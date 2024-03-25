皇仁舊生會籌款成立教育基金　名譽會長黃仁龍籲支持　先買兩幅

名校皇仁書院校友組織「皇仁舊生會」周日（24日）呼籲舊生及各持份者，踴躍參與校友、書畫專家徐沛之親題「勤有功」的書法作品拍賣，為成立教育基金籌款，以作為舊生會慶祝160周年校慶的項目之一。



舊生會名譽會長及前律政司司長黃仁龍資深大律師先後購買兩幅作品，他在致舊生的信表示，社會急速發展，人才培育和競爭環境發生重大改變。「當其他私立或直資學校因為經濟條件較優越，把跨欄的杆不斷提高，把起跑線進一步拉近終點的時候，而皇仁始終是官立中學，要保住這塊『金漆招牌』殊不容易。」



舊生會表示，黃仁龍將其中一幅致送母校。他說：「要繼續『皇者仁風』，造就人才貢獻社會，我們作為皇仁舊生都會當仁不讓，但支援學校發展和同學培育方面，今日實在有需要建設一個更具持續性、系統性和前瞻性的平台。」

負責項目的舊生會名譽顧問、蘇杭街一號（香港）創辦人羅永聰表示，舊生會正成立教育基金，匯聚舊生力量，念記校訓「勤有功」，主動接觸關心皇仁學生成長和發展的有心人，更有系統地籌集資源，持續為同學開拓機會，並以前瞻視野為母校培育人才。

舊生會邀得中國書畫專家徐沛之以不同書體和風格，書寫160件獨一無二的作品，「我以『擬古』為命題，橫跨五種書體、歷代重要書法家和碑刻。篆隸多為經典碑刻，楷行草多為帖學風格為主。即使擬同一位書法家的風格，我亦以不同寫法和節奏書寫。」

舊生及有興趣買家今日（25日）起可到起可到項目網站欣賞作品及填寫網上表格，首輪拍賣5月15日晚上11時59分截止。

徐沛之擁有中國美術學院書法系博士學位，曾任中國嘉德（香港）國際拍賣有限公司中國書畫部，現為甲子書學會執行委員（學術）及中國美術學院現代書法研究中心研究員。他曾獲康樂及文化事務署「香港當代藝術獎」的「青年藝術家獎」，並三度入選「Sovereign傑出亞洲藝術獎」，作品獲香港藝術館、牛津大學阿什莫林藝術與考古博物館及私人收藏。