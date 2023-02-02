政治高地・廣東｜黃坤明如何再造一個「新廣東」

黃坤明接替當選政治局常委的李希出任廣東省委書記至今，雖然各方面活動頻密，但最為引發關注的動向，還是春節開工首日在全省高質量發展大會上的講話。不同於其他地方大員在拼經濟、優化營商環境方面的就事論事，黃坤明的講話則花了更多篇幅重拾與召喚讓很多人記憶猶新的廣東精神。

什麼是廣東精神？黃坤明在講話中提到，改革開放之初，廣東以「敢為天下先」的擔當「殺出一條血路」，率先改革開放，率先創辦經濟特區，在大家共同努力之下，取得舉世矚目的發展成就，完成了從經濟相對落後農業省份到全國第一經濟大省的驚人跨越。往事越千年，是先賢先輩逢山開路、遇水架橋，造就了今天的廣東。這其中，有一代代敢闖敢試的廣東人下南洋、渡重洋，在異國他鄉開闢了新天地，也厚植了廣東「僑」的優勢；有一批批心懷夢想的奮鬥者，「孔雀東南飛」，在南粵大地拼搏創業、安居樂業。

作為中國的南大門，廣東改革開放以來的成就依託於敢闖敢幹、敢為天下先的廣東精神，所以要想「再造一個新廣東」，也必須重拾這樣的精神。黃坤明的講話也談到，「從外部看，我們現在又面臨你追我趕的激烈競爭，這個時候，躺平不可取、躺贏不可能、奮鬥正當時。」「如果廣東是慢步或者原地踏步，不敢迎難而上，不願放開手腳大幹一場，我們心裏應當感到不安。」「廣東人民勤勞樸實、向上向善，廣東干部思想解放、開拓進取，廣東企業敢於創新、百折不撓，這是我們的優秀品質，更需要在推動高質量發展中充分彰顯。」「要想方設法把群眾的積極性創造性調動起來，引導每個人、每個企業都積極投身進來，有動力去想去試、有信心去闖去幹。」

深圳蛇口工業區，「時間就是金錢,效率就是生命」標語牌被豎立在時間廣場上。（資料圖片）

此外，黃坤明講話也談到了廣東面臨的挑戰，「廣東人口數量多、資源約束緊，提高發展平衡性和協調性的任務又很重，不可能繼續拼土地、拼價格、拼勞動力，對這個問題，全省都要有清醒的認識。」「面對百年變局中更多逆風逆水的外部環境，廣東如何化危為機、行穩致遠；面對新一輪科技革命和產業變革深入發展，廣東如何搶佔先機、贏得主動；面對轉變經濟發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的重要關口，廣東如何率先突破、示範引領；面對推進中國式現代化新的更高要求，各地各單位的思考謀劃是否切合實際，工作的體制機制是否科學可行，黨員幹部的素質能力、精神狀態能否跟得上；面對日益激烈的市場競爭，我們的企業能不能練好內功、提升核心競爭力，有沒有力爭上游、趕超一流的骨氣與志氣，這些的關鍵就在於我們推動高質量發展的謀劃、擔當與作為。」

省委書記發出總動員令後，廣州、深圳、佛山等地很快響應，不僅省內21個地市的市委書記以及多個政府部門主要負責人立下「軍令狀」，且在行動層面處處可見抓項目、忙生產、促投資、拼經濟的景象。1月29日，廣州舉行2023年第一季度重大項目開工簽約活動，共開工、簽約項目超460個，總投資超6800億元。同日，深圳舉行高質量發展大會，志在「幹一流，當先進，爭第一」「打造更具全球影響力的經濟中心城市和現代化國際大都市」，此外，深圳2023年首批啟動的新開工項目共266個，總投資約3295.3億元，年度計劃投資約535.6億元。與此同時，佛山召開市委經濟工作會議，20個重大項目現場簽約。珠海也積極推動重大項目建設，計劃安排510個重點項目，年度計劃投資超過1000億元。

據《上海證券報》披露，廣東全年將安排省重點項目1530個，總投資約8.4萬億元，年度計劃投資1萬億元。其中，100億元以上規模的項目達205個，50億元至100億元規模的項目有152個，囊括基礎設施工程、產業工程、民生保障工程共三大行業。另據廣東省省長王偉中透露，廣東即將出台《關於新時代廣東高質量發展的若干意見》，就是要持續釋放抓高質量發展的信號，創造有利於激發新動能的政策環境。廣東將按照「三年工程瞄準兩年幹」要求，掀起新一輪大招商、招大商熱潮，全力拼項目、拼經濟、拼發展，形成百舸爭流、千帆競發的態勢，努力在高質量發展上闖出一條新路來。

設於廣州南沙創享灣的服務中心（廣州南沙粵港合作諮詢委員會網頁圖片）

從改革開放初期的「殺出一條血路」，到今天的「闖出一條新路」，如果說廣東早期的發展與崛起得益於得天獨厚的地理優勢，尤其是瀕臨港澳，以及「特殊政策、靈活措施」，那麼到了今天，廣東同樣有着重大機遇。黃坤明在講話中也提到，「中央接連賦予廣東建設粵港澳大灣區、深圳先行示範區和橫琴、前海、南沙三大平台等重大機遇，部署建設大灣區國際科技創新中心、綜合性國家科學中心和高水平人才高地，還有鵬城實驗室、廣州實驗室、廣州期貨交易所、華南國家植物園、深圳『國際紅樹林中心』等重要項目。」

廣東能否抓住機遇，能否再造一個新廣東，關鍵取決於能否再次解放思想。2016年5月，時任廣東省委副書記、深圳市委書記馬興瑞在接受媒體採訪時談到深圳迫切需要進行的「五破五立」，不失為對整個廣東敲響的警鐘：進一步破除「老框框、老套路」的重重束縛，樹立敢破敢立的開拓精神；破除盛名之下、志得意滿的安逸心態，樹立居安思危的憂患意識；破除「為官不為、當官做老爺」的消極狀態，樹立捨我其誰的擔當精神；破除「差不多、過得去」的粗放思維，樹立精益求精的較真精神；破除「光說不練、做而不實」的漂浮作風，樹立一抓到底的實幹精神。

這樣的「破」與「立」，無疑是廣東接下來進行二次改革開放必須面對的課題，也是黃坤明從中宣部長任上調任廣東的深層用意所在。