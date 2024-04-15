老師讚《香港01》交流團意義非凡值回票價　有學生對內地改觀

《香港01》早前舉辦「海南航天創科青年交流團」，邀請本地3間中學逾60名師生前往海南省交流，並於海南文昌現場直擊長征5號火箭發射升空震撼時刻，師生們都對能夠親眼見證這一歷史時刻及了解國家航天科技發展，感到非常興奮和震撼，不枉此行。



《香港01》將於7月舉辦為期6日5日的「貴州遊學交流團」，邀請本地中學前往貴州交流，重點行程包括觀看今年「村超」決賽大戰，同學除了可親身感受「村超」狂熱氣氛，更有機會認識苗寨少數民族風貌和文化，以及拜訪當地師範大學和大數據創科城，了解當地現代發展的一面。有興趣的學校要把握機會報名！



《香港01》貴州交流團報名查詢連結

交流團有助香港青年認識國家，有份參加上次「海南航天創科青年交流團」的老師們都認為，學生能更深入地了解內地的風土人情和發展，相信同學們在旅程中都獲益良多。

直擊火箭發射升空 近距離了解當地文化值回票價

天水圍萬鈞伯裘書院的張敬才老師（圖中）稱，學生除了能夠親眼目擊火箭發射升空外，亦有機會與當地兩間中學的師生交流，近距離了解海南文化，形容交流團「值回票價」

有份參加交流團的天水圍萬鈞伯裘書院的張敬才老師稱，學生除了能夠親眼目擊火箭發射升空外，亦有機會與當地兩間中學的師生交流，近距離了解海南文化，形容交流團「值回票價」，同學亦在交流中學習到不同範疇的知識。

天主教鳴遠中學張力峰老師（圖左）認為交流團對學生意義非凡，有以往較抗拒回內地的同學，也因為是次行程而對內地有所改觀。

天主教鳴遠中學張力峰老師亦認為交流團對學生的意義非凡，他稱有以往較抗拒回內地的同學，也因為是次行程而對內地有所改觀；亦有同學以參加是次行程收獲的見識和感受參加徵文比實，並得到冠軍。

將軍澳香島中學王一鳴老師（前排左一）表示，交流團到訪多個充滿自然文化氣息的景點和歷史名勝，更有幸見識國家航天科發發展，學生感到印象深刻。

將軍澳香島中學王一鳴老師表示，交流團到訪多個充滿自然文化氣息的景點和歷史名勝，更有幸見識國家航天科發發展，學生們紛紛表示對這些自然文化和歷史風光感到印象深刻，相信他們一定收穫豐富。

《香港01》貴州交流團 現場直擊村超決賽

今年7月《香港01》青年交流團第一站，將走進「村超」誕生地——貴州。交流團為期6日5日夜，重點行程包括獨家安排學生拜訪「村超」發源地榕江，並觀看今年「村超」決賽大戰。交流團亦會參觀全球最大的苗族村寨「西江千戶苗寨」，以及侗族的大利侗寨、青岩古鎮等歷史文化古蹟，認識不同少數民族風貌和文化，以及拜訪當地師範大學和大數據創科城。

《香港01》貴州交流團報名查詢連結

交流團以學校為報名單位，學校可利用高中公民科內地考察津貼、全方位學習基金，以及教育局本學年推出的兩項一筆過津貼：「推廣中華文化體驗活動一筆過津貼」（上限30萬元）、「推動校園體育氛圍及MVPA60津貼」（上限15萬元）讓學生參加。有興趣報名查詢，歡迎透過連結留下聯絡資料，屆時將有專人聯絡跟進；亦可WhatsApp或電話（35828747）及電郵（education@hk01.com）與黃先生聯絡。