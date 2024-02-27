專訪 ｜孔聖堂禮仁書院推行儒家思想 重視STEM發展培育創科人才

孔聖堂禮仁書院相信孔子提倡的良知，每個人都要承擔自己的行為及負責，故學校提倡一家精神及儒家思想，希望大家互相照顧及關懷。學校有超過十個不同國籍的學生就讀，但楊永漢校長話過去六年曾邀請外界團體做調查，結果顯示校內沒有發生過任何欺凌事件及種族歧視。由此證明學校推行的儒家思想，令學生懂得如何尊重別人。



推行儒家思想，令到學生懂得如何尊重別人 孔聖堂禮仁書院楊永漢校長

學校與多間院校有緊密聯繫培育創科及藝術人才

孔聖堂禮仁書院近年與不同院校合作舉辦課程，目的是讓學生培養藝術和創科的興趣。莫玉玲副校長話，學校與嶺南大學設立創新創業共享空間，培育創科人才。最近學校與香港高等教育科技學院THEi合作，學生可以經常到大學與大學教授和大學生見面，有機會在課堂旁聽幫忙搜集科研數據，了解最新科研的研發項目。

藝術方面，學校重視傳統文化承傳及創作。學校與多個藝術團體合作，安排傳統工藝師教授白鐵、花牌紮作、和諧粉彩、皮革製作班等。學校加入藝發局學校與藝團伙伴計劃，有本地藝術家駐校，將藝術教育融入課堂，令學生有更豐富的藝術創作靈感。

推動學生到國外交流 為有困難學生提供經濟支援

學校讓學生參加國外遊學活動。莫玉玲副校長又話，所有孔聖堂禮仁書院的學生至少可以參加一次的深度遊學，與美國、德國、丹麥的家長聯繫進行生活體驗活動。入住當地的家庭與交換生一起上課，讓學生體驗兩地的文化，更可以加強英語訓練。

假設學生因經濟壓力無法參與，學校會為學生提供經濟支援。孔聖堂禮仁書院致力栽培每一位年青人，為清貧學生提供支助。只要申請人能夠提供家庭經濟證明文件就可申請。學生不需要擔心經濟困難，錯過任何的交流機會。

重視兩文三語開設中文班及英文班照顧不同學生的需要

學校為照顧學生不同的需要，各級開設中文班及英文班供學生選擇。高中方面，學校開設多個主流選修科目，所有科目均設有中英文版的考卷，學生可以利用自己最擅長的語文應考不同的學科。初中方面配合學校的辦學宗旨，學校開設儒學課。以孔子儒家思想培育學生正向價值觀。

為了照顧國內新移民學生到港讀書，學生為他們開設30小時的國內新移民啟導課程，內容 涵蓋基礎英語訓練，廣東話溝通以及帶學生走出校園認識社區。謝慧燕老師指學校亦有開設創作科技科，提供無人機、機械人及物聯網IoT編程等知識，培養學生STEM知識面向未來。

關注發展STEM積極參與校外活動在國際比賽獲獎無數

學校為配合時代的變遷，發展STEM已變成關注的事項。學校成功申請數百萬元的撥款興建創新科技實驗室，為全校的課室安裝電子白板，購入不同的創新科技教具，及開設創科課程。

甘家俊老師分享，學校積極參加多項STEM活動及比賽均獲獎無數。學生曾經遠赴美國休斯敦參加國際科技大賽獲頒銅獎，學校的兩代表示隊在水底機械人比賽囊括冠軍及亞軍；本校學生亦有參與全港中小學生無人機編程比賽破世界記錄等等。學校一直與多個校外團體合作例如IT創新實驗室計劃、香港中文大學AI for future計劃、香港賽馬會運算思維計劃等等，希望網羅不同的社區資源，提升學生的創新科技素養。