。



韓國瑜在演說中首先明確指出這一天是「中華民國一百一十五歲的生日」，並在接下來的內容中說「中華民國一路從殘破與衰敗中走來，每一步，都走得非常不容易。 回望一百一十五年的歲月山河，真正讓我們的人民長時間遠離無情戰火與極度貧困的日子，其實也不過就是最近這半個世紀。」和賴清德演說通篇迴避「115年」這個關鍵數字，僅從30年前台灣民主化進程開始敘事相比，韓國瑜作為國民黨政治人物，與民進黨政治人物在國家認同觀念上的差異，在兩人演講一開始就暴露無遺。

在演講中有關台灣民生與經濟的部分，韓國瑜與賴清德演講內容大同小異，本着喜慶日子不說喪氣話的原則，為鼓舞台灣士氣，同時也是為了爭得民眾認同，兩個人都肯定了過去一年台灣取得的成績。

所不同的是，賴清德將這些成績歸為民進黨政府的治理成績，並進而將這些成績與台灣的民主自由相捆綁，把「中國威脅」放到台灣和這些成績的對立面，服務於其「抗中保台」的台獨政治論述，而韓國瑜則把功勞算到「每一位認真打拚的老百姓身上」，「向所有為這塊土地付出的人，致上最深的敬意」。

韓國瑜還表示相信，「如果國父孫中山先生能夠穿越時空，來到此時此刻，看見今天的中華民國、看見今天的台灣，他一定會為我們一路走來所創造的成就感到驕傲。」韓國瑜同時還表示相信，「（孫中山）他一定會提醒我們：革命尚未成功，同志仍須努力。」這和民進黨恨不得把孫中山從台灣政治中擦去、長期致力於搞「去中國化」政治的差異也相當明顯。

2026年10月10日，賴清德發表雙十講話。（直播截圖）

和賴清德將自身包裝成台灣民主政治的維護者一樣，韓國瑜在演講中也將自身形塑為台灣民主政治的捍衛者。但對如何定義當下台灣的民主政治與如何捍衛台灣民主政治，兩個人完全是南轅北轍。

賴清德開出的藥方是增強自身力量，並透過加入美國主導的印太政治及加強國際交流，以對抗中國的方式實施，他聲稱會持續推動國防改革，強化不對稱戰力，發展國防自主產業，「讓半導體、資通訊與精密製造的優勢，轉化為守護力量」，並且會透過全社會防衛韌性的準備，「整合中央、地方與民間量能，提升能源、通訊、交通、金融、糧食與醫療的持續運作能力」。

而韓國瑜則呼籲透過加強團結來實現，「應該努力化解分歧，凝聚共識，把所有力量與心力集中起來，共同捍衛中華民國」。

尤為值得注意的是，韓國瑜在演講中直陳自己有三大願望，第一個願望台灣安全。他認為世界正處於動盪，全球有許多國家捲入戰火，而台灣絕對不能發生戰爭。他憂心台灣內部思想分歧，有人想變美國第51州、有人想做日本第5大島，有人想成為中國大陸第31個省。他因此呼籲各政黨停止火上加油，集中力量捍衛中華民國，拋出了「兩個保護、兩個維護」，即保護中華民國、保護民主自由、維護美台關係、維護兩岸和平。

2026年10月10日台灣雙十慶典。（直播截圖）

第二個願望是人民有錢。韓國瑜在演講中肯定了台灣近年的科技與晶片產業讓世界看見，經濟成長亮眼，但同時也要求政府不該讓「高科技笑哈哈、傳統產業苦哈哈」，期盼產業能均衡發展，讓所有人都有賺錢致富的機會。這和韓國瑜競選高雄市長及參與角逐上屆台灣總統大選時提出的主張高度一致。

第三個願望是民主萬歲。韓國瑜在這部分演講中火力全開，直言台灣的民主牆已出現裂痕，批評去年的「大罷免」是場政治獵殺，而行政院長不副署立法院三讀通過的法案，更是憲政負面教材。他又點名批評賴清德有政治潔癖、愛惜羽毛，但若無法解決行政與立法兩院的對立，將會大大傷害民生與台灣民主。台灣民主絕不能被全世界認為是「假民主，真獨裁」。韓國瑜表示希望賴清德、卓榮泰能靜下來，坐下來解決妥協，讓台灣民主再次進步。

通觀韓國瑜整篇演講不難發現，這不像是一篇普通的致辭，而更像是一篇經過精心準備的大選演說。演說的內容和腔調都和之前人們熟悉的韓國瑜非常契合。和此前相比唯一不同的是，或許是因為場合原因，韓國瑜沒有在這篇演說中抨擊台獨，而在之前，他曾直言「台獨是梅毒」，是「詐騙」。

台灣現在正忙著進行「九合一」選舉，大選暫時還沒有提上日程，但是大致格局已經基本呈現。民進黨方面，沒有人能對賴清德構成有效挑戰。民眾黨因為柯文哲案失血嚴重，獨立參選的可能不大。國民黨方面，鄭麗文呼聲最高，最有可能代表國民黨參選。她最近在高雄又舉起了大旗。

但國民黨內的親美派、本土派、維持現狀派對鄭麗文心存疑慮。「九合一」選舉對鄭麗文也構成一定挑戰。如果國民黨在此次「九合一」選舉中落敗，國民黨內原本持觀望態度的政治人物，有極大概率會跳出來參選。韓國瑜會不會是其中之一，很難說。如果會，這篇演說很可能就是他的參選預演。