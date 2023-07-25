秦剛外長「失蹤」一月後被免職　一文看清神隱事件時間線

中國外長秦剛未有公開露面剛滿一個月，引發外界傳聞不斷。7月25日晚央視（CCTV）新聞聯播報道，免去秦剛外長一職，並由王毅接替外長一職。本文梳理了秦剛「失蹤」前後的時間線。



中國國務委員兼外長秦剛2023年6月25日，在北京會見陪同越南總理范明政訪華的越南外長裴青山。（中國外交部照片）

在上月25日「神隱之前」，秦剛的外交日程相當擁擠，在6月上旬先是在北京會見國際民航組織秘書長、又與洪都拉斯外長出席洪都拉斯駐華使館開館儀式，還接見過訪華的巴勒斯坦外長。

其後，他又於6月18日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在北京會晤。當時布林肯還邀請秦剛訪問華府繼續討論，雙方同意適時互訪。秦剛最後一次出席公開活動是在6月25日，當天他在北京分別會見斯里蘭卡、俄羅斯和越南等國的外長。

中國國務委員兼外長秦剛2023年6月18日下午與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在北京會面。

近一個月來，外界唯一一次從中國官方渠道得到秦剛的消息是在7月11日。中中國外交部發言人汪文斌當天在例行記者會上，公布由中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅出席東盟（ASEAN）外長系列會議時透露，秦剛因健康原因無法參會，但最近再沒提到健康原因。有香港媒體10日則報道，秦剛是確診新冠肺炎。不過，他亦繼續缺席了後來一連串外交活動，對於他的去向，外界當前眾說紛紜。

由於秦剛的「神隱」，王毅顯然代替出席了多個重要外交場合。7月中旬，他到印尼雅加達出席東盟一系列外長會議，與東盟多國，以及美國、俄羅斯、日本等國外長會面。回到北京，他陪同中國領導人會見到訪的外國政要，包括上周二（18日）與美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）會晤。上周三（19日），再跟同期到訪的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）會面。

而且，本周在南非約翰內斯堡舉行的第13次金磚國家（BRICS）安全事務高級代表會議，都已確定將會是由王毅出席，並將訪問南非、尼日利亞、肯尼亞及土耳其等四國，已預告秦剛仍未有望「復出」。

隨着秦剛消失於公眾眼前的時間越長，外界認為其因病休假的可能越低。14日，外交部發言人汪文斌沉默大約16秒，疑似低頭翻看文件，然後說：「我此前已經介紹過相關情況，下一個問題。」到17日，另一位外交部發言人毛寧在例行記者會上，回應記者提問時僅表示沒有可提供的訊息。到19日，中國駐美大使謝鋒參加阿斯彭安全論壇，被追問關於秦剛去向時，謝鋒說「我們就等等看」（let's wait and see）。可見大眾現時只能等消息，官員已未能透露更多。這位於中共二十大後新崛起的副國級領導人去向更是令外界着急。

中國駐美國大使謝鋒應邀出席阿斯彭安全論壇。（Twitter@AspenSecurity）

高官神隱先例

中國高官突然不知去向，消失在官方報道之中一段日子本身其實不是罕見的事。以近年情況來講，習近平在2012年上台前（當時任國家副主席）突然神隱兩周，錯過了與美國時任國務卿希拉里（Hillary Clinton）會面，中國官方從未就此解釋。

另一個著名的例子是王岐山任中紀委書記期間也曾經多次神隱數十日，之後官場多出現大地震，有大老虎落馬。

當然，也有高官失蹤之後官方證實因身體原因發生變故或遭調查的例子，原公安部副部長、國際刑警組織主席孟宏偉及原重慶副市長王立軍均是近年有名的例子。

不過，秦剛神隱最終傳來的卻不是好消息，57歲的秦剛一直深受重用，外交官出身的他在短暫擔任駐美大使後，去年底升任外交部長，成為中國改革開放以來最年輕的外長。

秦剛被免職的同時，央視報道中央任命王毅擔任外交部長。王毅自2013年至2022年12月曾任外長，現時再一次擔任外長一職。