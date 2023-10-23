富士康遭大陸調查稅務　台灣輿論猜測與郭台銘參加2024大選有關

據環球時報22日報道，消息人士稱稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

廈門大學台灣研究院副院長張文生對此表示，相關調查「屬於正常的依法行政，合情合理合法，富士康旗下企業有義務積極配合稽查、調查，若確有違法違規行為，應認錯認罰、加緊整改」。



相關消息引發島內關注，據台媒《中央社》報道，富士康母公司鴻海集團22日下午回應稱，「合法合規是集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業」。台當局經濟部門同日表示，已第一時間與鴻海聯絡，鴻海稱內部仍在確認相關情況，後續將與鴻海保持密切聯繫，視情況提供協助。

針對相關情況，郭台銘競選辦公室22日回應稱，郭台銘過去就曾表示，他4年前已將鴻海經營權交出去，期間完全沒有管公司，並在今年9月以「個人因素」為由宣布辭任鴻海董事，「對於富士康在大陸遭查稅一事，不予回應」。

鴻海集團創辦人郭台銘8月28日召開「主流民意大聯盟記者會」，宣布將投入2024台灣總統大選，並展開連署，取得參選資格。他強調，其參選是要推進在野整合，整合才能勝選。（《聯合報》）

據台媒《中時新聞網》報道，富士康大陸能快速崛起的重要原因就是大陸吸引外資的優惠政策，富士康更在招工問題上得到地方政府的大力協助，才得以順利推動業務的擴張。另有熟悉兩岸投資事務人士指出，富士康等台資企業享有大陸提供的特別待遇，是其發展的重要關鍵。

上海台灣研究所所長倪永傑對中時新聞網表示，富士康在大陸經營發展已久，可能在稅務、用地甚至用工方面累積很多情況，「經營中遇到的問題是否通過遊走法律邊緣的途徑處理，需在事實面前依法行政，現在處理是好的時機，合情合理合法」，但大陸會繼續鼓勵台商台企赴陸合法經營，例如9月份公布的支持福建建設兩岸融合發展示範區共22條新政，都是為企業提供更好的法律保護。

部分台媒稱此時富士康遭查和明年台灣地區領導人選舉有關。《中央社》報道稱，由於明年初台灣將舉行「大選」，鴻海集團創辦人郭台銘已宣布「連署」份數達門檻，大陸官方此時的查稅時機相對敏感，且此前2021年對遠東集團罰款、2016年對海霸王集團罰款，背後都有政治上的原因。

富士康。（微博＠鳳凰網科技）

台媒《聯合新聞網》也聲稱，富士康遭查不能以「純經濟事件」視之，大陸此舉的「戰術目標」是2024「大選」，「戰略目標」是兩岸經貿不脫鉤。

台灣《今周刊》稱，郭台銘早前宣布獨立參選時，就有媒體認為，他不但沒有任何當選的機會，反而實際上等同保送民進黨主席賴清德上台，客觀上成為民進黨選舉的「幫手」，大陸方面不會無動於衷，大陸民眾也不能接受。

張文生則對環球時報表示，調查遭到島內輿論的各種猜測，與郭台銘的參選有關，但大陸有關部門的行政行為是合理合法的，任何企業都要經得起稽查。

據中時新聞網報道，針對島內輿論將國台辦主任宋濤日前在山西提到關公誓詞「背義忘恩，天人共戮」解讀為喊話郭台銘要信守承諾團結一心，國台辦發言人陳斌華當時回應表示，當前，兩岸關係處於關鍵時刻，面臨重要抉擇。兩岸中國人要共同傳承弘揚關公文化，講忠義、重誠信，堅守民族大義，維護國家統一，反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉。

本文獲《觀察者網》授權轉載

