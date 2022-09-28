民進黨開撕聯大決議　歇斯底里遮掩不了「一中」現實

國務委員兼外長王毅近日在聯合國大會聚焦於「和平團結」主題的演講，引來民進黨政府在「一個中國」問題開火，把戰場鎖定在51年前聯大通過的2758號決議，指責王毅的說法是「蓄意錯誤解釋」。



9月24日王毅在第77屆聯合國大會發表題為《為和平發展盡力 為團結進步擔當》的演說，其中一段涉及台灣問題。王毅引用1971年10月25日聯合國大會通過的2758號決議，強調大陸和台灣同屬一個中國，該決議「徹底封堵了任何人、任何國家企圖製造『兩個中國』或『一中一台』的任何空間」，並重申和平統一的立場，宣示「任何試圖阻擋中國統一大業的行徑都必將被歷史車輪碾碎」。

近來中美在台灣問題近身交鋒不斷，美國屢屢藉「台灣牌」挑動台海、劍指北京，此際王毅在聯大演講刻意鋪陳北京在台灣問題上的嚴正態度，可謂是格外顯眼。無怪乎同樣正在紐約參與聯合國大會的新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan），24日接受媒體專訪時也發出示警：「這（台海）是北京的紅線中最紅的一條」。

新加坡外長維文近日表示，台海是北京的紅線中最紅的一條。圖為9月24日，維文在聯合國總部第77屆聯合國大會上發言。（視覺中國）

民進黨矛頭對準了聯大決議

或許是嗅到山雨欲來的氣氛，也或許是選舉季節體內「反中」細胞作祟，民進黨政府抓住王毅在聯大演說的涉台段落發起進攻，無視其通篇演講的主軸其實在於和平發展的時代主題，反映各國人民求進步、促合作的願望，從而帶出「人類命運共同體」的中國主張。

25日台灣「外交部」發出措辭強烈的新聞稿，指王毅「蓄意錯誤解釋聯大第2758號決議，將其與所謂『一個中國原則』掛勾，圖謀製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，遮掩中國近期在台海挑釁的作為」，認為王毅的說法「扭曲歷史事實、刻意混淆真實現況、誤導國際視聽的連篇謊言」。台灣陸委會再開一槍，抗議王毅引用2758號決議是「侵犯我國家主權、打壓阻撓台灣參與國際」。

民進黨政府這波開撕聯大決議的炮火，其邏輯非常簡單，言下之意即指2758號決議全文未提台灣，只處理了中國在聯合國的代表權，「不但未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是中華人民共和國的一部分」。換言之，民進黨政府真正想說的，其實就是蔡英文去（2021）年雙十演說所拋出的「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」此一新型「兩國論」，既是「台灣地位未定論」的延續，也是台獨言行的包裝。

2021年蔡英在文雙十演講強調「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。（台灣「總統府」）

一齣反覆上演的老掉牙戲碼

《香港01》在《聯合國這份決議 成為王毅演講「台灣隸屬中國」的最大底氣》文章中，詳細地回顧了聯大2758號決議的來龍去脈，以及其所代表的法理意義：一來確認了聯合國「中國」席位代表權，在1971年完成了替換，由北京的中華人民共和國政府取代台北的中華民國政府來代表中國；二來同時也藴含了聯合國及其相關機構對台灣法理定位的認知，即台灣作為中國的一部分。

台灣坊間所謂的「1971年台灣退出聯合國」，只是台灣政治人物一種通俗的講法，其真正的性質是中華民國政府喪失在聯合國的中國代表權，並由北京政府取代。亦即，站在聯合國體系與戰後國際社會的角度，過往兩岸在席位爭奪上的風風雨雨，自始至終涉及的都是「中國代表權」，即由台北還是北京來代表「中國」席位的問題，從無涉及「中國」與「台灣」兩個「主權國家」對立式的參與問題。

如此明確的法理意涵，在台灣卻能夠被炒作成「蓄意錯誤解釋」，其實就是台獨想像之下的一個產物，是對歷史和法理脈絡「掐頭去尾」、耍嘴皮式的假議題。且這番話題一點都不新鮮，而是三不五時就會在台灣反覆上演的一齣老掉牙戲碼。

美國配合演出「錯誤引用」

新冠疫情爆發初期，民進黨政府藉機放大了台灣參加世衛大會（WHA）的議題，當時就宣稱「世衛組織秘書處錯誤引用聯合國大會第2758號決議、世衛大會第25.1號決議」，以此強化台灣社會對「中共打壓」的憤慨心理。去年2758號決議50周年紀念日前夕，台灣同樣操作了一波「中國錯誤引用2758號決議」的輿論戰，而且戰場上還能看到美國拜登（Joe Biden）政府與民進黨政府並肩作戰的身影。

當時美國華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）舉行線上研討會，美國國務院主管中國、台灣與蒙古事務的亞太副助卿華自強（Rick Waters）在會中表示，「中華人民共和國錯誤使用（misuse）聯大2758號決議，阻止台灣有意義參與」。對台灣問題相當熟悉的葛來儀（Bonnie Glaser）進一步補充，聯大2758號決議僅決定「中國」在聯合國代表權議題，台灣參與問題仍未解決；美國長年立場是台灣主權未在《舊金山和約》有定論，美方認知（acknowledge）中華人民共和國所稱「台灣是中國一部分」的立場，但並未接受（accept）。

再往前追溯，各種案例更是不勝枚舉，而且尤為好發於持台獨立場的台灣主政者身上。最早應是起源自李登輝執政時期的1993年，他推動「參與聯合國」案，所持理由即「籲請聯合國重新審視2758號決議，考慮台灣在聯合國的代表權」。2007年陳水扁執政末期，強推「以台灣名義申請加入聯合國」，還發起「入聯公投」，非但惹得小布殊（George W. Bush，內地譯作小布什，台灣譯作小布希）政府不悦，還落得遭時任聯合國秘書長潘基文以2758號決議文退件的下場，並表示：「中華人民共和國是代表全中國的唯一合法政府，而台灣是中國的一部分」。

2017年9月17日，聯大總辯論登場前，台灣人在紐約入聯遊行，「聯合國協進會」理事長蔡明憲、民進黨籍立委張宏陸、余宛如及時代力量立委徐永明等人到場聲援。（資料圖片）

誰在一中問題「出賣台灣」

台灣李、扁、蔡三任政府長年以來視2758號決議為眼中釘，近來更在中美博弈局勢下與美國一搭一唱。問題是翻開歷史，台灣方面忿忿不平的聯合國參與問題，以及國際社會「一中」法理框架的形成，難道不就是美國「出賣台灣」之後的結果嗎？

如今主張2758號決議被錯誤使用的美方，不妨翻翻美國《國務院公報》（Department of State Bulletin）第22卷（1950年1月至3月）的記載，當時美國總統杜魯門（Harry Truman）與國務卿艾奇遜（Dean Acheson）都說「台灣已歸還中國」，且「在過去的四年中美國及其盟邦都沒有異議」。

更何況在2758號決議通過之前，基辛格（Henry Kissinger，台譯作基辛格）兩度造訪北京，只為促成翌（1972）年尼克遜（Richard Nixon，內地譯作尼克松，台灣譯作尼克森）訪華與中美關係正常化，作為「一個中國」基礎之一的《上海公報》已在醖釀。與此同時美國還想在聯合國謀求兩岸「雙重代表」案，最後表決的結果卻是「兵敗如山倒」。

因此，關於聯大2758號決議的理解，必須將戰後台灣歸屬的歷史脈絡涵納進來，如果刻意不談台灣已在1945年回歸中國，那麼就會踏入美國和台灣所謂「錯誤引用」2758號決議的陷阱之中。只要把這段歷史和法理定位理清楚，那麼究竟是誰在「錯誤引用」，答案也就不言自明了。

中華人民共和國恢復聯合國合法席位50周年紀念會議，2021年10月25日上午在北京召開。習近平發表重要講話，強調通過2758號決議，「這是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利」。（新華社）

謊言和幻想改變不了的現實

當然，美方和台灣的民進黨政府對這個背景不可能不清楚，只是在「抗中」的前提下，2758號決議也成為「台灣牌」的一部分，被美台共同拋了出來。類似的鬥爭，不過也是美國長年以來一手打「一中政策」、另一手打包括《台灣政策法》在內林林總總「挺台」法案的兩面手法之變形。

比如9月26日美國國務院發言人普賴斯（Ned Price，台灣譯作普萊斯）回答記者提問時稱，「我們的『一個中國』政策沒有改變」，但同時不忘追加一句但書：「我們不對主權採取立場」。這就像是美方針對中美聯合公報涉及「台灣是中國的一部分」時，始終在「承認」（recognize）或「認識到」（acknowledge）大玩文字遊戲一般。

事實上，民進黨政府接續「前人」繼續冷飯重炒2758號決議的話題，但結局或許在51年前就已經可以預見了，美國「挺台外交」在聯大遭遇慘敗，台灣問題的解決就進入了中美關係進程的軌道之中。更別說在今日以中美角力為表現形式的「百年變局」之中，民進黨政府要想攪和「一中」，就必須承擔大國碰撞之後的動盪代價。

問題是，民進黨政府仰仗着美國的支持，透過質疑2758號決議去衝破「一中」，將台灣問題「國際化」，但美國真的會為了台灣而冒着與北京斷交的風險全面推翻「一中」嗎？回顧1993年李登輝開啟的挑戰2758號決議這個戰場，到今天的蔡英文政府，無論他們懷揣什麼樣的台獨之夢，或者只是應和美國「台灣牌」以收一黨一己私利，但卻令台灣越走越邊緣化。

別忘了接受「九二共識」的馬英九政府，可是曾經以「中華台北」的身份坐在世衛大會觀察員的位置上。於今民進黨政府越想掙脱「一中」，只會令北京越發收緊「一中」，令台灣離聯合國相關機構的大門越來越遠。這是民進黨政府不願、不敢向台灣民眾說出口的現實，從而只能各種謊言與幻想之中，曝露出已然歇斯底里的台灣「新常態」。