2024台灣大選︱賴清德一句「選特首」　台灣一夕倒退23年

2024台灣大選首場電視政見發表會，於12月20日晚間登場。國民黨侯友宜、民進黨賴清德、民眾黨柯文哲三人，經過三輪政見發表，炮火四射、互相攻訐，儼然變成了一場辯論會。不過，賴清德在第三輪對其他兩人發起「抹紅」進攻，一句「難不成你們是在選特首」，揭露了民進黨長年以來應對大選的101招。



在首場政見發表會上，除了反貪腐、居住正義、財政與能源議題外，三人交鋒的重點莫過於集中在兩岸關係。侯友宜強調《中華民國憲法》乃「護國神山」，反對「一國兩制」也反對「台獨」；賴清德基本「複述」了「蔡英文路線」，稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，重申其「四大支柱」方案；柯文哲則回顧其台北市長任內八度舉辦「台北─上海雙城論壇」與2017年世界大學運動會的經驗，以此證明他能夠與中國大陸成功打交道，並提出其一貫的「五個互相」原則。

縱觀全場，看得出來侯、柯兩人都有意集中炮火於賴清德的「台獨」印記。不過賴清德顯然有備而來，他首先陳述「不要傻傻的跟着中國定義台獨，也不要跟着中國一直檢討受害的台灣」，明顯要把主張恢復與大陸對話交流的侯柯兩人打為「中共同路人」。

2024台灣大選首場電視政見發表會12月20日晚間登場，民眾黨總統候選人柯文哲（左）、民進黨總統候選人賴清德（中）、國民黨總統候選人侯友宜（右）三人首度同場交鋒，政見會抽籤的發言順序為侯友宜、賴清德、柯文哲。（Reuters）

此外，賴清德也沿襲蔡英文時代把「九二共識」混淆為「一國兩制」的老套路，藉此進一步妖魔化「九二共識」。他同時把侯友宜主張「開放陸生」的政見，解讀為「開放中生來台就業」，訴諸於台灣從「太陽花」時代以來對於中國大陸的憂懼心態。

至於備受質疑的「台獨」立場，賴清德非但刻意回避了「是否願意公開放棄台獨主張，並承諾終結民進黨的台獨黨綱」關鍵問題，還對侯、柯兩人使出殺手鐧：「侯市長、柯主席，在中國的眼中，我們三人站在這裏參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」

看到這裏，令人熟悉的台灣選舉味道又回來了。民進黨在兩岸議題上的泥巴仗打法再度現身，一來刻意忽略《中華民國憲法》的「一中」精神，而把「兩國論」帶入「選總統」的場景之中；二來又是那萬變不離其宗的「抹紅牌」，墊高自己、矮化他人，激起台灣選民對於「香港化」的反感和擔憂。平心而論，如此陳述其實是在對兩岸關係的法理定位任意剪裁、斷章取義，問題是台灣一般民眾並不理解兩岸關係的複雜性，因此很容易被類似的民粹說法而說服，甚至被煽動。

賴清德那一句「難不成你們是在選特首」更是經典，這幾乎是民進黨每逢大選都會使出的招式。台灣的年輕選民或許並不知道，早在2000年的大選，民進黨推出的陳水扁與呂秀蓮組合，就曾經在各大報紙刊出「我們在選總統，不是在任命特區首長」的競選廣告，中間配上一張時任香港特區首長董建華的照片，再以調動悲情意識的筆法寫下：「為自己的國家，選出自己的總統」。

2000年台灣大選，民進黨陳水扁、呂秀蓮搭檔參選，推出「我們在選總統，不是在任命特區首長」報紙競選廣告。（資料圖片）

再到2020年大選，時值香港「反修例」風波，民進黨當然不會錯過絕佳操作的機會，蔡英文推出競選廣告，把香港作為「主角」，直指「九二共識」就是「一國兩制」，並指「一國兩制」等於「專制與獨裁」。類似的動員方法，民進黨可說是操作嫻熟，例如吃盡香港的「人血豆腐」，宣稱「今日不投票，明日沒票投」云云。

可以看到，聲稱「選對的人，走對的路」的民進黨賴清德，還是在用香港在「情緒勒索」台灣選民，23年如一日。換句話說，民進黨23年來用同一套吃定、吃死台灣選民，可說是毫無長進；如果23年後台灣選民還是被民進黨用同一套話術誘騙，那也同樣可說是毫無長進。這就是為何台灣自稱「民主化」之後，成長發展停滯不前的主因，所有人都陷在意識形態的惡性循環裏面。

香港作為中國的行政特區，首長的產生方式有《憲法》授予《基本法》的規範，按規辦事、按章選舉。台灣問題是國共內戰所遺留下來，具有「一中」與「統一」精神的《中華民國憲法》，則是台灣選舉領導人的憲政來源。民進黨整天在說「中共介選」，可是動不動就把香港特首搬出來大做文章，這不僅是「自我矮化」，難道不也是對香港的一種「介選」？

一場大選的一場政見發表會，台灣執政黨候選人的一句話，讓台灣一夕倒退23年，還好意思大談什麼「民主」與「進步」？