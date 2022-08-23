柬埔寨詐騙︱「台灣同胞即中國公民」　海外台人「保命神器」曝光

台灣年輕人受高薪誘騙到柬埔寨工作，卻陷入囚禁、毒打、性侵，甚至是器官販賣等慘況，至今仍令社會為之揪心。雖有民間人士和組織營救，也有立委救援，但官方束手無策，連失聯、失蹤具體數字都說不清楚，台行政院長蘇貞昌稱「只有」120位失聯，與一般認知和感受落差太大，引起爭議。日前大陸官方連番表態出手相救，更令事件背後的政治波濤湧上台面。



吳釗燮把矛頭指向一帶一路「遺毒」

該事件之所以在台灣連日延燒，受關注程度還遠高於解放軍圍台軍演，主因在於對一般民眾來說多少「感同身受」，就算知道許多受害者明知是去替詐騙集團工作仍不顧一切前往，但眼見身處絕境的證詞不斷傳出，過去強調「人權」以及宣揚「新南向」政策的民進黨政府卻拿不出應對辦法，使得社會的不滿與憤怒正在快速升温。人們一方面氣憤於詐騙集團與人口販運的可惡，另一方面也擔憂要是自己或親友在海外遇到危險，官方卻無力伸援時該如何是好。

正當「賣豬仔」的恐懼與怒火在社會蔓延時，台「外交部」部長吳釗燮語出驚人，反指柬埔寨詐騙是中國大陸一帶一路的「遺毒」。《香港01》記者向綠營人士側面了解，台灣主管機關內部不乏主張柬埔寨案件「其實並不嚴重」的論調，認為不過是中國大陸對台「認知作戰」的一環，希望民眾不要過度恐慌。

此外，台「外交部」日前也和被視為詐騙案「吹哨者」的YouTuber「好棒Bump」槓上，指其「以訛傳訛」、「誤導國人」，還有綠營黨工與側翼人士對「好棒Bump」發起各種網路批評和攻擊。「好棒Bump」從而不得不請曾受其救援的被害人林姓男子出面作證澄清，指其受困杜拜期間曾向台灣辦事處求助，卻遭到漠視拖延，還要受害者「自己想辦法」，抨擊台灣官方毫無作為。

從目前曝光的已救援案件來看，大多是家屬想辦法透過各種管道自籌贖金請求對方放人，有的則是當地以中國大陸人士為主的民間救援組織提供援助，儘管有台灣立法委員飛赴當地，但由於雙方沒有邦交等官方關係，立委也只能走民間談判的方式救人。受害台人與家屬「坐困愁城」，台灣執政黨再度搬出「一切都是阿共仔陰謀」的「反中牌」出來轉移焦點，既救不出人、又擋不住猖獗的詐騙人蛇集團，反而讓人看破手腳。

官方表態解救「台灣省籍中國公民」

在此困境之下，台灣社會出現不少聲音開始正視官方拒絕接受「一中」而帶來的苦果，認為北京與柬國和緬甸外交關係友好，兩岸卻因為官方管道冰封，不只「兩岸共同打擊犯罪機制」停擺，也無法尋求北京出面協助。有台灣資深媒體人在節目就說，蔡英文政府對此無能為力，「只有中國才能解救在柬埔寨的台灣同胞」。

中國駐柬埔寨大使館發出公開信，稱台灣同胞就是中國公民，可以向中國大使館求助。（中國駐柬埔寨大使館微信公眾號）

事實上，中國大陸外交部發言人汪文斌在8月18日例行記者會上，被問到台港均出現有人在柬埔寨和泰國失聯一事時，表示「中國駐外使領館正積極查找並解救相關人員」，還說中國政府全力維護包括香港同胞和台灣同胞在內的海外中國公民安全與合法權益。國台辦發言人馬曉光在隔（19）日接力表態，指「台灣同胞是中國公民，維護台灣同胞合法權益是我們的職責所在」，並呼籲「在海外的台胞遇到什麼困難，都可以及時聯繫中國駐外使領館尋求幫助。」

其中最為人矚目者，當屬中國駐柬埔寨大使館8月20日發出《致在柬台灣同胞的一封信》，標題直白強調「台灣同胞就是中國公民，有困難請找中國大使館」，文中還罕見地使用「台灣省籍中國公民」一詞，指在柬埔寨無論是接種新冠疫苗的「春苗行動」，還是解救遇困同胞，「從來都是一視同仁予以重視」。文末還附上中國外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心電話，以及駐柬使館和領事辦公室的保護與協助電話。

消息傳到台灣之後，輿論第一時間的反應並不難以想像，有媒體就評論中國大陸又來對台灣「吃豆腐」了。就像俄烏戰爭爆發之初，陸方宣佈持台胞證的台灣人可以搭乘撤僑專機，台灣方面對此冷嘲熱諷，以「操弄政治宣傳」作為駁斥。不過究竟是不是「吃豆腐」？恐怕只有在海外需要急難救助的台灣人才能「冷暖自知」。

有別於「中華人民共和國護照」，台灣人在海外可向大陸使領館申請「中華人民共和國旅行證」，以供緊急情況使用。（新華社）

「中國旅行證」成海外台人保命神器

台灣著名的網路論壇「Mobile01」早在2013年就出現一篇熱門帖子，提問「台灣人在海外旅遊遇到危難，去中國大使館求助會被受理嗎？」吸引了相當多海外台人留言分享經驗，答案幾乎一面倒都是「會」，只有少數人認為這個做法是踩進中共對台「統戰」的「陷阱」。

不少看法回應，顧全生命比政治意識形態更要緊，海外台人圈還流傳著「小事找台北經文處（經濟文化辦事處），大事找中國大使館」的說法。一些台灣網友提及身處海外遇到緊急情況，雖然沒有台胞證也沒關係，只要找大陸駐外館處申請「中華人民共和國旅行證」，一證在手宛如「救命神器」。類似的情況，在大陸網壇「知乎」也有兩岸網友討論過。

據了解，近年包括利比亞戰亂、紐西蘭地震、日本洪災等天災人禍，中國大陸都曾對當地台灣人伸出援手。而2019年11月北京出台《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（又稱「惠台26條」），其中第14條就明確「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」，當時在台灣即引起話題，台「外交部」更義正詞嚴地回應「領事權與中國無涉」。

台灣人遭詐騙受困海外案件頻傳，台「外交部」部長吳釗燮8月20日表示，「柬埔寨事件是中國一帶一路政策遺毒，中國詐騙集團害台灣國人受難」。（資料圖片）

繞開一中主張脱鈎保護不了海外台人

當然，在中國大陸啟動的統一進程上，「融合發展」或「融台」的一項重要原則，便是給予台灣人比照大陸居民的「同等待遇」。同時強化台灣人的「中國公民」身份，以進一步強化「台灣是中國一部分」的主權宣示與具體舉措，對內包括「中華人民共和國台灣居民居住證」的開放申領，對外則突顯對海外台灣人的領事保護與協助工作。

站在「台獨」立場，或者是主張兩岸「主權互不隸屬」的民進黨政府，自然界定大陸的做法是侵犯「台灣」或「中華民國台灣」的「主權」，輿論上自然也會出現大陸對台「吃豆腐」的不適心態。不過，哪怕先不論兩岸「一中」的歷史與法理，外交和軍事都是政治的延伸，就像前些日子解放軍「抵近台灣」的軍演，同樣具有主權象徵意義，但台灣官方除了喊話北京「理性自制」之外，實質上基本無力也無能以對。

到了國際場合，更明顯可以看到，台灣官方的「一邊一國」或「台獨」立場，非但無法把台灣的國際空間打開，反而讓路越走越窄，繞不開「一中」的政治現實，而且對於身處險境的台灣人民更是無計可施、力有未逮。蔡英文政府2016年上台後為了讓兩岸「脱鈎」而力推的「新南向」政策，光是枱面上的相關預算就超過了新台幣250億元，可是當台灣年輕人求職受騙淪為「豬仔」時，除了動動嘴巴推卸責任到中共身上之外，兩岸關係惡化的後果正在湧現，到頭來連自己的人民也保護不了。

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