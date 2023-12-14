炎上文言文！　台灣「無恥課綱」大亂鬥遮掩的「課堂兩國論」

近日一段台灣北一女國文教師區桂芝痛罵民進黨政府「無恥課綱」的影片在網路瘋傳，包括內地各影音號亦爭相轉載，據了解播放次數或超過千萬次。



還原當時場景，區姓教師在12月4日「蔡英文政府教育政策總體檢」第三場「去中國化的歷史教育」記者會發言，她指陳台灣2019年施行的「108課綱」，國文科刪掉了過多文言文篇幅，包括顧炎武的名篇《廉恥》，學生不再能理解「恥，是清清白白的辨別」，加上「（台灣）廟堂小丑個個吃香喝辣，耀武揚威」，導致學生「是非錯亂，價值混淆」，因此「108課綱」就是個「無恥」的課綱。

課綱爭議「大亂鬥」年年都有

這段片長約5分鐘，字數約2,000餘字的發言，旋即在台灣輿論場形成兩造對立，有人為區姓教師鼓掌叫好，指她一針見血地揭露了民進黨政府在文史教育「去中國化」的「惡行」；有人則對此嗤之以鼻，認為區姓教師的看法是國民黨「黨國餘毒」，指其政治立場偏頗。延燒到後來，又變成了「文言文」與「白話文」的對立，有人認為學習文言文有助於語文涵養，有人則認為文言文在當代已無價值，不應該浪費時間在「沒用」的事物上。

2023年12月4日，台灣「歷史教育新三自運動協會」在台北舉辦記者會，呼籲廢除「去中國化」的2019年版課綱，恢復中國史教學課綱，並增加古文篇數。左一為台灣北一女教師區桂芝。（VCG）

時值2024大選，各陣營當然不會錯過此絕佳的交鋒機會。馬英九於Facebook發文「向北一女國文老師致敬」，讚許區姓教師「揭竿起義」的「壯舉」。國民黨總統候選人侯友宜表態，「108課綱」傷害台灣競爭力，他當選後將重啟已經13年沒召開的「教育國是會議」。民眾黨總統候選人柯文哲則表示，他反對文化「去中化」，「不希望下一代出現張飛打岳飛的情況」。而民進黨籍立法院長游錫堃語出驚人，稱「廉恥是君主政治產物」、「中國思想無法產生民主政治」。

這一波因區姓教師痛批「無恥課綱」而起的「大亂鬥」，看似各方炮火四射，但焦點分散，依舊是在台灣「藍綠統獨」格局下的一場「內戰」。事實上，課綱與教科書在台灣的爭議，「108課綱」絕非首次，而是打從1996年李登輝執政時期，力推「認識台灣」教科書以降，再到陳水扁時期大修課綱，幾乎年年都會爭論一次。

扭曲歷史、改造認同早已起步

台灣的文史課綱與教科書爭論已經長達20餘年，為何始終無法看到盡頭？關鍵就在於，必須認識到課綱與教科書都是官方機器意識形態灌輸的工具，當兩蔣的「反共」意識形態與李登輝、陳水扁的「去中」意識形態一拍即合，整體台灣的主流價值就是向着「拒絕當中國人」的方向而去。

李登輝執政時期推動的「認識台灣」（歷史篇）教科書。（張鈞凱攝）

如同龔自珍說的「欲要亡其國，必先亡其史，欲滅其族，必先滅其文化」，因此不管課綱怎麼修、教科書如何改，「認同改造」便是其中的最高綱領，目的在於要將台灣人變成「不是中國人」。此乃台灣執政者的「大勢所趨」，故連國民黨馬英九執政時期，也只敢對課綱進行「微調」，就算如此，還在2015年引發高中學生大規模的「反課綱微調」運動。2016年民進黨蔡英文上台，台灣教育部發布的第一道命令，就是廢止馬英九時期的微調課綱。

回顧過往至今的台灣課綱與教科書爭論，要不是陷入中國史與台灣史比例之爭，就是陷入文言文與白話文比例之爭，其實不管比例孰重孰輕，關鍵問題便在於執政者要將中國「他者化」，也就是在台灣的義務教育階段明確塑造「兩岸兩國」的觀念。因此，替「文言文」辯護者，拿出日本東京大學入學考試的古文考題，欲藉此強調連日本都相當看重文言文，但這等於是無效的回應，因為日本即「外國」，而台灣執政者就是要把中國「外國」化，就算「外國」如何重視文言文，那也無關台灣「本國」的事。

政黨輪替無解「課堂兩國論」

台灣現職高中國文教師王睿（化名）告訴《香港01》，新課綱的國文課程與歷史課程一樣，問題是出在脈絡與結構的破壞，從而產生根本的質變。比如，完整的國文課，應該包括全中國自古至今、台海兩岸的經典作家作品。但台灣當前的國文課，除了份量減少之外，還完全限於曾經出現在台灣島上的古今文選，而排除大陸當代作家作品。這樣與台灣「同心圓理論」的歷史社會科教育結合起來，「中國」就變成為台灣學生的「他者」。

國民黨總統候選人侯友宜（持手機者）表示，他上任後一定會立刻重啟13年沒開的「全國教育會議」，針對「108課綱」各種亂象，全面地和社會各界溝通，特別是針對「108課綱」，造成學生負擔、基礎學科弱化、高教競爭力等攸關教育品質的核心議題，重新檢討。（Facebook／侯友宜）

在王睿看來，政黨輪替不可能平反台灣學子的中國主體性異化，因為這就是台灣在兩岸政治關係中走向異化的結果，其時代背景即「不統不獨不武」的「維持現狀」，「拒統」藍綠皆然。王睿表示，台灣文史教育的問題，不在於檢討課綱，也不在於增加古文，只要把課綱和教科書裏的「中國」改回「我國」、「中國作者」改回「我國作者」，以正確認識推動樂於認識，國文教育才能回天，否則「課堂上的兩國論」必然持續下去。

問題是，誠如新加坡建國總理李光耀所言，從李登輝時代開啟的「去中國化」、「台灣化」進程，「強調該島脱離中國。但是這不會改變最終統一的結果，這樣做只能使台灣人在重新統一實際發生時更加痛苦。」如今台灣比任何時候都更接近兩岸「終局時刻」的到來，台灣藍綠白有任何一個政治人物或政客敢真誠地面對台灣人的「中國人」身份嗎？還是都是躲躲藏藏、扭扭捏捏、遮遮掩掩，放任李光耀說的「更加痛苦」到來？

賴清德與蕭美琴的「獨獨組合」就不必多說了。國民黨侯友宜看似有意修改課綱，但他只說要召開「教育國是會議」，「重新檢討、調整」；更何況侯陣營發言人柯志恩曾在電視專訪時替侯代答，認為台灣現行課綱並非「去中」的「台獨課綱」，只是「軟性」而已。而柯文哲雖然反對「文化去中」，但他也自承「內心還是深綠」，並謹記李登輝對他的「遺訓」：「特殊國與國關係強調特殊就好，國與國少提一點」，表示「兩國論」仍然是他內心的「底色」。

2015年執政的國民黨馬英九政府推動「課綱微調」，爆發高中學生「反課綱微調運動」，痛批其為「洗腦課綱」。（資料圖片）

認同虛無化直到「終局」到來

換言之，今日台灣課綱爭論或文言文爭議看似吵得沸沸揚揚，但事實上2024大選過後，無論哪黨誰人當選上台，都不可能看到任何「撥亂反正」的改變曙光，沒有人敢冒台灣「拒中」之大不韙，再當一次2015年人人喊打的馬英九。

是故，台灣文史課綱與教科書的「去中」問題勢必無解，宛如台灣前途何去何從，沒有任何有擔當的政黨和政治人物，敢為了「和平」而將「統一」列為選項一般，任由攸關生死與安身立命的問題擺爛到兩岸「攤牌」的那一天。

而台灣文史教育所帶來的認同「虛無化」，包括不識岳飛、孫中山，以及弄不清「雙十節」豈成「台灣國慶日」等問題，「課堂上的兩國論」恐怕也必須到「終局時刻」的到來，才有化解的機會。不過，代價就是李光耀說的，「更加痛苦」。