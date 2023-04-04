沒一隻雞活著離開廣東？　全省年食8億隻雞還承包港人每日75%供應

廣東人愛吃雞全國聞名，網友調侃說，「沒有一隻雞可以活著離開廣東」。那麼，廣東人一年要吃多少隻雞，你知道嗎？「無雞不成宴」，粵港澳三地飲食文化同宗同源，大灣區人對雞肉的愛有多深，你了解嗎？一起數看一隻雞如何撩動大灣區人的味蕾。

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廣東人每年要吃掉8億隻雞。（示意圖片／《Gi味俱全》節目截圖）

「無雞不成宴」 廣東人每年要吃掉8億隻雞

國家農業科創中心數據顯示，廣東餐桌每年消耗8億隻雞。據《2022廣東統計年鑑》，2021年，廣東居民人均雞肉消費量為31.42斤，佔禽肉消費量的六成以上。放在全國范圍來看，廣東人愛吃雞也是數得上名號的。

《中國統計年鑑2022》顯示，2021年廣東地區人均禽肉消費量為49.2斤，排在全國第三，是全國平均水平（24.6斤）的2倍，是北京人（15.2斤）的3.2倍、上海人（28.4斤）的1.7倍，是全國最不愛吃禽肉的青海人（7.8斤）的6.3倍。

廣東與雞的緣分早已註定，遠看廣東地圖，便形似一隻雞腿。再攤開地圖，從清遠走地雞到惠州鬍鬚雞，再到茂名懷鄉雞、肇慶杏花雞……廣東名雞可太多了。

其中，清遠走地雞又稱清遠麻雞，是《中國家禽品種志》27個優質品種之一，以體型小、肉質細嫩、皮黃脆爽、骨酥香軟而著名。1972年，美國尼克松總統訪華時，清遠雞就登上過國宴菜單，被讚為「國宴雞」。

廣東地區人均禽肉消費量為49.2斤，排在全國第三，是全國平均水平（24.6斤）的2倍，是北京人（15.2斤）的3.2倍。

不只廣東人愛吃雞，粵港澳三地文化同宗同源，飲食習慣相近，在大灣區流傳著一句話，「無雞不成宴」。白切雞、豉油雞、薑蔥雞、燒雞、鹽焗雞、豬肚雞、葡國雞……雞在大灣區餐桌上的地位可見一斑，做法千變萬化，最是講究一個「雞有雞味」。據說，因雞與「吉」諧音，大灣區人的年夜飯都會準備一隻全雞，寓意全年大吉大利。

而在目前認定的199個「粵菜名品」中，24個菜餚與「雞」有關。白切雞烹飪技藝、客家鹽焗雞製作技藝等更是被列入廣東省省級非遺。

從請客吃飯、拜神祭祖到壽宴婚宴，處處可見「雞」的身影，大灣區對「雞」的需求量頗大。

以2021年廣東人均雞肉消費量31.42斤計算，要滿足大灣區8670萬人口的需求，共需要雞肉136.21萬噸左右。假設一隻雞可提供3.75斤肉，那麼大灣區人每年大約會吃掉7.26億隻雞。

炸軟骨，整塊骨頭在口中粉碎的感覺，吃的聲音就好像維港的煙花般，真是太棒了！

做好港澳同胞的最大「菜籃子」 廣東承包港人每日75%的肉雞

廣東作為內地輸港澳食品的最大供應地，每天將包括禽肉在內的新鮮食材運往港澳，保障港澳同胞「菜籃子」安全穩定供應。

據統計，香港每天大概要消耗20萬隻肉雞，其中約15萬隻冰鮮雞來自廣東，承包了75%的分量。

另據清遠市龍頭清遠雞養殖企業、廣東天農食品集團股份有限公司供港基地的數據顯示，2021年，該基地供應香港鮮雞達數百億噸，與2020年同比增長近150%，受到港人喜愛。

一隻隻雞，從廣東來到港澳同胞的餐桌上，撩動千萬灣區人的味蕾，背後折射出大灣區從古至今地域和文化的認同，又體現了今時今日粵港澳三地的加速融合、互聯互通。