「寄希望於台灣青年」　北京兩岸關係推倒重來、轉守為攻？

中美關係進入戰略調整期，再加上台灣2024年大選在即，美方與民進黨政府對中國大陸「磨刀霍霍」。但在內地的官民輿論場上，卻呈現出另一番樣貌，尤為展現兩岸青年交流欣欣向榮的一面。疫後兩岸民間以青年為主體的民間交流「陸熱台冷」，是否意味着北京主導兩岸關係「推倒重來」，試圖以新的支點扭轉兩岸局勢，值得關注推敲。



大陸師生訪台團受官媒重視

7月中下旬，以奧運乒乓球冠軍丁寧為團長，北京大學黨委書記郝平率領的37位大陸師生訪台交流團，展開了九天八夜的行程，台灣傳媒以「平常心」進行報道，令人感慨兩岸交流熱潮「從零開始」的時光倒流。相較於此，內地媒體的報道幅度則相當之大，展現出對該訪團的重視程度。

內地最高層級官媒新華社，7月23日與24日接連兩天發出大陸師生訪台團的側記報道，光是從標題，就能體會到文章對於該團行程的「寄予厚望」──《青春作伴 未來同行》、《「心更近、情更濃」》。《人民日報海外版》的「日月談」欄目，則刊出評論文章《唱響「兩岸一家親」的青春之歌》，稱「青年是兩岸關係的未來，兩岸青年加強交流交往，能夠為兩岸關係和平發展增添新生力量、注入青春活力。」除此之外，包括國台辦旗下網媒《中國台灣網》，以及深圳衛視《直播港澳台》節目、《澎湃新聞》等傳媒，對此次大陸師生訪台團都有大篇幅的近身採訪與深入詳細介紹。

馬英九基金會邀請大陸師生訪問台灣，由北大前校長郝平（右一）率團，奧運乒乓球金選手丁寧（左二）擔任團長。（馬英九基金會提供）

該團師生返回內地後，7月24日齊聚北京大學。在郝平的主持下，舉行了「總結座談會」，亦能看到大陸方面對此行的認真對待。

北京看重兩岸青年交流活動

《香港01》駐台灣首席記者於7月24日至28日赴江蘇南京參與活動，見證了前述的報道熱潮。包括深圳衛視等內地電視台，以專題的形式完整回顧了37位大陸師生在台灣的足跡，還特別邀請學者專家和在陸台生分享看法，並做進一步解讀。

在此期間，兩岸青年交流活動在大陸更是蓬勃推展。例如中華全國台灣同胞聯誼會（簡稱全國台聯）的「老字號」活動──台胞千人夏令營，今（2023）年就有來自台灣40所大專院校的200位學生參與，可說是疫情後最大規模的兩岸青年交流活動。

7月26日，第三屆海峽兩岸青年文化月活動期間，「百企千崗等你來」台灣青年專場招聘會在蘇州舉辦。國台辦主任宋濤（前排中）在蘇州走訪調研期間，特別赴招聘會現場，與台灣青年交流。（中國台灣網）

此外，第三屆「攜手圓夢──兩岸同胞交流研討活動」在南京啟動，台方參與主體涵蓋了28個「統派」政黨團體，人數達150餘人，其中年輕群體佔有相當的比例，而活動還專程開闢「兩岸青年的使命與擔當」討論專場。國台辦主任宋濤前往南京，會見了出席該活動的嘉賓代表，「轉達了習近平總書記的親切問候」，同樣體現出陸方對該活動之看重。

宋濤隨後轉往蘇州，參與以「同心同行 青春力量」為主題的「2023海峽兩岸青年文化月」，據主辦單位表示，預計有近1,500名台灣青年參加系列活動。在開幕式前，宋濤特別前往「台灣青年專場招聘會」走訪調研，並看望台灣青年，他說「習近平總書記對兩岸青年同心同行、攜手打拼寄予殷切希望」，「希望社會各界共同努力，積極支持更多台灣青年參與到中國式現代化進程中來」。

「寄希望於台灣青年」新局

看在台灣方面眼裏，或許直覺式地認為大陸花費大筆資源投入兩岸青年交流活動，不過只是事倍功半的「統戰」罷了；台灣也有看法認為，可以支持兩岸青年交流，因為這是台灣在價值取向上「反攻大陸」的大好機會。事實上，這些觀點長年以來在台灣內部並不罕見，可以說是「反共意識形態」和西方「和平演變中國」等思維的延長線。在這些論點背後沒看到的是，北京在「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」的宣示下，在兩岸青年交流身上找到了不同以往的開口和契機。

大陸近年出台政策吸引台灣教師西進，2020年初統計，光是大學任教的台師就超過1,600位。圖為2018年4月18日，一位在石家莊任教台籍教師，與學生討論課業。（VCG）

平心而論，過往大陸涉台部門砸金錢和人力舉辦吃喝玩樂、走馬看花式的台灣青年赴陸交流活動，對於促進兩岸人民「心靈契合」，實屬成效不彰，為兩岸有識之士所垢病。當然，涉台部門追求「業績」的官僚主義和形式主義作風，仍有待整頓改革，但北京「寄希望於台灣青年」的思路與做法，確實出現了改變。

一位不具名任教於大陸高校的台灣教師告訴《香港01》，現在大陸將台灣的年輕群體區分為「台生」與「台青」兩大類。前者係指從小學（甚至幼兒園）開始，就在大陸就學成長的台灣人；後者則指原來在台灣成長求學，到了本科或研究生階段才到大陸，以及畢業之後選擇到大陸創業、工作的台灣青年。

由於兩個群體成長背景不同，「三觀」養成的過程亦有所不同，因此陸方在對待兩者便採取了相應的不同做法。例如對於前者，將加強建立中國大陸與家鄉台灣的歷史與現實連結；對於後者，則強化中國共產黨和新中國的體制認識，以消除認識上由於壁壘敵意帶來的誤區。

兩岸「推倒重來」那把鑰匙

北京如此新的對台工作態勢，台灣方面或許尚未意識到其用意。台灣陸委會除了花錢打廣告，呼籲台灣人「登陸」要小心謹慎之外，並未看到北京統一進程「寄希望於台灣青年」的新方向。民進黨政府依恃於「天然獨」的認知，認為台灣青年是其「抗中保台」最為堅強的支持群眾，卻未認識到北京以台灣青年為破口，同樣也在組建一支認同大陸、支持統一的生力軍。

第31屆成都世大運7月28日晚間開幕，中華台北代表團第104個進場，由「排球甜心」廖苡任擔任掌旗官，甜美的笑容融化了許多網友。（Instagram@teamtpe.tw）

有別於「太陽花」世代，以「00後」為主體的台灣青年，日常生活圍繞在抖音、小紅書等手機軟件，他們對於「中國崛起」最沒有思想包袱，也最能接受來自於大陸的新興事物，不像「太陽花」世代那般「逢中必反」。因此，只要在歷史和現實認識上加以引導，台灣青年的思想轉折很有可能出現「可以燎原」的「星星之火」。

而這些長年在大陸就學就業的台灣青年，其政治態度恐怕很難在台灣各項民調中被測出來，藍綠各陣營只能在既有的政治光譜分野中自欺欺人，不可能察覺到台海的微妙變局，相當可能就存在於這一大批在陸台青。青年掌握了新媒體等新興傳播管道的話語權，他們的影響力還可擴及到其在台的家人、朋友、同學等，不容小覷。

一個案例可以作為變化的參考對照。去（2022）年2月北京冬奧開幕，中華台北隊掌旗官進場時，面無表情，沒有揮手，宛如驚弓之鳥，渾身不自在，彷彿憂心忡忡。然而，今年世界大學運動會（世大運）7月28日晚間在成都開幕，中華台北隊進場時，受到現場熱烈歡迎，整個隊伍歡欣鼓舞，掌旗官廖苡任更以甜美笑容，虜獲無數大陸觀眾的心，還登上了微博熱搜。兩岸青年來往的風往哪裏吹，中華台北隊掌旗官的表情，或許說明了很多事情。

2019年習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上強調，「國家的希望、民族的未來在青年。兩岸青年要勇擔重任、團結友愛、攜手打拼。」別忘了，吹響統一號角的「兩制台灣方案」，也是在同一個場合上提出的。過去大陸的「惠台」、「讓利」等對台政策，是希望把對台工作做進台灣內部，改變民意；但長期宰制台灣的「反共親美」意識形態久攻不下，大陸勢必換個方法，以自身的優勢作為主場，做好在陸台青的工作，對台政策轉軌為「融台」。

北京對台政策歷經「寄希望於台灣當局」到「寄希望於台灣人民」的轉折，如今隨着世界情勢與台海地緣的變局，是否再進入到「寄希望於台灣青年」的新階段，事實上有着很大的想像空間。倘若如此，兩岸關係很有可能「推倒重來」，北京「轉守為攻」，而青年交流正是開啟變化的那把鑰匙。