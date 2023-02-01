政治高地・上海｜陳吉寧的重大使命：排頭兵和先行者

近日，中國各主要城市2022年經濟數據陸續發布，GDP十強城市落定。據各地統計局發布的數據，2022年，GDP排名前五名的城市為：上海（44652.8億元）、北京（41610.9億元）、深圳（32387.68億元）、重慶（29129.03億元）、廣州（28839億元）。對比2021年城市GDP排名，重慶超過廣州，成為中國經濟「第四城」。

作為GDP排頭兵的上海，無疑是中國最國際化和現代化的城市。2022年3月開始，上海因Omicron襲擾進行為期兩個月的封控，不僅嚴重衝擊供應鏈產業鏈，同時也加劇了外界對於中國經濟的擔憂，公眾的預期和信心隨之降至谷底。時下，雖然中國整體正在走出疫情，但上海疫情帶來的陰霾仍在，上海真的是一座國際化和現代化的城市嗎？這是留在很多人心裏的疑惑。

中共二十大上，原上海市委書記李強躋身常委序列，並將於今年兩會正式接班李克強，出任總理。與此同時，58歲的陳吉寧則當選政治局委員，晉升副國級，隨後接替李強出任上海市委書記。2022年10月28日，上海市召開全市領導幹部會議，李強在該會議上對陳吉寧的評價是，「（陳吉寧）先後擔任中管高校、國家部委、直轄市主要領導，領導經驗豐富，有國際化視野和前瞻性思維，改革創新意識和推動發展的能力強。」陳吉寧則表示，要「加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市」、「當好全國改革開放排頭兵、創新發展先行者。」

陳吉寧曾被認為是中國環保領域具有人本主義精神的官員。（視覺中國）

回看陳吉寧履歷，有國際化視野和前瞻性思維、推動發展能力強的確有目共睹。1998年陳吉寧回歸清華大學任教前，曾旅英十年，獲得英國帝國理工學院博士學位，博士畢業後，1994年12月至1998年在該校任助理研究員。先知先覺的陳吉寧在彼時就意識到了跨學科和複合知識結構的重要性，並受到科學技術和社會科學的訓練。而當陳吉寧2015年1月卸任清華大學校長出任環境保護部黨組書記之際，恰是中國各地霧霾最為嚴峻的時期，待到2017年陳吉寧卸任環保部部長職務轉任北京市長時，中國的藍天保衛戰已經取得實質成效。

出任上海市委書記之後，陳吉寧的數次公開活動和講話均圍繞國際化、現代化的雙重使命展開。出任上海市委書記不足一周後，陳吉寧在上海宣講二十大精神，已經亮明態度——「拿出行動方案，着眼全局、敢為先鋒、勇於探路。」2023年1月9日，二十屆中央紀委二次全會電視電話會議上海分會場發言中，陳吉寧仍不忘強調全面從嚴治黨的最終目標，是「為上海當好改革開放排頭兵、創新發展先行者提供堅強保障。」

1月28日，當中國各地都在召開「新春第一會」之際，爭當改革開放排頭兵、創新發展先行者的上海也不例外。當天，陳吉寧專題調研上海改革開放工作，坦言「新徵程上，上海承擔着繼續當好改革開放排頭兵、創新發展先行者的重大使命」、「拓展國際視野，進一步深化高水平改革開放，敢為開路先鋒、先行示範引領、勇於突破攻堅，為上海加快建設具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市提供堅實支撐。」

2022年5月20日，在上海新國際博覽中心方艙醫院出院口，醫務人員給患者送化濕敗毒顆粒。（人民日報健康客戶端）

使命明確之後，就是行動和落實。兔年春節開工首日，上海召開2023年全市優化營商環境建設大會。同日，《上海市加強集成創新持續優化營商環境行動方案》印發，實施195項任務舉措。次日，《上海市提信心擴需求穩增長促發展行動方案》發布，出台32條政策措施，着力穩預期提信心、着力階段性助企紓困、着力推動高質量發展。

比如為促進汽車、家電等大宗消費，《行動方案》對個人消費者今年6月底前置換購買純電動汽車的給予每輛車1萬元財政補貼，對消費者購買綠色智能家電給予支付額10%、最高1000元一次性補貼。此外，在「助企紓困行動」部分，《行動方案》明確，自2023年1月1日至2023年12月31日，全面落實增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策。而在「恢復和提振消費行動」部分，提到要「對具有市場引領性的創新業態、模式及創意活動和對消費市場增長有突出貢獻的企業適當予以支持，每年獎勵上線為零售企業100萬元/家、餐飲企業50萬元/家。」

在優化營商環境建設大會上，陳吉寧的講話圍繞「市場化、國際化、法治化」展開，具體來說，「要緊緊圍繞市場化、法治化、國際化方向，切實抓好優化營商環境行動方案各項任務舉措的落實。把世行新指標體系作為優化營商環境重要參照系，在全面分析研判基礎上充分吸收借鑑，從自身發展階段和需求出發，堅持問題導向，自主推進各項改革。要着力提升營商環境法治化水平，使法治成為上海核心競爭力的重要標誌。加快對政策文件的制定清理，加強一致性評估，倒逼事項精簡和流程優化。落實『法定職權必須為、法無授權不可為』的法治要求，持續清理各類具有審批性質的管理事項，堅決消除隱性壁壘。加快清理模糊性兜底條款，完善各領域自由裁量權基準制度，確保政策的清晰性和可預期性。」

對上海乃至中國各地致力於優化營商環境的地方來說，喊破嗓子不如甩開膀子，落實法治要求、「確保政策的清晰性和可預期性」，是重中之重。上海作為GDP的排頭兵，既是全國高質量發展的標杆城市，也是切實優化營商環境最合適的先行者。因為「上海不只是上海人的上海，也是中國人的上海，對中國經濟社會發展的重要性無可替代，甚至會影響國際經濟的大局。」而這，不僅是陳吉寧的重大使命，也是上海走出疫情陰霾的現實路徑。