台灣大選︱耿榮水·3：北京加快推進和統　選後首要兩岸撥亂反正

編按：台灣總統大選2024進入倒計時，賴清德、侯友宜、柯文哲三強鼎立，民調已進入「封關」期，選情在最後階段走勢如何，選後台灣在兩岸關係、中美關係以及統一進程中處境如何。《香港01》專訪台灣資深政治觀察家、時事評論員耿榮水，他同時也是《誰是蔣經國的接班人？》作者，並曾任2008年與2012年大選馬英九團隊的重要策士，請他從數十年觀察台灣政治的經驗，為讀者深度解析。本文為系列之三。



2024台灣總統大選專頁：賴清德、柯文哲、侯友宜 中美角力下三角戰

侯友宜當選 兩岸先撥亂反正

選後的兩岸關係何去何從，不只台灣關心，更是國際矚目的焦點。要回答這個問題，耿榮水強調必須要看到北京加快推動「和平統一」進程步伐這個前提，他指出兩大訊號，一是去（2023）年11月的「習拜會」，習近平當着拜登（Joe Biden）的面說希望美國支持中國和平統一，並說「必須統一，也必然統一」。其次是今（2024）年習近平的元旦賀詞，首度納入「祖國統一是歷史必然」的說詞，比加速「兩岸融合發展」說法更往前一步。

在加速推動和平統一的前提下，耿榮水認為習近平至少會在第三任推出和平統一的架構，一來與美國方面博弈談判，二來讓台灣方面知道統一在即，也需要面對和準備好談判。

台灣資深政治觀察家耿榮水（左）與台灣前空軍中將副司令張延廷（右）合影。（受訪者提供）

從短期來看，2024大選無非就是侯友宜或賴清德勝出。如果是侯友宜當選，耿榮水認為，兩岸的首要之務在於「撥亂反正」，侯的第一個任期北京大概不會給太大的壓力，至少恢復正常和有序的交流。雖然大陸有促統的壓力，但耿榮水相信北京不會急於一時，先做到兩岸兩會（大陸海協會與台灣海基會）正常有序的溝通往來。

賴清德當選 制裁壓力必加大

如果是賴清德當選，耿榮水帶着斬釘截鐵的語氣表示，北京絕對會加大對台灣的壓力，而且很有可能全面取消《兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），近來大陸以ECFA早收清單中的12項石化產品作為祭旗，已經是在放出風聲了。

未來大陸方面勢必加大經貿制裁，台灣老百姓可能不會感受到立即的威脅，可是工商界體會必定很深。因為經濟制裁將會影響股市，更何況現在已經有很多外資怕台海發生戰爭，正在逐步減少或不願加碼投資台灣。換句話說，一旦賴清德當選，大陸「窮台」政策可能會加大加快。

中國大陸以違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定為由，對丙烯等12項台灣產品進口中止協定稅率。（財政部網站截圖）

除此之外，耿榮水認為北京還會再祭出「台獨頑固分子」清單的法寶，目的就是要釋出統戰心理壓力，進而逼迫民進黨在「九二共識」和「台獨黨綱」等問題上做出讓步。當然，國際上對台灣的封殺也會持續，尤其是台灣剩下的幾個「友邦」，例如巴拉圭、危地馬拉（台譯瓜地馬拉）看起來都岌岌可危，關係相當脆弱。

九二共識還在 未來可以期待

耿榮水認同就算賴清德當選，北京也不會「武統」的看法。在耿榮水看來，包括處理香港「反修例」風波的經驗，北京在統一台灣問題上，必然會選擇付出最小的代價以及最好的時機。

若以此為考量，耿榮水說，北京應會希望國民黨重返執政，有「九二共識」這個「通過密碼」，兩岸便能順理成章恢復正常交流。既然國民黨還未放棄「九二共識」，北京也說過只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸什麼事情都可以談、都好商量，那麼未來兩岸關係的發展是可以期待的。