第二屆《城市創科大挑戰》|小學生研機械人照顧獨居長者 關心社會

提起創科，不少人都認為是個艱深而複雜的領域，但只要踏出第一步，就算是年紀輕輕的小學生，都可以展現驚人創意，甚至改變社會！首屆《城市創科大挑戰》小學組（小一至小三）冠軍得主為解決獨居長者的生活問題，設計出護理機械人「銀髮『腦』友記」，關心社會，可見創科普及化的重要性。

攝影：陳葦慈



《城市創科大挑戰》旨在鼓勵全民發揮創意思維，啟發以創新及科技協助市民應對日常生活遇到的難題，共同推動香港的未來發展。就讀東華三院蔡榮星小學的梁文瑄同學憑藉「銀髮『腦』友記」奪得首屆比賽「保持社交聯繫」議題的小學組（小一至小三）冠軍，梁同學指設計意念源自已中風的嫲嫲：「疫情下為保持社交距離而減少探訪嫲嫲，希望機械人可以照顧及陪伴她。用家只要把長者的生活數據輸入至機械人之中，包括起居及飲食習慣，機械人就可以定時餵食及協助長者的起居生活，肩負起照顧者的角色。當長者的維生指數或身體狀況出現異常時，機械人亦會立即通知家屬或救護站。」梁同學利用該意念以紙皮製成機械人原型參賽並獲獎。

首屆《城市創科大挑戰》小學組（小一至小三）冠軍梁文瑄

梁文瑄指，通過比賽，她明白到科技與生活密不可分，同時亦於當中認識了很多志同道合的朋友，眼界大開。她鼓勵大家：「如果不嘗試便永遠都不會成功，但只要嘗試，就有成功的可能。我於小一時報名參賽，我能做到的，相信大家也能做到！」

將創意付諸實行，過程充滿挑戰，導師的指導尤其關鍵。透過校內不同專業領域導師的技術指導，加上邀請目標用戶就實際使用時的體驗心得分享，進一步提升「銀髮『腦』友記」的實用性。指導老師林雪穎指，學生們創意無限，但要加強其學習動機，才能建立勇於面對困難的態度。她認為參賽經歷培養出學生的好奇心及動手、動腦去解決問題的能力，所得的技巧和知識對課堂學習亦有所幫助。

指導老師林雪穎認為學生創意無限，參與《城市創科大挑戰》有助提升學生的學習興趣。

正正因為創科與生活息息相關，東華三院蔡榮星小學突破傳統課時框架的限制，上午進行常規課堂，下午安排多元特色課程，積極推動STEAM教育和跨學科活動，旨在培養學生勇於嘗試的創科精神。校長梁敦瑜表示：「學生需要實踐創科知識的機會，而《城市創科大挑戰》正好提供了一個平台，讓他們用創意解決日常生活的難題，對於他們的成長有莫大的裨益。」她續指，透過與其他參賽者的交流互動，有助激發學生的好奇心，擴寬視野。梁校長樂見學生於比賽中不斷進步，「有些學生一開始較內向，但在老師的鼓勵下，當想法被接納及肯定，他們便更有信心去實踐。」

校長梁敦瑜指學校逐步將創新教育元素推廣至校本課程，《城市創科大挑戰》正好為學生提供了一個實踐創科知識的平台。

有關第二屆《城市創科大挑戰》詳情可瀏覽：www.citytechgc.hk

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