蔡英文馬英九外訪撞到正　看台灣「和美」、「親中」兩條路線

3月底的台灣註定不能平靜，總統蔡英文出訪中美洲，過境美國訪問的時程安排，竟和前總統馬英九到中國大陸的祭祖之旅撞到正！（編按：馬英九已在27日抵達大陸訪問，蔡英文於29日啟程出訪中美洲期間，過境美國）



作者：吳振南（馬來西亞與台灣專欄作家）



雖然從雙方的說詞看來，這個火星撞地球的情形不過是巧合而已，可是不管台灣民眾願不願意，這麼兩場出訪活動，已在東亞搭建起一個強權在地緣政治上的鬥爭大舞台。

恐怕這個月底，國際媒體都會用美中對抗的放大鏡，仔細觀察和解讀兩人在美國和中國的一舉一動，以及這些動作對台灣內部民情輿論，及其在國際社會的觀感和影響。

若再考慮到美中兩國目前這種高度敏感的關係，如先前出現一個高空氣球，就能把雙方高層互訪安排打掉的對峙狀況，蔡馬兩人這一高敏感的行程撞期，也不無可能讓目前稍為平穩的台海局勢再掀波瀾。

姑且不論台海會否因此再度緊張起來，蔡馬兩人的出訪安排，折射的正是目前台灣朝野政黨的兩岸政策論述思路，是兩個截然不同的方向。

蔡英文訪美，一方面固然是她八年總統任內的畢業之旅，另一方面，也是在美國的印太戰略下，雙方高層利用更多互動，以建立各種合作關係的安排。從這個角度出發，蔡英文訪美反映的，其實正是民進黨的兩岸安全思考，即認為只有採取完全傾向美國的政策立場，才能換取美國用武力威懾遏制中國大陸武力犯台的意願，達到保存台灣的目的。

馬英九在南京中山陵的書法室寫下「和平奮鬥，振興中華」八字。(馬英九辦公室提供)

反之，馬英九訪大陸，則是在去年美國眾議院議長佩洛西訪台引起台海危機後，在兩岸政府互信薄弱、和平局勢搖搖欲墜的情形下，國民黨持續加強與中國大陸和中國共產黨方面的聯繫，增加互動，以期可以利用對話的方式，來維繫台海和平這一政策思路的延續。也就是說，國民黨的兩岸政策，更注重與中國大陸建立對話管道與交流往來，希望在兩岸之間經營出和平相處的友好關係。

現階段這兩個「親美保台」或「和中保台」路線，其實和過去兩黨的兩岸政策，也已經有了不小的修正。

在去年台灣縣市長選舉前，民進黨的兩岸政策，強調的並非只有親美，而是在親美之外，還會高舉「抗中」的旗幟；換句話說，除了積極配合美國的政策外，民進黨政府當時的兩岸操作，還經常會主動對中國大陸進行一些對抗。例如在冠病疫情期間，兩岸間的跨境防疫規定，往往比針對國際上其他國家都來得嚴厲，雖然當時民進黨政府的理由是因為中國大陸的資訊不透明。但會有這樣的施政操作，其實還是跟民進黨政府不怕得罪中國大陸的「抗中」意識有關。

佩洛西訪台：2022年8月3日，佩洛西與蔡英文會晤（蔡英文IG）

一直到去年選舉大敗，賴清德接任民進黨黨主席後，所提出的選舉檢討中，就發現當台海面臨戰爭陰影時，民眾對執政黨的「抗中」策略就有了疑慮，這也是選戰失利的原因之一。因此，從強調抗中轉為強調親美，就成了民進黨目前施政的方向。一個很好的觀察例子就是，從本月起，兩岸恢復飛機直航的航班，不再卡住兩岸交流，當然也就表示民進黨政府的「抗中」旗幟已收起來了。

當然也不能排除，在蔡英文訪美時，有可能出現一些意外的安排，衝擊到兩岸關係。例如美國副總統哈裡斯會在紐約與蔡英文見面的傳聞，一旦成真，民進黨或許就只能重新回到「抗中」的老路上。

在國民黨方面，過去在馬英九政府時代，強調的不僅是「和中」，也同時強調兩岸政策下的「親美」態度，問題在這樣的政策思路，在這幾年國際地緣政治轉變成美中對抗格局後，已不切合實際。

美中關係是當今世界上最重要的雙邊關係之一（Reuters）

與此相反的是，「和中」卻慢慢地會和「懷疑美國（疑美）」更契合。一如國民黨的競選總統大熱門人選、新北市長侯友宜在今年新年大清早的升旗典禮時「不做強國棋子」的說法，就被民進黨在內的許多人解讀為「疑美論」。

不過，國民黨內事實上也有眾多親美的政治人物或派系，因此就算「和中」和「親美」再怎麼互相排斥，還是會有人堅持提出「和中親美」的兩岸論述路線，只是提歸提，這些國民黨人也必須體認到，在現有的國際局勢下，一旦選擇「和中」，再想要來操作「親美」，恐怕只能是一廂情願的想法而已；尤其在兩岸恢復直航和交流後，「和中」會愈加易得，「親美」卻是難上加難。

無論如何，蔡馬兩人撞期的外訪，勢必可讓人進一步觀察，民進黨的「親美」保台和國民黨的「和中」保台兩岸思維，是如何運作的。與此同時，這恐怕也是一個不錯的時機，讓台灣選民可以好好思考一下，究竟這兩種不同的兩岸論述，何者更為符合台灣的利益。

馬英九大陸行人氣高，沿途都有民眾跟隨拍攝：