圖輯｜60個上海解封感人瞬間！遊人滿街車聲吵　民眾：竟如此可貴

今年的兒童節（中國兒童節為6月1日），對於上海人來說格外特殊。經歷了兩個月的封控，這天，上海終於重啟。有人早上被久違的車流聲吵醒，對這樣的喧囂竟然不太習慣。



有人特意去乘了首班地鐵，從浦東坐到浦西，再一路坐回來。有人時隔60多天第一次走出小區、回到辦公室，發現花草已經枯死，日曆還停在3月的那一頁。有人驅車十幾公里，一早就去養老院接回了多日不見的父母，一家人總算等來團聚。

我們用60張照片，記錄下這不平常的一天。生活在回歸。咖啡館門前大排長隊，理髮店生意火爆，網紅景點又擠滿了拿起手機拍照的人。所有我們熟悉的、熱愛的、想念的，都在逐漸甦醒。

60個暖心瞬間 人擠人從未如此親切可愛（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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零點的外灘 終於又嚐到堵車的苦

對於上海人來說，昨晚注定是無眠的一夜。很多人都選擇直奔外灘，見證零點。一路汽車轟鳴。延安路高架，進入外灘的路口甚至足足堵車40多分鐘。外灘早早熄滅了燈光，雖然沒有往日璀璨，但卻比任何時候都更讓人熱淚盈眶。從來沒見過東方明珠、萬國建築群在一片黑暗中的景象，每個人都拿起手機和相機拍照。封控兩個多月後，看到鐵柵欄拆除的江堤，大家終於鬆了一口氣。一隻小野貓蹲在步行道上，顯然被突如其來的人潮嚇壞了，一動都不敢輕易動。大概在過去的2個月裡，它在這裡自由慣了，現在反而迷亂了。

外灘的喧囂回來了 繡球花也開了

白天的外灘也恢復了往日的喧囂，每個路口都有交警維持秩序。很多自嘲著「去外灘打卡會被開除上海戶籍」的上海人，解封第一站還是選擇了這個俗套的地標，紛紛和對岸霧靄中的陸家嘴三件套合影。以前不喜歡這裡遊客多、人擠人，現在重新回到車水馬龍中，只覺得親切可貴。封控前，外灘開的花還是鬱金香。如今再相見，已經變成了夏日繡球。在停滯的日子裡，自然萬物仍在繼續生長，四季從來不會失約。

在梧桐區逛一圈，你才能明白為什麼現在是上海最美的季節。陽光透過層層疊疊的梧桐樹葉，灑下一地的斑駁。人們在樹下慢跑、騎車、遛狗，生活悠然自得。很多人剛走出家門的第一件事，就是到路邊的露天理髮攤剪個頭髮。這大概會成為日後再也難以見到的奇景。咖啡店門前又排起了長隊。武康大樓下，時髦男女和長槍短炮也都悉數回歸。一切都和往常別無二致。但就像村上春樹在《海邊的卡夫卡》中說的：「從沙塵暴中逃出的你，已不再是跨入沙塵暴時的你。」

熟悉的徐匯濱江 遛娃、遛狗、滑板

徐匯濱江已經回復到疫情前的樣子，遛娃、遛狗的人擠滿了西岸。正值兒童節，孩子們在草坪上盡情撒歡。龍美術館前，又有了滑板少年和滑板少女，為這片街區帶來活力。關閉了兩個月的咖啡館準備復工，店員正在清掃門前堆積的厚厚一層灰塵和落葉，準備迎接嶄新的開始。

陸家嘴難得靜謐 更有生活氣息

相比之下，陸家嘴顯得冷清了一些。可能因為很多公司的業務還沒有完全轉至線下，地鐵站和寫字樓之間，來去匆匆的上班族並不多。但江邊隨處可見晨練的居民，路上的車流量也明顯增加，提醒著人們正常生活的回歸。國金中心的店鋪全都開了，比起奢侈品店，樓下的超市更受歡迎，大家終於可以在線下買到零食和飲料。餐廳和咖啡店的員工也回來了，忙著備貨、消毒、清理庫存，為堂食做準備。

前灘太古里 停車場大排長隊

前灘太古里在6月1日前就已經開放，這段時間積攢了不少人氣。地下車庫前排起了長隊，一直延伸到街邊。每戶商家都嚴格遵守防疫措施，安排了保安或店員在門口，耐心地指導大家掃場所碼進入。星巴克不能堂食，人們就坐在附近的台階上，盡情享受初夏的浪漫。這個特殊的兒童節，對上海來說，意義遠超過了「節日」。