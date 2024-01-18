《香港01》社交媒體禮儀講座　教小學生網絡禮儀慎防網上騙案

人與人相處要有一定禮儀，時代變現今世代相處更多依賴社交媒體，同樣有禮儀要遵守，當個有禮上網者以外，亦要對網上的壞人與騙案有一定警戒心，以防誤中詐騙陷阱。《香港01》早前為位於鴨脷洲的聖伯多祿天主教小學的小一至小三學生，舉辦社交媒體禮儀講座，由前線記者講解網上社交的基本禮儀，以及透過真實新聞案例，拆解網民常遇的網上騙案，提醒學生不要受騙。



《香港01》早前為聖伯多祿天主教小學舉辦社交媒體禮儀講座，向學生講解網上社交的基本禮儀，以及透過真實新聞案例拆解網民常遇的網上騙案。（黃寶瑩攝）

藉情境題與角色扮演 教社交媒體十大禮儀

講座由《香港01》記者郭曉晴主講，她談及隨時代轉變及科技進步，人與人交往亦由從前面對面，慢慢過渡至愈來愈依賴社交媒體，隨社交媒體的盛行，亦使日常中出現網上交友、解除好友關係及網絡欺凌等社交問題，同時亦引發受騙及人際關係受影響等情況發生，她利用具體例子，提醒學生在平日的網上社交中，亦應遵守「十個網絡禮儀規條」，包括以人為本、保持理性討論及尊重他人私隱等。

講座期間會邀請同學以不同情境題與角色扮演，讓同學們明白社交媒體十大禮儀，如何在網絡上都做個有禮的人。（黃寶瑩攝）

她同時透過情境題，讓同學思考不同情況下的主角，究竟違反了甚麼社交媒體禮儀，又邀請同學們即席進行角色扮演，讓大家能即時代入角色換位思考，以同理心去明白使用社交媒體禮儀的重要性。講座期間同學踴躍參與舉手回應講者，氣氛相當熱烈。

引用網騙新聞提醒學生小心網上陌生人

除了網上禮儀，同學們對網絡上陌生人的警戒心亦同樣要有。講座中亦談及網上騙案，以數據證明近年本港科技及網絡罪案持續上升，引用真實演唱會門票及網上交易平台等騙案例子，讓學生明白網上購物有一定潛在危險；另講座中亦用社交平台及討論區的虛假帖文作例子，提醒同學們要小心查證網上內容，切勿輕易相信。

講座期間亦特別播放警方「守網者」的提醒短片，讓同學從中了解更多防騙貼士，並對常見的「買點數卡」騙案加強警惕。

《香港01》早前為聖伯多祿天主教小學舉辦社交媒體禮儀講座，向學生講解網上社交的基本禮儀，以及透過真實新聞案例拆解網民常遇的網上騙案，同學們十分投入，氣氛熱鬧。（黃寶瑩攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

如對計劃有任何查詢，歡迎聯絡香港01有限公司代表黃先生：

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