甘肅馬拉松｜21名越野高手魂斷賽道　兩岸商業至上慘劇重複犯錯？

撰文： 荀文若 最後更新日期： 2021-05-26 19:00

2021年5月22日，一場在甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區舉行、有172名選手參賽的「黃河石林山地馬拉松百公里越野賽」發生嚴重傷亡事故，計有21人遇難與8人輕傷。雖然天氣驟變等氣候因素，是奪去死者性命的重要原因，但若主辦方與地方政府事前能做更完善的「超前部署」，或許就不會發生如此重大的慘劇。

救難人員在馬拉松事發區域展開搜救。（新華社）

回顧過去，2015年發生在台灣知名水上樂園「八仙樂園」的粉塵氣爆案，也造成了15條人命、以及499人嚴重燒傷的結果。兩件事情雖然一是路跑、一則是水上派對活動，看似八竿子打不着邊，但就其背後因素，同樣過度的商業化、以及業者、場地方與地方政府的缺失，其實相當類似。

與台灣一樣，近年來中國大陸的馬拉松活動十分盛行，2014年，大陸國務院推出《關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》後，體育總局旋即取消了「羣眾性和商業性」運動賽事的審查，隨後馬拉松賽事數量即爆增。據統計數據顯示，2019年全中國大陸的馬拉松賽事逾1,800場，範圍橫跨31個省市，參加人次也超過了712萬。

在這背後，許多主辦方與地方政府，越來越從經濟效益看待馬拉松賽事。當大陸整體經濟實力提升，人們越來越「有錢」後，相對來講也就更注重自身的健康，因此路跑活動、上上健身房成為時下新貴熱中的項目，這是一個新常態，確實也沒有什麼不好。

然而，越來越多人投入相關活動後，嗅覺靈敏、卻只在乎經濟收益的各主辦方、公關公司與地方政府，大都只是希望通過多舉辦相關賽事吸引選手參與賺取報名費，又可以當作贊助商的免費宣傳廣告，再者也能帶動當地消費、活絡經濟，對相關單位來説「有益無害」。

但賽事越來越多，準備工作與後勤補給、醫療預防等卻沒能夠相應提升。以此次的甘肅慘案為例，比賽當天雖然突然出現極端天氣，但根據當地居民描述，近期的天候變化每日都差不多，但活動組織者卻沒有先預期天氣可能的變化以保護參賽選手；況且，活動也未強制要求或提供選手保暖裝備，補給站數量也十分不足。

這就顯示出，主辦方希望以最小的成本支出，達到最大的獲益，因此該做的準備事項沒做，只抱持着因循苟且的心態認為「慘事不會發生在我身上」，結果就是悲劇發生，旁人無力阻絕，造成如此嚴重的傷亡。

台灣的八仙塵爆案亦然。一來，當時主辦方宣稱，其提供的色粉成份為玉米澱粉及各種食用色素，是「食用級」，卻從未提及粉末「防火性」如何；二來，意外發生後現場人員滅火知識不足、使用二氧化碳滅火器滅火，造成火勢加劇；再者，沒有規劃逃生動線，造成現場混亂，救護車甚至須與人爭道；更重要的是，主辦方只以租金共新台幣90萬元承租，但活動估計約有4,000餘人參加，以每人門票新台幣1,000元至1,500元來算，可説是暴利滿滿。

在八仙塵爆事件中，除了不幸罹難者外，還有許多全身嚴重燒燙傷的傷患。 （新北市政府新聞局供圖）

可以説，越來越多的類似活動，都是建築在社會經濟情況好轉後所萌發而出，但也使得純粹以收益為考慮的不肖業者、地方政府等得到獲利的蹊徑。如今中國大陸體育總局已緊急召開「全國體育系統加強賽事安全管理工作會議」，習近平與李克強等大陸領導人也十分關注，大陸民間馬拉松與其他運動賽事或將迎來另一番的整改；而在八仙塵爆後，台灣有關方面也提高了保險額度、並規定特定活動需提交安全管理計劃等，希望能避免慘事再度發生。

若能有更多的事前準備與超前部署計劃，必然可以降低事故的發生或減少傷亡，更重要的是主辦方與地方政府必須拋棄「唯利是圖」的錯誤觀念，否則難保憾事不會再重演。