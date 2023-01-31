胡鑫宇案｜屍體於國家糧倉而非「樹林」發現　公關危機如何形成？

江西上饒鉛山縣15歲中學生胡鑫宇在學校內離奇失蹤，警方及救援人員3個多月來在當地進行地氈式搜索，豈料在周日（29日），胡的遺體最終竟然在學校旁邊的國家糧倉被群眾發現，情節之離奇震動整個內地社會。



顯而易見的是，民間輿論反映了對當地政府的不信任，一場巨大的公關危機已然形成。撇除胡鑫宇事件在此前的爭議，追溯這幾天事件爆炸性的發展，可以發現公關危機始於一份短短的通報。



發現胡鑫宇遺體的糧倉（點圖放大）：

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當地官方在1月29日發布的通報內容不長，其中的重點為遺體發現的位置，通報稱「在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體」。

金雞山其實即為涉事學校僅一牆之隔的後山，由於通報未明確指出發現遺體的具體地點，各大內媒立即以地圖軟件計算金雞山與學校的最短直線距離，紛紛以「直線距離不足百米」、「步行僅需5分鐘」作為重點報道，有些內媒更稱兩者距離僅約60米。

輿論頓時為之震憾，質疑為何過去多次的地氈式搜索竟然也找不到胡鑫宇，胡最終竟然現身在學校的後山，然而這不過是公關危機的開端。

是樹林還是國家糧倉？

在30日，胡鑫宇的母親李女士透露，胡鑫宇的遺體其實是在一個「儲糧倉庫」被發現，還講了很多官方通報沒有的內容，包括遺體「用鞋帶上吊著」，已經腐壞，幾乎是「骸骨」，僅頭顱形狀勉強能看出是兒子。當時遺體身上只穿著一件外套，看起來前後是反著穿的。

搖搖欲墜的公信力再次受到重擊，網民對此毫不留手：「我是失憶嗎？昨天說樹林今天說糧倉」、「編，繼續編」。

事實是糧倉位於金雞山之中，內媒對於屍體的確切位置有不同說法，有的說是糧倉附近的樹林，有的說是糧倉院內，不管真相如何，官方通報所講的「金雞山區域樹林」明顯有避重就輕的感覺。一般人看到「樹林」二字，大概都會以為屍體是在一片雜亂的樹木中被發現，後來得知可能是在糧倉，怎會沒有受騙的感覺？怎會不懷疑當中有隱情？

官方在通報中語言含糊，傳媒的報道就如刀鋒般割破真相，同時也割破地方政府的公信力。之後內媒更揭發該糧倉放置的是國家儲備糧，管理嚴格，有人留守。

對於官方通報對糧倉隻字不提，內媒《上游新聞》採訪的知情人士稱：基於糧倉是特殊單位的考量，沒法直接寫明，所以官方只寫了金雞山區域樹林。

應盡早公布案情細節

這次事件的公關危機當然不止於屍體的位置一事，但由此已可窺見民眾不願信任地方政府的原因。地方政府面對重大案件時，理應盡早公布案情細節，而非由媒體化身偵探破案，任由公信力被一篇又一篇的報道摧殘。

紙不會包得住火，有些事實最終都會揭穿。由官方自己公布，還是由媒體揭曉，兩者的後果有天壤之別。