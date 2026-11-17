2026年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳舉行，來自世界各地的記者齊聚深圳新聞中心。除了忙碌的媒體工作人員，記者更在現場偶遇了內地知名時政UP主（KOL）、在bilibili擁有逾540萬粉絲的「小王Albert」（本名：王驍）。談及即將於19日舉行的中美俄領導人歷史性三方會晤，王驍認為，外界將其比作「雅爾塔2.0」，反而是「把事情想俗了」。他強調，這次會晤更值得關注的，是三國能否在既有國際秩序面臨衝擊之際，坐下來討論未來世界的規則。



540萬粉絲KOL王驍深圳獨家解讀中美俄會晤：非雅爾塔2.0。

偶遇540萬粉UP主 王驍：深圳是觀察中國科技的窗口

在APEC新聞中心，機械人製作咖啡、雪糕等科技體驗吸引了不少中外記者駐足。記者在機械人雪糕展位偶遇王驍，他剛剛體驗完機械人製作的雪糕，笑言味道還不錯。

王驍在內地影片平台嗶哩嗶哩（Bilibili，簡稱B站）以「小王Albert」為名活躍，主要製作國際政治、地緣政治、歷史及社會觀察等題材的影片，目前擁有逾541萬粉絲。他曾任媒體記者，亦曾擔任《觀察者網》時政節目《驍話一下》的主講人。

談及這次來到深圳的感受，王驍直言，自己已經來過深圳很多次。他指出，深圳聚集了大量高新科技企業，許多前沿科技及政策探索都會先在這裏進行，再逐步推廣至全國。因此，對於長期關注中國產業發展、科技進步及產業升級的人而言，深圳一直是獲取第一手資訊的重要窗口。

王驍形容這次APEC媒體中心寬敞明亮、設備先進，非常有深圳特色；而工作人員與志願者亦相當專業，至今沒有遇到甚麼困難。

尤其令他印象深刻的，是主辦方不斷嘗試加入新的科技體驗。他笑言，部分展示其實只用一塊屏幕也能完成，但主辦方偏偏要「給你整點新東西」。在他看來，這種不斷嘗試創新的心態，比單純把會議場地布置好更有意義。

中美俄三方會晤 會是另一場「雅爾塔會議」？

難得在APEC現場遇到一位長期關注國際政治的內容創作者，記者自然也希望了解王驍對本屆峰會的觀察。

中國外交部11月16日宣布，國家主席習近平將於19日在深圳與美國總統特朗普、俄羅斯總統普京舉行三方會晤。消息引發國際關注，外界亦出現這次三方會晤是否將會變成「雅爾塔2.0」的討論。

所謂「雅爾塔」，源於1945年2月第二次世界大戰接近尾聲時，美國總統羅斯福、英國首相邱吉爾及蘇聯領導人斯大林，在克里米亞雅爾塔舉行的三國首腦會議。三方當時商討戰後德國的處置、歐洲政治安排、蘇聯對日參戰及聯合國的建立等重大問題。這場會議及相關戰後安排，深刻影響了此後的國際秩序，對世界來說是一場「戰後瓜分」。

2026年11月16日在克里米亞半島的雅爾塔（Yalta），有藝術家擺放中美俄領袖的畫像，民眾經過時拍照（Reuters）

如今，中美俄三國領導人即將在深圳同桌，有不少聲音在討論這是否意味著世界將迎來另一場由大國協商全球秩序的「雅爾塔會議」？

對此，王驍並不認同這種說法。他認為，互聯網上已有不少人討論「雅爾塔2.0」，但如果用這個框架理解三方會晤，反而是「把事情想俗了」。

王驍分享道，中國的外交政策思維與傳統列強爭奪勢力範圍的模式不同。昔日大國可能關注如何爭奪世界，但今天更值得討論的是，在既有國際規則不斷受到衝擊之際，主要大國能否坐下來，思考未來世界應該如何運作。

「我們不要搶這個世界，我們要讓這個世界回到一個有規則的情況下。」在他看來，這次會晤真正值得關注的，不是三國如何劃分利益，而是能否透過對話，在充滿不確定性的國際環境中探索新的規則與合作方向。

為何選在深圳？王驍：這是一座面向未來的城市

王驍指出，本屆APEC恰逢國際局勢劇烈變化，而中國繼2001年上海、2014年北京之後，第三次擔任東道主，別具意義。深圳是一座「面向未來的城市」，讓來自不同經濟體的領導人及企業代表來到這裏，本身就在傳遞一個信息：各方應當放眼未來，而不只是重複討論過去的問題。

此外，王驍指出，儘管國際關係強調各主權國家及經濟體之間的平等，但現實中，不同經濟體的實力與國際影響力確實存在差異。他認為，中國作為本屆APEC東道主，具備足夠的國際分量，讓各方在深圳討論具有實質意義的問題，而不只是參加一場例行會議。

三方會晤能達成甚麼成果？

「能坐下來談」已是歷史性跨越

對於外界期待三方會晤達成甚麼具體成果，王驍持審慎態度。他指出，大國外交往往受到各自國內政治及政策需求影響。中國希望推動更開放的貿易與和平合作，但美國及俄羅斯同樣面對各自的內部問題，這些問題並非一次領導人會晤就能解決。

因此，他不傾向為會晤預設具體成果，也不認為必須達成某項結論，才能證明會議成功。「我覺得最有價值的是能不能坐下來談，之前坐不下來談，我覺得現在能坐下來談，這已經是一個歷史性的跨越了。」

美國中期選舉後變數增加 王驍：不要把國家擬人化

至於美國中期選舉結果會否影響未來中美關係，王驍認為，接下來將出現「大量變數」。

他指出，當前國際外交的一個重要變化，是不同國家及政治力量的立場愈來愈分散。過去中國面對的外交挑戰，可能更多來自以美國為核心、相對一致的西方政策，但近年即使在西方陣營內部，各國也未必有相同的利益和立場。

同樣，美國國內也不是只有一種聲音。「我一直跟大家分享的觀點，就是不要把國家擬人化。」王驍指出，在分析美國對華政策時，不能只關注特朗普個人的決定，而應進一步辨別不同政策背後代表哪些政治及經濟利益集團。

他認為，美國內部不同利益集團之間，既可能存在合作，也可能在其他議題上互相對抗，很難簡單區分為朋友或對手。對中國而言，這意味著未來需要面對的不是某一名美國政治人物，而是多股相互聯繫、又存在利益衝突的政治力量。

王驍最後強調，面對這種複雜局面，需要有更多分析與冷靜判斷，不能被短期事件或情緒推著走。